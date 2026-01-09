बिल्डिंग में नेटवर्क की टेंशन खत्म! TRAI ने लॉन्च किया नया सिस्टम, जानिए कैसे करेगा काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

TRAI New System: अगर आपके घर, ऑफिस या अपार्टमेंट में मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट बार-बार धोखा देता है तो अब इसकी तस्वीर बदल सकती है. टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI ने इमारतों के भीतर डिजिटल कनेक्टिविटी की जांच और रेटिंग के लिए एक नया सिस्टम शुरू किया है. इसके तहत RANext Technologies को डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया है.

इसे मिली अहम जिम्मेदारी

TRAI द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक, RANext Technologies अब देशभर की अलग-अलग प्रॉपर्टीज में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का मूल्यांकन करेगी. यह जांच पूरी तरह यूजर के अनुभव पर आधारित होगी यानी असल इस्तेमाल में नेटवर्क कितना मजबूत और भरोसेमंद है उसी के आधार पर रेटिंग दी जाएगी. इसमें फाइबर नेटवर्क की गुणवत्ता, बिल्डिंग के अंदर मोबाइल कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड और Wi-Fi की परफॉर्मेंस के साथ-साथ भविष्य की स्मार्ट टेक्नोलॉजी के लिए तैयारी को भी परखा जाएगा.

डिजिटल युग में कनेक्टिविटी क्यों बनी जरूरी

भारत तेजी से डिजिटल-फर्स्ट इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, जहां कामकाज, पढ़ाई, बैंकिंग, हेल्थकेयर और मनोरंजन लगभग पूरी तरह इंटरनेट पर निर्भर हो चुके हैं. रोजाना करीब एक अरब लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और स्मार्ट होम व स्मार्ट ऑफिस का चलन भी तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में किसी भी बिल्डिंग की डिजिटल परफॉर्मेंस उसकी वैल्यू और यूजर एक्सपीरियंस का अहम हिस्सा बन गई है.

आधुनिक इमारतों की बड़ी कमी

हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर नई इमारतों को आज भी डिजिटल परफॉर्मेंस के नजरिए से डिजाइन या जांचा नहीं जाता. नतीजा यह होता है कि रहने या काम करने के दौरान नेटवर्क और इंटरनेट से जुड़ी समस्याएं सामने आती हैं जिनका समाधान बाद में मुश्किल और महंगा साबित होता है.

क्या है DCRA स्टार रेटिंग फ्रेमवर्क

TRAI का डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग फ्रेमवर्क इस कमी को दूर करने की कोशिश है. इसके तहत बिल्डिंग के अंदर मौजूद डिजिटल कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन सिस्टम का एक तय मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा. फिर उसी के अनुसार स्टार रेटिंग दी जाएगी जिससे किसी भी प्रॉपर्टी की डिजिटल तैयारी का निष्पक्ष और साफ आकलन हो सकेगा.

खरीदारों और डेवलपर्स दोनों को होगा फायदा

इस पहल से बिल्डर्स को प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग के शुरुआती दौर में ही मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल करने का प्रोत्साहन मिलेगा. वहीं, घर या ऑफिस खरीदने और किराए पर लेने वालों को भी यह समझने में आसानी होगी कि किसी बिल्डिंग में नेटवर्क और इंटरनेट का स्तर कैसा है.

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा कदम

RANext की पैरेंट कंपनी स्पेस वर्ल्ड ग्रुप के चेयरमैन और फाउंडर अंकित गोयल के अनुसार, यह पहल कंपनी को सिर्फ कनेक्टिविटी समाधान देने वाली संस्था ही नहीं, बल्कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का भरोसेमंद मूल्यांकनकर्ता भी बनाती है. TRAI का यह कदम आने वाले समय में इमारतों के डिजिटल अनुभव को नई पहचान देने वाला साबित हो सकता है.

