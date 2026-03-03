जंग जैसे हालात में भी नहीं टूटेगा संपर्क! ये 5 जरूरी गैजेट्स आपातकाल में बनेंगे आपकी लाइफलाइन

Gadgets in Emergency: पश्चिम एशिया में हालात अचानक बिगड़ने के बाद यह साफ हो गया है कि युद्ध या किसी भी बड़े संकट की स्थिति में रोजमर्रा की सुविधाएं पलभर में ठप हो सकती हैं. हालिया सैन्य टकराव में Israel और Iran के बीच हमलों के बाद हवाई सेवाएं बाधित हुईं और कई क्षेत्रों में असुरक्षा की स्थिति बन गई.

ऐसे हालात हमें याद दिलाते हैं कि संकट के समय बिजली, मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है. जब संचार टूटने लगता है तब सही गैजेट्स ही आपकी लाइफलाइन बनते हैं. यहां ऐसे पांच जरूरी उपकरणों की चर्चा है जो आपातकाल में आपकी सुरक्षा और संपर्क बनाए रखने में मदद कर सकते हैं.



हाई-कैपेसिटी पावर बैंक

बिजली गुल होते ही सबसे पहले स्मार्टफोन बेकार होने लगता है. इसलिए कम से कम 20,000mAh क्षमता वाला पावर बैंक साथ रखना समझदारी है. इससे आप अपने फोन को कई बार चार्ज कर सकते हैं. यदि इसमें फास्ट चार्जिंग, एक से ज्यादा USB पोर्ट और टॉर्च जैसी सुविधा हो तो यह और भी उपयोगी साबित होता है.



पोर्टेबल सोलर चार्जर

अगर कई दिनों तक पावर सप्लाई बाधित रहे तो सोलर चार्जर बेहद काम आता है. धूप में इसे खोलकर आप फोन, पावर बैंक या छोटे गैजेट चार्ज कर सकते हैं. खासकर ग्रामीण इलाकों या खुले स्थानों में फंसे लोगों के लिए यह भरोसेमंद विकल्प है.



बैटरी या हैंड-क्रैंक रेडियो

बड़े संकट में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क दोनों फेल हो सकते हैं. ऐसे में बैटरी से चलने वाला या हाथ से घुमाकर चार्ज होने वाला रेडियो आपको जरूरी सरकारी सूचनाएं दे सकता है. कई आधुनिक रेडियो में टॉर्च, SOS अलार्म और USB चार्जिंग जैसी अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलती हैं.

सैटेलाइट कम्युनिकेटर

जब मोबाइल टावर और लैंडलाइन दोनों बंद हो जाएं तब सैटेलाइट कम्युनिकेटर मददगार साबित होता है. यह डिवाइस बिना पारंपरिक नेटवर्क के भी SOS संदेश और छोटी टेक्स्ट मैसेज भेज सकता है. कुछ मॉडलों में GPS लोकेशन शेयर करने की सुविधा होती है जिससे राहत दल आपको खोज सकते हैं. कीमत भले ज्यादा हो लेकिन जोखिम वाले इलाकों में यह जीवन बचाने वाला डिवाइस बन सकता है.

मल्टी-टूल और मजबूत टॉर्च

एक कॉम्पैक्ट मल्टी-टूल जिसमें टॉर्च, सीटी, ग्लास ब्रेकर और बुनियादी औजार हों आपात स्थिति में बेहद काम आता है. अचानक निकासी या बचाव के समय यह उपयोगी साबित हो सकता है. साथ ही एक भरोसेमंद रिचार्जेबल टॉर्च अंधेरे में सुरक्षा का एहसास देती है.