हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीCNAP: क्या है ये नया फीचर? जानिए कैसे अब अनजान कॉल उठाते ही दिखेगा असली कॉलर का नाम

CNAP: क्या है ये नया फीचर? जानिए कैसे अब अनजान कॉल उठाते ही दिखेगा असली कॉलर का नाम

What is CNAP: टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने भारत में Calling Name Presentation यानी CNAP फीचर को धीरे-धीरे लागू करना शुरू कर दिया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 23 Dec 2025 08:03 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

What is CNAP: टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने भारत में Calling Name Presentation यानी CNAP फीचर को धीरे-धीरे लागू करना शुरू कर दिया है. इस तकनीक के तहत अब हर इनकमिंग कॉल के साथ कॉल करने वाले का वेरिफाइड नाम स्क्रीन पर दिखाई देगा. अक्टूबर 2025 में इसके ढांचे को मंजूरी मिलने के बाद, पिछले महीने से इसका लाइव टेस्ट शुरू हुआ और अब इसे अलग-अलग नेटवर्क पर चरणबद्ध तरीके से रोलआउट किया जा रहा है. उम्मीद है कि मार्च या अप्रैल 2026 तक यह सुविधा सभी मोबाइल यूजर्स के लिए एक्टिव हो जाएगी.

CNAP लाने की जरूरत क्यों पड़ी?

बीते कुछ सालों में फर्जी कॉल, टेली-स्कैम और बैंक या सरकारी अधिकारी बनकर ठगी करने के मामले तेजी से बढ़े हैं. हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग अनजान नंबर से आई कॉल उठाने से भी कतराने लगे हैं. TRAI का मानना है कि अगर कॉल के साथ सामने वाले का असली और सत्यापित नाम दिखे तो यूजर्स को सही फैसला लेने में मदद मिलेगी और ठगी के मामलों में कमी आएगी.

CNAP कैसे है बाकी कॉलर ID ऐप्स से अलग?

CNAP को खास बनाने वाली सबसे बड़ी बात इसका डेटा सोर्स है. यह फीचर किसी थर्ड-पार्टी ऐप या यूजर्स द्वारा दिए गए नामों पर निर्भर नहीं करता. इसके बजाय, कॉलर का नाम सीधे टेलीकॉम कंपनियों के KYC-वेरिफाइड रिकॉर्ड से लिया जाता है. ये वही जानकारियां होती हैं जो सिम लेते समय आधार जैसे आधिकारिक दस्तावेजों के जरिए दी जाती हैं. यानी कॉल के दौरान जो नाम दिखेगा, वह उस नंबर से कानूनी तौर पर जुड़ा हुआ नाम होगा, न कि किसी ने अनुमान से डाला हुआ टैग.

फेज में हो रहा है रोलआउट

टेलीकॉम कंपनियों ने पिछले महीने चुनिंदा नेटवर्क पर CNAP का ट्रायल शुरू किया था ताकि असली हालात में इसकी परफॉर्मेंस देखी जा सके. फिलहाल यह सुविधा पहले 4G और 5G यूजर्स तक पहुंचाई जा रही है जबकि पुराने नेटवर्क्स को बाद में जोड़ा जाएगा. इसके अलावा, TRAI ने स्मार्टफोन कंपनियों से भी कहा है कि वे छह महीने के भीतर अपने डिवाइसेज़ में CNAP सपोर्ट देना सुनिश्चित करें.

Truecaller और CNAP में क्या फर्क है

भारत में Truecaller पहले से ही काफी लोकप्रिय है लेकिन CNAP उससे अलग तरीके से काम करता है. Truecaller यूजर्स द्वारा सबमिट किए गए और क्राउडसोर्स्ड नामों पर निर्भर करता है जिनमें गलती या भ्रामक जानकारी की संभावना रहती है. वहीं CNAP नेटवर्क-लेवल फीचर है और किसी ऐप की जरूरत नहीं होती. इससे नकली पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है हालांकि यूजर्स को कस्टमाइजेशन के विकल्प कम मिलते हैं.

