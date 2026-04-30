‘किंग चार्ल्स सहमत, अमेरिका कभी भी ईरान को...’ डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्या कह दिया?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दोनों देश संघर्ष के समय साझा सोच रखते हैं, किंग चार्ल्स ने कहा।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार (29 अप्रैल, 2026) को यूनाइटेड किंगडम (UK) के राजा किंग चार्ल्स तृतीय के स्वागत में व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का आयोजन किया. राष्ट्रपति ट्रंप ने किंग चार्ल्स के साथ डिनर के दौरान अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान के युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका कभी भी ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा. इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि किंग चार्ल्स तृतीय भी उनकी सोच से इत्तेफाक रखते हैं और उनसे सहमत हैं.

दरअसल, किंग चार्ल्स तृतीय का यह अमेरिकी दौरा ऐसे समय पर हो रहा है, जब ईरान युद्ध की वजह से अमेरिका और ब्रिटेन के बीच तनाव की स्थिति देखने को मिली थी. किंग चार्ल्स के दौरे पर ट्रंप ने ब्रिटेन के साथ अमेरिका के संबंधों को लेकर कहा कि हम सभी मिडिल ईस्ट में थोड़ा काम कर रहे हैं और हम बहुत अच्छा कर रहे हैं.

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राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी कसम को दोहराया

न्यूज एजेंसी IANS ने अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के हवाले से रिपोर्ट किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को परमाणु ताकत न बनने देने की अपनी कसम को फिर से दोहराया है. ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान को कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देगा और दावा किया कि किंग चार्ल्स भी उनकी बात से सहमत हैं. उन्होंने कहा, ‘हमने उस खास दुश्मन को अपनी सेना की ताकत से हरा दिया है और हम उस दुश्मन को कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे और इस मामले पर चार्ल्स मुझसे भी ज्यादा सहमत हैं.’

UK-अमेरिका एक जैसी रखते हैं सोचः किंग चार्ल्स

रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी संसद कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए UK के किंग चार्ल्स तृतीय ने कहा कि यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक संघर्ष के समय दोनों देश बहुत अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं, जिसके नतीजे दोनों समाजों पर महसूस किए जा रहे हैं. उन्होंने अमेरिका-ब्रिटेन के संबंध के साझा लोकतांत्रिक परंपराओं में निहित बताते हुए कहा कि भले ही यह शुरुआती दौर में असहमतियों से उभरा हो, लेकिन असल में हमारे देश स्वाभाविक रूप से एक जैसी सोच रखते हैं.

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