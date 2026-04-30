दिल्ली में दिन की शुरुआत ठंडक के साथ, आज हल्की बारिश के साथ चलेंगी तेज हवाएं

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दिल्ली में न्यूनतम 20-22, अधिकतम 35-37 डिग्री रहेगा तापमान.

दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हरियाणा के अलावा उत्तर भारत के कई हिस्सों में बुधवार को मौसम के बदले मिज़ाज ने लोगों को लू से राहत दी है. इस बदलाव से 29 अप्रैल (बुधवार) को अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मई के पहले हफ्ते लोगों को गर्मी से राहत बनी रहेगी.

मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली-एनसीआर में 1 से 5 मई तक आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने रहेगा. वहीं, बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 1.9 डिग्री कम 37.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.4 डिग्री कम 20.4 डिग्री दर्ज किया गया. इससे एक दिन पहले मंगलवार को अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री जबकि न्यूनतम 28.4 डिग्री दर्ज किया गया था.

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बारिश से तापमान में आई गिरावट

साफ है कि बुधवार की बारिश से अधिकतम तापमान में 2.1 डिग्री की गिरावट और न्यूनतम तापमान में 8 डिग्री की गिरावट आ गई. भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली-एनसीआर में आंधी के साथ जल्द ही बारिश हो सकती है. दिल्ली-एनसीआर में 24 घंटों में अधिकतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई. दिल्लीवासियों के लिए आज का मौसम सुहावना रहने का अनुमान है, लेकिन मौसम विभाग ने लोगों से गर्मी से बचाव करने और सावधानी बरतने की भी सलाह दी है.

कैसा रहेगा आज दिल्ली का मौसम?

IMD के अनुसार, दिल्ली का न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. दिन में हवा की गति 30–50 किमी/घंटा रहने का अनुमान है. आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहने की संभावना है, जो बाद में घने बादलों में बदलने की संभावना है. बढ़ते दिन के साथ दिल्ली में हल्की बारिश, गरज/बिजली चमकने के साथ और तेज हवाएं चलने का अनुमान है जिसकी गति 50 किमी/घंटा तक हो सकती है.

मौसम विभाग ने दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में आंधी-तूफान, धूल भरी आंधी और बारिश के लिए 'ऑरेंज' और 'येलो' अलर्ट जारी किया है. दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के लिए 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के यहां अधिकारियों ने 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के चलने के साथ आंधी-तूफान, बिजली गिरने और हल्कीबारिश की चेतावनी जारी की है.

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