2026 में टेक की दुनिया में क्या होगा बड़ा धमाका? जानें अगले साल की 5 सबसे बड़ी टेक घोषणाएं

2026 में टेक की दुनिया में क्या होगा बड़ा धमाका? जानें अगले साल की 5 सबसे बड़ी टेक घोषणाएं

Technology in 2026: अगर आप जानना चाहते हैं कि साल 2026 तकनीक के मामले में कैसा रहने वाला है तो यहां आपके लिए पूरी लिस्ट है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 09 Dec 2025 08:35 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Technology in 2026: अगर आप जानना चाहते हैं कि साल 2026 तकनीक के मामले में कैसा रहने वाला है तो यहां आपके लिए पूरी लिस्ट है. इस साल टेक इंडस्ट्री में कई बड़े बदलाव देखने को मिले Google के Nano Banana से लेकर Apple के Air वेरिएंट तक. लेकिन असली गेम बदलने वाले अपडेट्स तो अब 2026 में दिखाई देंगे.

Samsung Galaxy Z TriFold

सैमसंग ने इस साल अपने Galaxy Z TriFold को ग्लोबल मार्केट में पेश कर दिया है. उम्मीद है कि 2026 में यह भारत में भी एंट्री लेगा और देश का पहला ट्रिपल-फोल्डिंग स्मार्टफोन बन सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसकी कीमत 2 लाख रुपये से ऊपर हो सकती है. यह फोल्डेबल टेक में अब तक की सबसे बड़ी छलांग मानी जा रही है.

Apple iPhone 18

2026 में Apple अपने लॉन्च शेड्यूल को दो हिस्सों में बांट सकता है. सितंबर 2026 में लॉन्च होंगे: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max और बहुप्रतीक्षित iPhone Fold. जबकि iPhone 18 और iPhone 18e की लॉन्चिंग मार्च 2027 के आस-पास अनुमानित है. यह Apple के इतिहास में लॉन्च रणनीति का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है.

Apple iPhone Fold

Apple अगले साल अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है iPhone Fold. कंपनी इसे अपने सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक मान रही है. फोन में संभवतः A20 Pro चिपसेट, प्रीमियम कैमरा सिस्टम और नया फोल्डेबल डिजाइन देखने को मिलेगा. यह सीधे Samsung के फोल्डेबल सेगमेंट को चुनौती देगा.

अब नहीं आएंगे Ultra Slim Phones

इस साल Apple का iPhone Air और Samsung का Galaxy S25 Edge बाजार में कुछ खास कमाल नहीं कर सके. अब माना जा रहा है कि 2026 में दोनों कंपनियां स्लिम फोन की कॉन्सेप्ट लाइन को छोड़कर अपनी पारंपरिक और सफल प्रीमियम सीरीज़ पर ही ध्यान देंगी. इसका मतलब है कि अगले साल अल्ट्रा-स्लिम फोन का क्रेज लगभग खत्म माना जा रहा है.

AI की जंग

2025 के अंत में Google Gemini AI दुनिया में सबसे आगे निकल गया है. अब अनुमान है कि 2026 में OpenAI नए मॉडल्स और खूबियों के साथ वापसी करेगा और Gemini को कड़ी चुनौती देगा. AI का यह वर्ष टेक दुनिया की दिशा तय करने वाला होगा. पक्का माना जा रहा है कि 2026 AI क्रांति का सबसे तेज़ साल होने वाला है.

अब बिना इंटरनेट के भी देख सकेंगे LIVE कंटेंट! जानिए क्या है D2M टेक्नोलॉजी और कैसे करती है काम

Published at : 09 Dec 2025 08:34 AM (IST)
विश्व
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
विश्व
स्पोर्ट्स
Embed widget