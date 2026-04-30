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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटHardik Pandya Statement: 'मुझे अपने गेंदबाजों पर भरोसा था, लेकिन आज...', MI की शर्मनाक हार के बाद बोले हार्दिक पांड्या

Hardik Pandya Statement: 'मुझे अपने गेंदबाजों पर भरोसा था, लेकिन आज...', MI की शर्मनाक हार के बाद बोले हार्दिक पांड्या

Hardik Pandya Statement: मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 243 रन बनाए थे. लेकिन खराब गेंदबाजी के कारण MI इस बड़े स्कोर को भी डिफेंड नहीं कर पाई. जानिए हार्दिक पांड्या ने मैच के बाद क्या कहा.

By : शिवम | Updated at : 30 Apr 2026 06:58 AM (IST)
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IPL 2026 के 41वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हराया. हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, रयान रिकेल्टन के रिकॉर्ड शतक (123) से मुंबई ने 243 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, लेकिन खराब गेंदबाजी के कारण MI इस बड़े टोटल को डिफेंड नहीं कर पाई. हार्दिक ने मैच के बाद कहा, "मुझे अपने गेंदबाजों पर पूरा भरोसा था कि वे इस टोटल को डिफेंड कर लेंगे. लेकिन हम अपनी योजनाओं को ठीक से लागू नहीं कर पाए."

हार्दिक ने आगे कहा, "मुझे नहीं लगता कि ओस ने कोई खास भूमिका निभाई, बस उन्होंने कुछ अच्छे शॉट खेले और हमने खराब गेंदें डालीं. आज मुझे मैदान पर खेलने में बहुत मजा आया. 244 रन, मुझे अपने गेंदबाजों पर भरोसा था कि  वे इस लक्ष्य को डिफेंड कर लेंगे, लेकिन हम योजनाओं को सही से लागू नहीं कर पाए. अंतिम 3 गेंदों को छोड़कर मुझे अपनी गेंदबाजी में मजा आया."

हमारे पास ज्यादा विकल्प नहीं- पांड्या

बुधवार को हुए मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने विकेट के कई मौके छोड़े, हालांकि कुछ थोड़े मुश्किल थे लेकिन अगर वह कैच हो जाती तो स्थिति अलग होती. हार्दिक ने कहा, "यह सीजन कुछ ऐसा ही रहा है. मौकों को आप भुनाते हो लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाते तो आपको दुख होता है. इस संस्करण में, हमारे पास ज्यादा विकल्प नहीं हैं. मैं अपने गेंदबाजों को दोष नहीं दूंगा. एक पूरी टीम के तौर पर, हम वह प्रदर्शन नहीं कर पाए जिसके लिए मुंबई इंडियंस जानी जाती है."

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हार्दिक पांड्या ने आगे कहा, "हमारे मालिक और सपोर्ट स्टाफ बहुत जुनूनी हैं. उम्मीद है कि हम इसका समाधान निकालेंगे." दर्शकों के समर्थन पर उन्होंने कहा, "हमने उन्हें हमारा समर्थन करने का ज्यादा मौका नहीं दिया है, फिर भी वे बहुत शानदार और लॉयल रहे हैं. दुख भी होता है जब विरोधी टीम आती है और दर्शक उनके नाम के नारे लगाने लगते हैं."

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मुंबई इंडियंस की ये 8 मैचों में छठी हार थी. टीम 4 अंक और -0.784 की नेट रन रेट के साथ अंक तालिका में नौवें नंबर पर है. अब टीम अपने बचे हुए 6 मैच जीतेगी तब वे 16 अंक तक पहुंचेगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 30 Apr 2026 06:58 AM (IST)
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MI Vs SRH Hardik Pandya Statement JASPRIT BUMRAH MUMBAI INDIANS HARDIK PANDYA IPL 2026
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