यह भी पढ़ें:

Ghibli आर्ट और Gemini के बाद अब क्या? AI 2026 में करने वाला है ऐसा धमाका, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की, जानिए सब कुछ

Published at : 23 Dec 2025 08:03 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI CNAP Feature
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Chinese Air Force: चीन ने राफेल के सामने उतारे J-16, वीडियो ने दुनिया को चौंकाया, कौन किस पर पड़ा भारी
चीन ने राफेल के सामने उतारे J-16, वीडियो ने दुनिया को चौंकाया, कौन किस पर पड़ा भारी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र कैडर में NIA चीफ सदानंद दाते की री-एंट्री, 26/11 हमले में निभा चुके हैं मुख्य भूमिका
महाराष्ट्र कैडर में NIA चीफ सदानंद दाते की री-एंट्री, 26/11 हमले में निभा चुके हैं मुख्य भूमिका
विश्व
India Vs Vietnam Currency: वियतनाम में ले जाएंगे 1 लाख तो बन जाएंगे बड़े रईस, जानें कितनी हो जाएगी कीमत
वियतनाम में ले जाएंगे 1 लाख तो बन जाएंगे बड़े रईस, जानें कितनी हो जाएगी कीमत
क्रिकेट
महिला क्रिकेटरों की हो गई चांदी, घरेलू मैचों की फीस में हुआ बंपर इजाफा, जानिए सबकुछ
महिला क्रिकेटरों की हो गई चांदी, घरेलू मैचों की फीस में हुआ बंपर इजाफा, जानिए सबकुछ
Advertisement

वीडियोज

जल्लाद मुस्कान की 'COPYCAT सिस्टर',संभल की सनम बेवफा का हॉरर शो
Top News: अभी की बड़ी खबरें | Humayun Kabir | Bangladesh Protest | TMC | UP Winter Session
Aravali Hills: प्रदूषण पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने दिया हर सवाल का जवाब| Hills Protest | abp News
Aravali Hills: अरावली विवाद को लेकर जगह-जगह विरोध | Hills Protest | Aravali Protest | abp News
Aravali Hills: राजस्थान के सिरोही में बड़ा प्रदर्शन | Hills Protest | Aravali Protest | abp News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Chinese Air Force: चीन ने राफेल के सामने उतारे J-16, वीडियो ने दुनिया को चौंकाया, कौन किस पर पड़ा भारी
चीन ने राफेल के सामने उतारे J-16, वीडियो ने दुनिया को चौंकाया, कौन किस पर पड़ा भारी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र कैडर में NIA चीफ सदानंद दाते की री-एंट्री, 26/11 हमले में निभा चुके हैं मुख्य भूमिका
महाराष्ट्र कैडर में NIA चीफ सदानंद दाते की री-एंट्री, 26/11 हमले में निभा चुके हैं मुख्य भूमिका
विश्व
India Vs Vietnam Currency: वियतनाम में ले जाएंगे 1 लाख तो बन जाएंगे बड़े रईस, जानें कितनी हो जाएगी कीमत
वियतनाम में ले जाएंगे 1 लाख तो बन जाएंगे बड़े रईस, जानें कितनी हो जाएगी कीमत
क्रिकेट
महिला क्रिकेटरों की हो गई चांदी, घरेलू मैचों की फीस में हुआ बंपर इजाफा, जानिए सबकुछ
महिला क्रिकेटरों की हो गई चांदी, घरेलू मैचों की फीस में हुआ बंपर इजाफा, जानिए सबकुछ
बॉलीवुड
करीना कपूर का फैमिली के साथ शुरू हुआ क्रिसमस वीक, तैमूर-जेह ने दादी शर्मिला संग की मस्ती
करीना कपूर का फैमिली के साथ शुरू हुआ क्रिसमस वीक, तैमूर-जेह ने दादी शर्मिला संग की मस्ती
हेल्थ
सर्दियों में शरीर को रखना है गर्म, डाइट में शामिल करें ये पावरफुल ड्राई फ्रूट्स
सर्दियों में शरीर को रखना है गर्म, डाइट में शामिल करें ये पावरफुल ड्राई फ्रूट्स
ट्रेंडिंग
समय के आगे मेयर भी बेबस, उद्घाटन ट्रेन ने नहीं किया नेता जी का इंतजार, तांकती रह गई भीड़- वीडियो वायरल
समय के आगे मेयर भी बेबस, उद्घाटन ट्रेन ने नहीं किया नेता जी का इंतजार, तांकती रह गई भीड़- वीडियो वायरल
नौकरी
NABARD में नौकरी का शानदार मौका, 3 लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स
NABARD में नौकरी का शानदार मौका, 3 लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget