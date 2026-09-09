RAM और ROM में क्या अंतर, कौन-सी Memory फोन बंद होते ही भूल जाती है सब?

स्मार्टफोन खरीदते समय आपने RAM और ROM जैसे शब्द जरूर सुने होंगे. कोई फोन 8GB RAM के साथ आता है तो किसी में 256GB या 512GB ROM दी जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों का काम बिल्कुल अलग है? खास बात ये है कि फोन बंद होते ही RAM में मौजूद डेटा गायब हो जाता है जबकि ROM/स्टोरेज में सेव डेटा बना रहता है. आइए समझते हैं कि RAM और ROM के बीच आखिर असली फर्क क्या है.

RAM क्या होती है?

RAM यानी Random Access Memory. इसे फोन की वर्किंग मेमोरी समझ सकते हैं. जब आप कोई ऐप खोलते हैं, गेम खेलते हैं या कई ऐप्स को एक साथ चलाते हैं तो फोन उस समय जरूरी डेटा RAM में रखता है. जैसे आपने Chrome, WhatsApp और YouTube खोला है. इन ऐप्स के एक्टिव डेटा को तेजी से एक्सेस करने के लिए RAM का इस्तेमाल होता है. इसलिए ज्यादा RAM वाला फोन नॉर्मली एक साथ ज्यादा ऐप्स को बैकग्राउंड में संभाल सकता है.

लेकिन RAM की एक बड़ी खासियत और सीमा दोनों हैं ये volatile memory होती है. यानी इसमें मौजूद डेटा को बिजली की जरूरत होती है. फोन बंद या पूरी तरह पावर ऑफ होने पर RAM में मौजूद जानकारी मिट जाती है.

ROM क्या होती है?

ROM का पूरा नाम Read-Only Memory है. हालांकि एडवांस स्मार्टफोन में नॉर्मली लोग ROM शब्द का इस्तेमाल फोन की इंटरनल स्टोरेज के लिए करते हैं. इसी स्टोरेज में आपकी फोटो, वीडियो, ऐप्स, डॉक्यूमेंट और दूसरी फाइलें सेव रहती हैं. फोन बंद करने के बाद भी ये डेटा गायब नहीं होता है. अगली बार फोन ऑन करने पर आपकी फाइलें वहीं मिलती हैं क्योंकि स्टोरेज non-volatile memory पर बेस्ड होती है.

ज्यादा RAM का मतलब ज्यादा स्टोरेज नहीं

अक्सर लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि 12GB RAM वाला फोन 8GB RAM वाले फोन से ज्यादा फोटो और वीडियो रख सकता है. ऐसा नहीं है. RAM फोन की स्पीड और मल्टीटास्किंग क्षमता में मदद करती है जबकि स्टोरेज आपकी फाइलों और ऐप्स को रखने के लिए जगह देती है.

दोनों क्यों जरूरी हैं?

एक अच्छे स्मार्टफोन के लिए RAM और स्टोरेज दोनों जरूरी हैं. RAM जितनी ज्यादा होगी, उतना फोन एक साथ कई काम आसानी से संभाल पाएगा. वहीं ज्यादा स्टोरेज होने पर आप ज्यादा फोटो, वीडियो, ऐप्स और फाइलें रख सकेंगे. इसलिए अगली बार फोन खरीदते समय केवल RAM देखकर फैसला न करें.

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