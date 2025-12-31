Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Whatsapp AI Features: WhatsApp अपने स्टेटस फीचर को पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट बनाने की तैयारी में है. नई रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी स्टेटस एडिटर में सीधे Meta AI को जोड़ रही है जिससे यूजर्स बिना किसी दूसरी ऐप की मदद लिए फोटो को क्रिएटिव तरीके से एडिट कर सकेंगे. इस बदलाव का मकसद यह है कि लोग WhatsApp के अंदर ही ज्यादा आकर्षक कंटेंट बनाएं और शेयर करें.

स्टेटस एडिटर में मिलेगा नया AI-पावर्ड अनुभव

iOS के कुछ बीटा यूजर्स को WhatsApp का नया इमेज एडिटिंग इंटरफेस दिखने लगा है. अब तक मिलने वाले सामान्य फिल्टर्स के साथ-साथ इसमें Meta AI से चलने वाले एडवांस टूल्स भी शामिल किए जा रहे हैं. इनकी मदद से यूजर्स अपनी तस्वीरों को बिल्कुल नए लुक में बदल सकेंगे और इसके लिए किसी थर्ड-पार्टी ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी.

AI स्टाइल्स और ‘रीडू’ फीचर का कमाल

नए स्टेटस एडिटर में कई यूनिक विजुअल स्टाइल्स देखने को मिल सकते हैं जैसे 3D, कॉमिक बुक, एनीमे, पेंटिंग, कवाई, क्ले, फेल्ट, क्लासिकल और वीडियो गेम थीम. खास बात यह है कि ये साधारण फिल्टर नहीं होंगे, बल्कि AI पूरी तस्वीर को चुने गए स्टाइल में दोबारा तैयार करेगा, जिससे इमेज ज्यादा नेचुरल और प्रोफेशनल लगेगी.

अगर पहली बार में रिजल्ट पसंद न आए, तो ‘रीडू’ बटन की मदद से उसी स्टाइल में तस्वीर को फिर से जेनरेट किया जा सकेगा. यानी बिना शुरुआत से दोबारा एडिट किए, एक ही क्लिक में नया वर्जन मिल जाएगा. फिलहाल iOS और Android के टेस्ट वर्जन में इंटरफेस थोड़ा अलग दिख रहा है जिससे साफ है कि कंपनी अभी इसे बेहतर बनाने पर काम कर रही है.

एडवांस एडिटिंग और एनिमेशन की सुविधा

Meta AI सिर्फ स्टाइल बदलने तक सीमित नहीं है. इसके जरिए फोटो से अनचाहे ऑब्जेक्ट हटाए जा सकते हैं या नए एलिमेंट जोड़े जा सकते हैं. किसी खास हिस्से में बदलाव करने पर AI बाकी बैकग्राउंड को अपने आप बैलेंस कर देगा ताकि तस्वीर अजीब न लगे.

इसके अलावा, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के जरिए फोटो का मूड या सीन बदला जा सकेगा. इतना ही नहीं, स्टिल फोटो को छोटी-छोटी एनिमेशन में बदलकर स्टेटस को और ज्यादा आकर्षक बनाया जा सकता है.

कब तक सभी यूजर्स को मिलेगा यह फीचर?

फिलहाल यह AI-पावर्ड स्टेटस एडिटिंग फीचर iOS के कुछ चुनिंदा बीटा यूजर्स के लिए TestFlight के जरिए उपलब्ध है. कुछ लोगों ने स्टेबल वर्जन में भी इसे देखने की बात कही है. कंपनी इसे धीरे-धीरे और अलग-अलग क्षेत्रों में रोलआउट कर रही है इसलिए सभी यूजर्स तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग सकता है.

