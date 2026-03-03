हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट के बावजूद हमलों के वीडियो कैसे हो रहे हैं वायरल? अभी जानिए सब कुछ

ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट के बावजूद हमलों के वीडियो कैसे हो रहे हैं वायरल? अभी जानिए सब कुछ

अमेरिकी खुफिया एजेंसी Central Intelligence Agency ने कथित तौर पर महीनों तक ईरान के सर्वोच्च नेता की मूवमेंट, मुलाकातों और दिनचर्या का विश्लेषण किया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 03 Mar 2026 10:02 AM (IST)
Preferred Sources

Iran-Israel War: मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच हालात उस समय और सनसनीखेज हो गए जब ईरान के सर्वोच्च नेता Ayatollah Ali Khamenei की मौत की खबर सामने आई. बताया गया कि 28 फरवरी की सुबह तेहरान स्थित उनके आधिकारिक आवास और दफ्तर परिसर पर हमला हुआ. इस घटनाक्रम ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया. लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल भी उठ खड़ा हुआ आखिर इतनी सख्त सुरक्षा के बीच उनकी सटीक लोकेशन कैसे पता चली?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था बल्कि लंबे समय से चल रही गुप्त निगरानी का नतीजा था. अमेरिकी खुफिया एजेंसी Central Intelligence Agency ने कथित तौर पर महीनों तक उनके मूवमेंट, मुलाकातों और दिनचर्या का विश्लेषण किया. इस तरह की निगरानी को केवल तकनीकी ट्रैकिंग नहीं बल्कि बिहेवियरल एनालिसिस भी कहा जाता है जिसमें किसी व्यक्ति के पैटर्न को समझकर उसकी संभावित मौजूदगी का अनुमान लगाया जाता है.

अंतरराष्ट्रीय मीडिया में यह भी चर्चा रही कि उस दिन हमले से कुछ समय पहले शीर्ष अधिकारियों की एक अहम बैठक उसी परिसर में चल रही थी. इसी इनपुट को एक अहम विंडो माना गया. सूत्रों के अनुसार, इकट्ठा की गई जानकारी को साझा किए जाने के बाद हमले की रणनीति और समय में बदलाव किया गया. हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अब तक सामने नहीं आई है.

इसी बीच एक और दिलचस्प पहलू चर्चा में आया. कहा गया कि ऑपरेशन की योजना बनाने और इंटेलिजेंस डेटा को प्रोसेस करने में एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स की मदद ली गई. कुछ रिपोर्ट्स में Claude नामक एआई सिस्टम का जिक्र हुआ जिसे Anthropic ने विकसित किया है. 

दावा किया गया कि ऐसे टूल्स बड़े पैमाने पर डेटा का विश्लेषण कर संभावित टारगेट की पहचान और सिमुलेशन में मदद कर सकते हैं. हालांकि इस बारे में भी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

तकनीक के इस कथित इस्तेमाल ने यह साफ कर दिया है कि आधुनिक युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि डेटा, एल्गोरिद्म और निगरानी क्षमताओं से भी लड़े जा रहे हैं. आज की दुनिया में लोकेशन ट्रैकिंग सिर्फ जीपीएस तक सीमित नहीं रही बल्कि सैटेलाइट इमेजरी, डिजिटल कम्युनिकेशन पैटर्न और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संयोजन से बेहद सटीक आकलन संभव हो गया है. यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम ने पारंपरिक जासूसी और हाई-टेक वॉरफेयर की नई तस्वीर दुनिया के सामने रख दी है.

