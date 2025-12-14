हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीApple के नए अपडेट में क्या मिला नया, जानिए ये सेफ्टी फीचर जो रखेगा आपके iPhone को पूरी तरह सुरक्षित

Apple के नए अपडेट में क्या मिला नया, जानिए ये सेफ्टी फीचर जो रखेगा आपके iPhone को पूरी तरह सुरक्षित

iOS 26.2 Update: Apple ने अपने लेटेस्ट iOS 26.2 अपडेट के साथ iPhone और iPad यूजर्स के लिए अहम सुरक्षा सुधार जारी किए हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 14 Dec 2025 09:48 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

iOS 26.2 Update: Apple ने अपने लेटेस्ट iOS 26.2 अपडेट के साथ iPhone और iPad यूजर्स के लिए अहम सुरक्षा सुधार जारी किए हैं. कंपनी ने माना है कि हालिया डिवाइसेज में कई ऐसी कमजोरियां पाई गई थीं जिनका फायदा उठाकर कोई ऐप निजी डेटा तक पहुंच सकता था, फोन को क्रैश कर सकता था और कुछ खास हालात में पूरे सिस्टम पर कंट्रोल भी हासिल किया जा सकता था. इन सभी खामियों की जानकारी Apple ने अपनी सपोर्ट वेबसाइट पर साझा की है.

किन डिवाइसेज पर पड़ा असर

Apple के मुताबिक ये सुरक्षा समस्याएं iPhone 11 और उससे नए सभी मॉडल्स में मौजूद थीं. इसके अलावा कई iPad सीरीज़ भी इसकी चपेट में थीं जिनमें तीसरी जनरेशन से आगे के iPad Pro, तीसरी जनरेशन से iPad Air, आठवीं जनरेशन से iPad और पांचवीं जनरेशन से iPad mini शामिल हैं.

App Store से जुड़ा खतरा और प्राइवेसी रिस्क

अपडेट में एक गंभीर खामी App Store से जुड़ी थी, जहां ऐप्स को मिलने वाली परमिशन में गड़बड़ी के कारण पेमेंट से जुड़े संवेदनशील टोकन तक पहुंच संभव हो सकती थी. Apple ने इस समस्या को सख्त पाबंदियां लागू करके ठीक कर दिया है.

इसके अलावा Icons, Messages, MediaExperience, Screen Time, Telephony और Photos जैसे सिस्टम फीचर्स में भी परमिशन और लॉगिंग से जुड़ी कमियां पाई गईं. कुछ मामलों में ऐप्स यूजर के निजी डेटा, Safari ब्राउज़िंग हिस्ट्री या फोन में इंस्टॉल अन्य ऐप्स की जानकारी तक पहुंच सकते थे.

कर्नेल और सिस्टम लेवल की गंभीर कमियां

Apple ने कर्नेल से जुड़ी एक खतरनाक खामी को भी ठीक किया है जिसके जरिए कोई मैलिशियस ऐप रूट एक्सेस हासिल कर सकता था. यह समस्या एक तकनीकी गलती, जिसे integer overflow कहा जाता है, के कारण पैदा हुई थी. अब इसे 64-बिट टाइमस्टैम्प सिस्टम अपनाकर सुलझा लिया गया है.

इसके साथ ही Foundation, Multi-Touch, libarchive और AppleJPEG जैसे लो-लेवल कंपोनेंट्स में भी मेमोरी करप्शन से जुड़ी दिक्कतें थीं जो खतरनाक फाइल या डेटा प्रोसेस करते समय ऐप क्रैश या असामान्य व्यवहार का कारण बन सकती थीं.

FaceTime और कॉलिंग से जुड़े जोखिम

FaceTime और Calling Framework में भी कई अहम सुधार किए गए हैं. पहले कुछ स्थितियों में रिमोट डिवाइस कंट्रोल के दौरान पासवर्ड फील्ड दिखाई दे सकती थी. वहीं एक अन्य खामी के चलते FaceTime कॉलर ID को नकली रूप में दिखाया जा सकता था. Apple का कहना है कि बेहतर स्टेट मैनेजमेंट के जरिए इन दोनों समस्याओं को खत्म कर दिया गया है.

WebKit में मिली खामियां और टारगेटेड हमले

iOS 26.2 में सबसे ज्यादा सुधार WebKit से जुड़े हैं जो Safari ब्राउजर का मुख्य इंजन है. Apple ने चेतावनी दी थी कि खास तरीके से तैयार की गई वेबसाइट्स फोन को क्रैश कर सकती हैं, मेमोरी को नुकसान पहुंचा सकती हैं या गंभीर हालात में मनचाहा कोड भी चला सकती हैं.

कंपनी ने यह भी स्वीकार किया कि WebKit की कम से कम दो कमजोरियों का इस्तेमाल पहले iOS 26 से पुराने वर्ज़न पर कुछ चुनिंदा लोगों के खिलाफ बेहद एडवांस्ड टारगेटेड हमलों में किया गया था. अब इन सभी खामियों को पैच कर दिया गया है.

ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से जुड़ी दिक्कतें

कुछ सुरक्षा समस्याएं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से आई थीं, जिनका इस्तेमाल Apple अपने सिस्टम में करता है. इनमें curl और libarchive जैसे टूल्स शामिल हैं. Apple ने बताया कि इन खामियों को थर्ड पार्टी की ओर से CVE आईडी दी गई थी और उसकी सॉफ्टवेयर भी प्रभावित प्रोजेक्ट्स में शामिल थी.

यह भी पढ़ें:

सर्दियों में अपने स्मार्टफोन का रखें खास ख्याल नहीं तो हो सकता है ये बड़ा नुकसान, जानिए पूरी जानकारी

Published at : 14 Dec 2025 09:47 AM (IST)
Tags :
Apple Update TECH NEWS HINDI IOS 26.2 IPhone Safety Features
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'एक्स्ट्रा टैरिफ से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, बातचीत से...', मैक्सिको के 50% टैरिफ पर भारत ने क्या जवाब दिया?
'एक्स्ट्रा टैरिफ से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, बातचीत से...', मैक्सिको के 50% टैरिफ पर भारत ने क्या जवाब दिया?
दिल्ली NCR
Delhi Weather Update: दिल्ली में जहरीली हवा के बीच छाया घना कोहरा, जानें राजधानी में कब पड़ेगी कड़ाके की सर्दी
दिल्ली में जहरीली हवा के बीच छाया घना कोहरा, जानें राजधानी में कब पड़ेगी कड़ाके की सर्दी
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े रन मशीन कौन रहे, सचिन से कोहली तक दिग्गजों की ऐतिहासिक लिस्ट देखिए
वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े रन मशीन कौन रहे, सचिन से कोहली तक दिग्गजों की ऐतिहासिक लिस्ट देखिए
टेलीविजन
गौहर खान के काम को लेकर ससुरालवालों ने किए थे सवाल, पति जैद ने अब किया खुलासा
गौहर खान के काम को लेकर ससुरालवालों ने किए थे सवाल, पति जैद ने अब किया खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Lionel Messi In Kolkata: Messi आज Mumbai में Sachin से मुलाकात करेंगे ! | Mumbai |
Pankaj Chaudhary का निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय?, आज होगा औपचारिक एलान | Breaking | BJP
UP Politics: आज दोपहर Piyush Goyal करेंगे नए यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम का एलान | Breaking
UP News: UP बीजेपी को मिलेगा आज नया अध्यक्ष ! | BJP | Yogi Aditynath | PM Modi | abp News
Syria में America सैनिकों पर ISIS का भीषण हमला, तीन की मौत | Breaking | Donald Trump | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'एक्स्ट्रा टैरिफ से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, बातचीत से...', मैक्सिको के 50% टैरिफ पर भारत ने क्या जवाब दिया?
'एक्स्ट्रा टैरिफ से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, बातचीत से...', मैक्सिको के 50% टैरिफ पर भारत ने क्या जवाब दिया?
दिल्ली NCR
Delhi Weather Update: दिल्ली में जहरीली हवा के बीच छाया घना कोहरा, जानें राजधानी में कब पड़ेगी कड़ाके की सर्दी
दिल्ली में जहरीली हवा के बीच छाया घना कोहरा, जानें राजधानी में कब पड़ेगी कड़ाके की सर्दी
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े रन मशीन कौन रहे, सचिन से कोहली तक दिग्गजों की ऐतिहासिक लिस्ट देखिए
वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े रन मशीन कौन रहे, सचिन से कोहली तक दिग्गजों की ऐतिहासिक लिस्ट देखिए
टेलीविजन
गौहर खान के काम को लेकर ससुरालवालों ने किए थे सवाल, पति जैद ने अब किया खुलासा
गौहर खान के काम को लेकर ससुरालवालों ने किए थे सवाल, पति जैद ने अब किया खुलासा
इंडिया
'BJP के ऐतिहासिक प्रदर्शन को...', तिरुवनंतपुरम में फहराया भगवा तो शशि थरूर का आया पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
'BJP के ऐतिहासिक प्रदर्शन को...', तिरुवनंतपुरम में फहराया भगवा तो शशि थरूर का आया पहला रिएक्शन, क्या कहा?
ट्रेंडिंग
ATM गार्ड को रूम से खींच ले गया बब्बर शेर! खौफनाक नजारा देख छूट जाएंगे पसीने- वीडियो वायरल
ATM गार्ड को रूम से खींच ले गया बब्बर शेर! खौफनाक नजारा देख छूट जाएंगे पसीने- वीडियो वायरल
हेल्थ
प्लास्टिक में गर्म खाना पैक करवाना सेहत के लिए साइलेंट किलर? बढ़ा सकता है कैंसर का खतरा
प्लास्टिक में गर्म खाना पैक करवाना सेहत के लिए साइलेंट किलर? बढ़ा सकता है कैंसर का खतरा
नौकरी
इस स्टेट में निकली असिस्टेंट स्टाफ नर्स के बंपर पदों पर वैकेंसी, ये कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन
इस स्टेट में निकली असिस्टेंट स्टाफ नर्स के बंपर पदों पर वैकेंसी, ये कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
ENT LIVE
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Embed widget