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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीधूप में फोन बना सकता है ‘टाइम बम’! गर्मी में एक गलती और स्मार्टफोन हो सकता है हमेशा के लिए खराब, जानिए बचने के ये 5 उपाय

धूप में फोन बना सकता है ‘टाइम बम’! गर्मी में एक गलती और स्मार्टफोन हो सकता है हमेशा के लिए खराब, जानिए बचने के ये 5 उपाय

Tech Tips: कई लोग बाहर निकलते समय फोन का इस्तेमाल धूप में ही करते रहते हैं जैसे कॉलिंग, वीडियो देखना या गेम खेलना. यह आदत फोन को जल्दी ओवरहीट कर देती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 29 Apr 2026 04:49 PM (IST)
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  • गर्मी में फोन गर्म होने से बैटरी, परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है।
  • सीधी धूप में फोन का इस्तेमाल ओवरहीटिंग का कारण बनता है।
  • चार्जिंग के दौरान फोन को ठंडी जगह पर रखें।
  • मोटे कवर से फोन अंदर से ज़्यादा गर्म हो सकता है।

Tech Tips: गर्मी का मौसम आते ही सिर्फ इंसान ही नहीं आपका स्मार्टफोन भी परेशान होने लगता है. तेज धूप और बढ़ता तापमान फोन के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. कई बार लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं लेकिन एक छोटी सी लापरवाही फोन को हमेशा के लिए खराब कर सकती है. आइए समझते हैं कि गर्मी में फोन क्यों खतरे में होता है और उससे बचने के आसान तरीके क्या हैं.

क्यों खतरनाक है गर्मी में फोन का इस्तेमाल?

स्मार्टफोन के अंदर बैटरी, प्रोसेसर और कई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं जो ज्यादा तापमान में तेजी से गर्म हो जाते हैं. जब फोन ज्यादा गर्म होता है तो उसकी बैटरी डैमेज हो सकती है, परफॉर्मेंस धीमी हो जाती है और कभी-कभी फोन अचानक बंद भी हो जाता है. लंबे समय तक गर्मी झेलने से फोन की लाइफ कम हो जाती है.

सीधे धूप में इस्तेमाल करना पड़ सकता है भारी

कई लोग बाहर निकलते समय फोन का इस्तेमाल धूप में ही करते रहते हैं जैसे कॉलिंग, वीडियो देखना या गेम खेलना. यह आदत फोन को जल्दी ओवरहीट कर देती है. कोशिश करें कि सीधे सूरज की रोशनी में फोन का इस्तेमाल कम से कम करें और उसे छांव में रखें.

चार्जिंग के दौरान रखें खास ध्यान

गर्मी में फोन चार्ज करना भी एक बड़ा रिस्क बन सकता है. अगर फोन पहले से गर्म है और आप उसे चार्ज पर लगा देते हैं, तो ओवरहीटिंग और बढ़ जाती है. इससे बैटरी खराब होने का खतरा रहता है. हमेशा कोशिश करें कि फोन को ठंडी जगह पर रखकर ही चार्ज करें और जरूरत से ज्यादा चार्जिंग से बचें.

कवर और बैक केस भी बन सकते हैं वजह

मोटे और खराब क्वालिटी के फोन कवर गर्मी को बाहर निकलने नहीं देते जिससे फोन अंदर ही अंदर ज्यादा गर्म हो जाता है. गर्मियों में हल्के और हीट-रेसिस्टेंट कवर का इस्तेमाल करना बेहतर होता है. अगर फोन ज्यादा गर्म लगे तो कुछ समय के लिए कवर हटा देना चाहिए.

बैकग्राउंड ऐप्स रखें कंट्रोल में

फोन में एक साथ कई ऐप्स चलने से प्रोसेसर पर दबाव बढ़ता है और फोन गर्म होने लगता है. खासकर गर्मी में बैकग्राउंड ऐप्स को बंद रखना बहुत जरूरी है. इससे फोन ठंडा रहता है और बैटरी भी बचती है.

फोन को ठंडा करने के लिए क्या करें?

अगर फोन ज्यादा गर्म हो जाए तो उसे तुरंत बंद करके कुछ देर के लिए ठंडी जगह पर रख दें. लेकिन ध्यान रखें कि उसे फ्रिज या बहुत ज्यादा ठंडी जगह में न रखें क्योंकि इससे अंदर नमी जम सकती है और नुकसान हो सकता है. गर्मी में स्मार्टफोन का सही इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है. छोटी-छोटी सावधानियां अपनाकर आप अपने फोन को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं.

यह भी पढ़ें:

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Published at : 29 Apr 2026 04:49 PM (IST)
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