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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone की बैटरी जीरो होते ही हमेशा के लिए बंद हो जाएगा डिवाइस? यूजर्स के दावों ने मचाया हड़कंप, जानिए क्या है सच्चाई

iPhone की बैटरी जीरो होते ही हमेशा के लिए बंद हो जाएगा डिवाइस? यूजर्स के दावों ने मचाया हड़कंप, जानिए क्या है सच्चाई

iPhone Battery: बैटरी पूरी तरह खत्म होने के बाद जब फोन को चार्जिंग पर लगाया गया तो स्क्रीन पूरी तरह काली रही. यहां तक कि चार्जिंग का आइकन भी नजर नहीं आया.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 29 Apr 2026 02:43 PM (IST)
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  • वायरलेस चार्जिंग से समस्या जल्दी हल होने की उम्मीद।

iPhone Battery: हाल ही में कई iPhone 17 और iPhone Air यूजर्स ने एक अजीब समस्या की शिकायत की है. उनका कहना है कि जब फोन की बैटरी पूरी तरह खत्म होकर 0% पर पहुंच जाती है तो चार्जिंग में लगाने के बाद भी डिवाइस तुरंत चालू नहीं होता. इस वजह से यूजर्स के बीच कन्फ्यूजन और चिंता दोनों बढ़ गए हैं.

चार्जिंग के बाद भी क्यों नहीं दिखता कोई संकेत?

कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैटरी पूरी तरह खत्म होने के बाद जब फोन को चार्जिंग पर लगाया गया तो स्क्रीन पूरी तरह काली रही. यहां तक कि चार्जिंग का आइकन भी नजर नहीं आया. ऐसा लगा जैसे फोन पूरी तरह बंद हो गया हो. दिलचस्प बात यह है कि यह समस्या सिर्फ एक-दो यूजर्स तक सीमित नहीं है बल्कि कई लोगों ने अलग-अलग जगहों पर इसी तरह का अनुभव साझा किया है. हालांकि, यह दिक्कत हर बार या हर यूजर के साथ नहीं हो रही जिससे साफ है कि मामला पूरी तरह एक जैसा नहीं है.

आखिर वजह क्या हो सकती है?

तकनीकी रूप से देखा जाए तो हर स्मार्टफोन को रीस्टार्ट होने के लिए बैटरी में एक न्यूनतम वोल्टेज की जरूरत होती है. जब बैटरी पूरी तरह खत्म होकर उस स्तर से नीचे चली जाती है तो फोन तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता. ऐसी स्थिति में डिवाइस को थोड़ा समय लगता है ताकि वह दोबारा जरूरी चार्ज हासिल कर सके. इसी वजह से चार्जिंग में लगाने के बाद भी फोन कुछ मिनटों तक “डेड” जैसा महसूस हो सकता है.

क्या वायरलेस चार्जिंग से मिल सकती है मदद?

कुछ यूजर्स का अनुभव बताता है कि MagSafe charger जैसे वायरलेस चार्जर पर फोन रखने से यह समस्या जल्दी हल हो सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि वायरलेस चार्जिंग धीरे-धीरे बैटरी को उस न्यूनतम स्तर तक पहुंचा देती है जहां से फोन फिर से चालू हो सके.

क्या यह बड़ी समस्या है या सामान्य व्यवहार?

फिलहाल यह समस्या हर डिवाइस में नहीं दिख रही और हर बार भी नहीं होती, इसलिए इसे एक सीमित या अस्थायी परेशानी माना जा रहा है. फिर भी यह तब दिक्कत बन सकती है जब आपको तुरंत फोन इस्तेमाल करना हो और वह अचानक रिस्पॉन्ड न करे.

यूजर्स को क्या सावधानी रखनी चाहिए?

ऐसी स्थिति से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि फोन की बैटरी को पूरी तरह 0% तक जाने से रोका जाए. समय-समय पर चार्ज करते रहना बेहतर रहता है. अगर कभी फोन पूरी तरह बंद हो जाए और तुरंत ऑन न हो तो घबराने की जरूरत नहीं है. उसे कुछ समय तक चार्जिंग पर छोड़ दें खासकर वायरलेस चार्जिंग पर और फिर दोबारा कोशिश करें.

यह भी पढ़ें:

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Published at : 29 Apr 2026 02:43 PM (IST)
Tags :
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