Gmail Trick: आज के समय में Gmail सिर्फ ईमेल तक सीमित नहीं है बल्कि यह Google Drive और Google Photos के साथ एक ही स्टोरेज शेयर करता है. ऐसे में बड़ी फाइल्स, पुराने अटैचमेंट, फोटो और बेकार ईमेल धीरे-धीरे आपकी 15GB फ्री स्टोरेज को भर देते हैं. जब स्टोरेज फुल होने लगता है तो न तो नए मेल आते हैं और न ही फाइल्स अपलोड हो पाती हैं जिससे परेशानी बढ़ जाती है.

सबसे पहले पहचानें कि स्टोरेज कहां खर्च हो रहा है

Gmail का स्टोरेज साफ करने से पहले यह समझना जरूरी है कि सबसे ज्यादा जगह कौन सी चीज घेर रही है. आमतौर पर बड़े अटैचमेंट वाले ईमेल, प्रमोशनल मेल और सालों पुराने बेकार मैसेज स्टोरेज के मुख्य कारण होते हैं. इन्हें हटाकर ही सबसे ज्यादा स्पेस फ्री किया जा सकता है.

छुपा हुआ शॉर्टकट जो मिनटों में करेगा काम

बहुत कम लोग जानते हैं कि Gmail में सर्च के जरिए स्टोरेज तेजी से साफ किया जा सकता है. सर्च बार में जाकर अगर आप size:10M या उससे ज्यादा लिखते हैं तो सिर्फ वही ईमेल दिखेंगे जिनमें भारी अटैचमेंट हैं. इन्हें एक साथ सेलेक्ट करके डिलीट करने से मिनटों में काफी स्टोरेज खाली हो जाता है. इसी तरह older_than:2y लिखने पर दो साल से पुराने ईमेल सामने आ जाते हैं जिन्हें हटाकर बिना सोचे-समझे जगह बनाई जा सकती है.

ट्रैश खाली करना न भूलें

कई लोग ईमेल डिलीट तो कर देते हैं लेकिन ट्रैश फोल्डर खाली करना भूल जाते हैं. डिलीट किए गए ईमेल सीधे ट्रैश में चले जाते हैं और तब तक स्टोरेज घेरते रहते हैं जब तक ट्रैश पूरी तरह साफ न किया जाए. इसलिए स्टोरेज फ्री करने के बाद ट्रैश को जरूर खाली करें तभी असली फायदा मिलेगा.

प्रमोशनल और सोशल टैब बनते हैं सबसे बड़ी वजह

Gmail के Promotions और Social टैब में हजारों बेकार ईमेल जमा रहते हैं जिन्हें हम कभी खोलते भी नहीं. इन्हें एक बार में सेलेक्ट कर डिलीट करने से काफी स्पेस मिल सकता है. खासकर ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफर्स वाले मेल सबसे ज्यादा स्टोरेज खाते हैं.

भविष्य में स्टोरेज फुल होने से कैसे बचें?

आगे से Gmail स्टोरेज भरने से बचाने के लिए समय-समय पर बड़े अटैचमेंट हटाते रहें और गैर जरूरी मेल सब्सक्रिप्शन बंद कर दें. जरूरी फाइल्स को Google Drive या किसी हार्ड डिस्क में सेव करके Gmail से हटा देना भी एक समझदारी भरा कदम है.

