सर्दियों में अपने स्मार्टफोन का रखें खास ख्याल नहीं तो हो सकता है ये बड़ा नुकसान, जानिए पूरी जानकारी

Smartphone Care in Winters: सर्दियों का मौसम जहां हमारे लिए आरामदायक होता है, वहीं स्मार्टफोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए परेशानी खड़ी कर देता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 13 Dec 2025 02:07 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Smartphone Care in Winters: सर्दियों का मौसम जहां हमारे लिए आरामदायक होता है, वहीं स्मार्टफोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए परेशानी खड़ी कर देता है. कम तापमान बैटरी की परफॉर्मेंस को सीधे प्रभावित करता है. ठंड में लिथियम-आयन बैटरी का केमिकल रिएक्शन धीमा हो जाता है, जिससे फोन जल्दी डिस्चार्ज होने लगता है और कई बार अचानक बंद भी पड़ सकता है. यही नहीं, अत्यधिक ठंड प्रोसेसर और डिस्प्ले पर भी असर डालती है.

फोन की बैटरी को ठंड से बचाना क्यों जरूरी है?

स्मार्टफोन की बैटरी ठंड में अपनी क्षमता खोने लगती है. यदि फोन बहुत कम तापमान में रखा जाए तो बैटरी की हेल्थ तेजी से गिरने लगती है. कई मामलों में फोन की बैटरी फूल सकती है या टेम्परेचर वॉर्निंग दिखाकर काम करना बंद कर सकती है. इसलिए, सर्दियों में फोन को जेब के बाहर या बाइक के मोबाइल होल्डर में खुला छोड़ना नुकसानदेह हो सकता है.

बाहर इस्तेमाल करते समय रखें सावधानियां

सर्द मौसम में अगर आपको बाहर फोन का इस्तेमाल करना पड़ता है तो यह ध्यान रखें कि फोन को लंबे समय तक ठंडी हवा के संपर्क में न रखें. कोशिश करें कि फोन को जैकेट या पैंट की अंदर वाली जेब में रखें ताकि वह बॉडी टेम्परेचर में सुरक्षित रहे.

अगर आप बाइक चलाते समय फोन को GPS के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो उसे मोबाइल होल्डर में खुली हवा के सामने लगाने से बचें. ऐसा करने से फोन का तापमान तुरंत गिर सकता है जिससे डिस्प्ले फ्रीज या टच काम करना बंद कर सकता है.

फोन को ठंड में चार्ज करते समय बचें

सर्दियों में ठंडे फोन को तुरंत चार्ज करना बड़ी गलती है. अगर फोन बहुत ठंडा है तो चार्जिंग के दौरान बैटरी को नुकसान हो सकता है क्योंकि कम तापमान में बैटरी अंदर से अस्थिर होती है. बेहतर है कि चार्ज लगाने से पहले फोन को सामान्य तापमान पर आने दें. यह बैटरी की लाइफ और परफॉर्मेंस दोनों के लिए जरूरी है.

कंडेंसशन का खतरा

कई बार लोग ठंड में बाहर से आते ही फोन को गर्म कमरे में ले जाते हैं. ऐसा करने से फोन के अंदर नमी बनने की संभावना बढ़ जाती है जिसे कंडेंसशन कहते हैं. यह नमी इंटरनल पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकती है. ऐसे में फोन को तुरंत चालू करने की बजाय धीरे-धीरे कमरे के तापमान में एडजस्ट होने दें.

Published at : 13 Dec 2025 02:07 PM (IST)
Tags :
Smartphone Care TECH NEWS HINDI
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