Published at : 03 Mar 2026 10:02 AM (IST)
Tags :
Iran Israel War ISRAEL #iran
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट के बावजूद हमलों के वीडियो कैसे हो रहे हैं वायरल? अभी जानिए सब कुछ
ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट के बावजूद हमलों के वीडियो कैसे हो रहे हैं वायरल? अभी जानिए सब कुछ
टेक्नोलॉजी
Holi 2026 Special Offer: होली पर स्पेशल ऑफर, यह कंपनी फ्री में दे रही एक्स्ट्रा वैलिडिटी, जल्दी उठाएं फायदा
Holi 2026 Special Offer: होली पर स्पेशल ऑफर, यह कंपनी फ्री में दे रही एक्स्ट्रा वैलिडिटी, जल्दी उठाएं फायदा
टेक्नोलॉजी
ऐप्पल के पिटारे से निकले एक के बाद एक प्रोडक्ट्स, iPhone 17e के साथ लॉन्च हुआ M4 iPad Air, यहां जानें सारे फीचर्स
ऐप्पल के पिटारे से निकले एक के बाद एक प्रोडक्ट्स, iPhone 17e के साथ लॉन्च हुआ M4 iPad Air, यहां जानें सारे फीचर्स
टेक्नोलॉजी
iPhone 17e Launched: 48MP कैमरा और सैटेलाइट फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ iPhone 17e, जानिए किससे होगा मुकाबला और कितनी है कीमत
48MP कैमरा और सैटेलाइट फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ iPhone 17e, जानिए किससे होगा मुकाबला और कितनी है कीमत
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Israel Iran Strike: 'भयंकर हमले बाकी...' ईरान संग क्या करेगा अमेरिका? मार्को रूबियो ने बताया जंग के पीछे क्या है प्लान
'भयंकर हमले बाकी...' ईरान संग क्या करेगा अमेरिका? मार्को रूबियो ने बताया जंग के पीछे क्या है प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Israel Iran War: 'प्री-वेडिंग फोटोशूट' के लिए गये UP के पांच लोग दुबई में फंसे, PM मोदी से लगाई गुहार
'प्री-वेडिंग फोटोशूट' के लिए गये UP के पांच लोग दुबई में फंसे, PM मोदी से लगाई गुहार
इंडिया
'ये तो AI से फैसला तैयार किया है...', किस जज पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, खूब सुनाया, अटॉर्नी जनरल और SG तुषार मेहता को भी भेज दिया नोटिस
'ये तो AI से फैसला तैयार किया है...', किस जज पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, खूब सुनाया, अटॉर्नी जनरल और SG तुषार मेहता को भी भेज दिया नोटिस
क्रिकेट
T20I में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रचा नया कीर्तिमान, रोहित शर्मा को छोड़ा पीछे
T20I में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रचा नया कीर्तिमान, रोहित शर्मा को छोड़ा पीछे
साउथ सिनेमा
शादी के बाद रश्मिका-विजय जीत रहे लोगों का दिल, अब तेलंगाना के 44 सरकारी स्कूलो को दिया ये बड़ा तोहफा
शादी के बाद रश्मिका-विजय जीत रहे लोगों का दिल, अब तेलंगाना के 44 सरकारी स्कूलो को दिया तोहफा
इंडिया
Weather Forecast: होली पर कैसा रहेगा मौसम, तेज आंधी और बारिश की चेतावनी कहां, जानें यूपी-बिहार, दिल्ली के लिए क्या चेतावनी?
होली पर कैसा रहेगा मौसम, तेज आंधी और बारिश की चेतावनी कहां, जानें यूपी-बिहार, दिल्ली के लिए क्या चेतावनी?
ट्रेंडिंग
'ट्रंप को वोट देने वाले हर शख्स से नफरत' अपने ही राष्ट्रपति पर भड़की यूएस सैनिक की पत्नी, वीडियो वायरल
'ट्रंप को वोट देने वाले हर शख्स से नफरत' अपने ही राष्ट्रपति पर भड़की यूएस सैनिक की पत्नी, वीडियो वायरल
यूटिलिटी
आयुष्मान कार्ड से किन बीमारियों का नहीं होता इलाज? जान लीजिए योजना के नियम
आयुष्मान कार्ड से किन बीमारियों का नहीं होता इलाज? जान लीजिए योजना के नियम
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget