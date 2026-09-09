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Switchboard Cleaning: सफेद से काले हो गए हैं घर के स्विच बोर्ड, इस तरीके से करें सफाई

Switchboard Maintenance: स्विच बोर्ड साफ करने से पहले उस सर्किट की बिजली सप्लाई बंद कर दें. केवल स्विच को बंद करना पर्याप्त नहीं माना जाना चाहिए. ब्रेकर बंद करने के बाद ही सफाई शुरू करें.

Written By : सोनम |  Updated at : 09 Sep 2026 08:43 AM (IST)
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How To Clean Dirty Switchboards Safely: घर की सफाई करते समय हम फर्श, खिड़कियां, दरवाजे और फर्नीचर पर तो खूब ध्यान देते हैं, लेकिन स्विच बोर्ड अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं. रोजाना हाथ लगाने की वजह से इन पर उंगलियों के निशान, धूल और गंदगी जमती रहती है. धीरे-धीरे सफेद स्विच बोर्ड का रंग फीका पड़ने लगता है और कई बार वे इतने काले या मैले दिखने लगते हैं कि पूरा बोर्ड गंदा नजर आता है.

सिर्फ सामान्य सूखे कपड़े से पोंछने पर हर तरह के निशान साफ नहीं होते. ऐसे में कुछ आसान घरेलू तरीकों से स्विच बोर्ड की बाहरी सतह पर जमी गंदगी को हटाया जा सकता है. हालांकि, बिजली से जुड़े सामान की सफाई करते समय सबसे पहले सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है.

सफाई शुरू करने से पहले बिजली बंद करें

स्विच बोर्ड साफ करने से पहले उस सर्किट की बिजली सप्लाई बंद कर दें. केवल स्विच को बंद करना पर्याप्त नहीं माना जाना चाहिए. मेन स्विच या संबंधित सर्किट ब्रेकर बंद करने के बाद ही सफाई शुरू करें. इसके अलावा, स्विच बोर्ड पर सीधे पानी, नींबू का रस या कोई दूसरा तरल न डालें. सफाई के दौरान बोर्ड और उसके आसपास की जगह सूखी होनी चाहिए. बिजली का कनेक्शन बंद होने के बाद भी किसी भी तरल पदार्थ को बोर्ड के अंदर जाने से बचाना जरूरी है.


Switchboard Cleaning: सफेद से काले हो गए हैं घर के स्विच बोर्ड, इस तरीके से करें सफाई

टूथपेस्ट से हटाएं हल्की गंदगी

सफेद प्लेन टूथपेस्ट का इस्तेमाल कुछ प्लास्टिक सतहों पर जमी हल्की गंदगी और निशान हटाने के लिए किया जा सकता है. इसके लिए थोड़ी मात्रा में टूथपेस्ट किसी पुराने, मुलायम टूथब्रश पर लगाएं और स्विच बोर्ड की बाहरी सतह पर बहुत हल्के हाथ से रगड़ें. कोनों और किनारों पर खास ध्यान दें, क्योंकि वहां धूल ज्यादा जमा हो सकती है. सफाई के बाद सूखे और मुलायम कपड़े से टूथपेस्ट को अच्छी तरह हटा दें. ध्यान रखें कि हर स्विच बोर्ड की प्लास्टिक फिनिश एक जैसी नहीं होती. इसलिए पहले किसी छोटे और कम दिखाई देने वाले हिस्से पर इसे आजमाना बेहतर है.

नींबू और नमक का इस्तेमाल सावधानी से करें

नींबू और नमक का इस्तेमाल घर की कई चीजों की सफाई में किया जाता है. नींबू में मौजूद एसिडिक गुण गंदगी को ढीला करने में मदद कर सकते हैं, जबकि नमक हल्के घर्षण के जरिए निशान हटाने में मदद करता है. लेकिन स्विच बोर्ड बिजली से जुड़ा सामान है, इसलिए इस तरीके में अतिरिक्त सावधानी जरूरी है. नींबू या किसी भी तरल पदार्थ को सीधे बोर्ड पर न लगाएं. अगर बिजली पूरी तरह बंद है, तो भी बहुत कम मात्रा में नमी वाले कपड़े से केवल बाहरी प्लास्टिक सतह को साफ करें और तुरंत सूखे कपड़े से पोंछ दें. किसी भी तरल को स्विच, सॉकेट या किनारों के अंदर जाने न दें.


Switchboard Cleaning: सफेद से काले हो गए हैं घर के स्विच बोर्ड, इस तरीके से करें सफाई

जिद्दी काले निशानों पर क्या करें?

कुछ स्विच बोर्ड पर लंबे समय से जमा गंदगी, स्याही या रगड़ के निशान सामान्य सफाई से नहीं निकलते. ऐसे निशानों के लिए तेज केमिकल का इस्तेमाल करने के बजाय पहले हल्के क्लीनिंग तरीके आजमाना बेहतर है.

नाखून साफ करने वाले रिमूवर जैसे सॉल्वेंट कुछ प्लास्टिक की सतह को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसका रंग बदल सकते हैं या चमकदार फिनिश खराब कर सकते हैं. इसलिए इन्हें स्विच बोर्ड पर इस्तेमाल करना सामान्य सफाई के लिए अच्छा विकल्प नहीं है. खासकर अगर बोर्ड पर प्रिंटेड निशान, पेंट या सजावटी कोटिंग हो, तो ऐसे केमिकल से बचें.

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सूखे कपड़े से नियमित सफाई करें

स्विच बोर्ड को बहुत ज्यादा काला होने से बचाने का सबसे आसान तरीका है कि उसकी नियमित सफाई की जाए. हफ्ते में एक बार सूखे माइक्रोफाइबर या मुलायम कपड़े से बाहरी सतह पोंछने से धूल और उंगलियों के निशान जमा होने कम किए जा सकते हैं. अगर बोर्ड पर सिर्फ हल्की गंदगी है, तो किसी भी तरह के तेज क्लीनर की जरूरत नहीं पड़ती. नियमित और हल्की सफाई ज्यादा सुरक्षित तरीका है.

सफाई करते समय इन गलतियों से बचें

स्विच बोर्ड पर पानी का छिड़काव न करें. गीले हाथों से उसे न छुएं और सफाई के दौरान गीले फर्श पर खड़े होकर काम न करें. किसी भी तरल क्लीनर को सीधे स्विच या सॉकेट में डालना खतरनाक हो सकता है. सफाई पूरी करने के बाद बोर्ड और आसपास की सतह पूरी तरह सूखने दें. इसके बाद ही बिजली की सप्लाई चालू करें. अगर स्विच बोर्ड ढीला है, टूटा हुआ है, उसमें जलने के निशान हैं या किसी सॉकेट से स्पार्किंग होती है, तो खुद सफाई या मरम्मत करने के बजाय किसी योग्य इलेक्ट्रीशियन की मदद लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 09 Sep 2026 08:43 AM (IST)
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