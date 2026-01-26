बिना OTP भी हैक हो सकता है WhatsApp! इस फ्रॉड से बचने के ये 5 जरूरी स्टेप्स जरूर ध्यान रखें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Whatsapp Account: आज के समय में WhatsApp ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. करोड़ों यूजर्स की मौजूदगी के कारण यह ऐप साइबर ठगों का पसंदीदा निशाना बन चुका है. आए दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं, जहां लोग बिना कुछ समझे अपनी सालों की कमाई गंवा बैठते हैं. कई मामलों में पीड़ित को यह तक पता नहीं चलता कि उसका अकाउंट कैसे और कब हैक हुआ. ऐसे में जरूरी है कि आप WhatsApp की सुरक्षा सेटिंग्स को सही तरीके से इस्तेमाल करें और Ghost Pairing जैसे नए तरीकों से होने वाले हमलों से खुद को बचाएं.

Two-Factor Authentication जरूर चालू करें

WhatsApp अकाउंट को सुरक्षित रखने का सबसे मजबूत तरीका है टू-स्टेप वेरिफिकेशन. इसमें पहले आपके मोबाइल नंबर पर OTP आता है और इसके बाद एक अलग 6 अंकों का PIN सेट करना होता है. ध्यान रखें कि यह PIN किसी भी अन्य अकाउंट या आसान पासवर्ड से जुड़ा न हो. इसे आप WhatsApp की सेटिंग्स में जाकर प्राइवेसी या अकाउंट ऑप्शन से एक्टिव कर सकते हैं. यह फीचर हैकर्स के लिए आपके अकाउंट तक पहुंच बनाना काफी मुश्किल कर देता है.

प्राइवेसी सेटिंग्स को सीमित रखें

WhatsApp पर लास्ट सीन, ऑनलाइन स्टेटस और प्रोफाइल फोटो जैसी जानकारियां अक्सर ठगों के लिए शुरुआती हथियार बन जाती हैं. अनजान लोग इन डिटेल्स का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं या आपको टारगेट कर सकते हैं. बेहतर होगा कि इन सभी ऑप्शन्स को सिर्फ कॉन्टैक्ट्स या जरूरत के मुताबिक सीमित कर दें. इससे कोई भी अनजान व्यक्ति आपकी जानकारी देखकर आपको ट्रैक या स्कैम नहीं कर पाएगा.

ग्रुप में जोड़ने का कंट्रोल अपने हाथ में रखें

WhatsApp ग्रुप्स आज हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, चाहे वह परिवार हो, ऑफिस या दोस्तों का सर्कल. लेकिन अगर हर कोई आपको किसी भी ग्रुप में जोड़ सकता है तो यह खतरे की घंटी हो सकती है. स्कैमर्स इसी रास्ते से फर्जी मैसेज और लिंक भेजते हैं. सेटिंग्स में जाकर यह तय करें कि कौन आपको ग्रुप में ऐड कर सकता है ताकि बिना आपकी अनुमति कोई भी आपको अनचाहे ग्रुप्स में न डाल सके.

WhatsApp पर ऐप लॉक का इस्तेमाल करें

अगर कोई आपके फोन तक पहुंच भी जाए, तो ऐप लॉक उसे WhatsApp खोलने से रोक सकता है. इसके लिए आप फोन में मौजूद फिंगरप्रिंट लॉक या फेस आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस फीचर को ऑन करने के बाद हर बार WhatsApp खोलने पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी होगा जिससे आपका अकाउंट पहली ही सीढ़ी पर सुरक्षित हो जाता है.

अपडेटेड रहें और संदिग्ध चीजों से दूरी बनाएं

WhatsApp पर स्पायवेयर और मालवेयर का खतरा हमेशा बना रहता है. इसलिए जरूरी है कि आप ऐप को हमेशा लेटेस्ट वर्जन पर रखें. केवल Play Store या App Store से ही WhatsApp डाउनलोड करें और किसी भी मॉडिफाइड या थर्ड-पार्टी ऐप से दूर रहें. इसके अलावा, अनजान नंबरों से आने वाली कॉल्स, मैसेज या लिंक पर क्लिक करने से बचें, क्योंकि यही हैकिंग की सबसे आम शुरुआत होती है.

सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा

WhatsApp को सुरक्षित रखने के लिए सिर्फ फीचर्स नहीं, बल्कि आपकी समझदारी भी जरूरी है. थोड़ी सी सावधानी और सही सेटिंग्स अपनाकर आप Ghost Pairing जैसे खतरनाक हैक्स से अपने अकाउंट और अपनी मेहनत की कमाई दोनों को सुरक्षित रख सकते हैं.

