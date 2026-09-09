Foldable iPhone में नहीं मिलेंगे ये फीचर्स! Face ID भी हो सकता है गायब

Apple कल यानी 9 सितंबर को iPhone 18 Pro सीरीज लॉन्च करने वाली है. इसके अलावा माना जा रहा है कि इस इवेंट में कंपनी अपना पहला फोल्डेबल iPhone को भी लॉन्च कर सकती है. बता दें कि ये कंपनी का काफी समय से इंतजार किया जाने वाला डिवाइस है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके 9 सितंबर के इवेंट में लॉन्च होने की संभावना है लेकिन कंपनी ने अभी तक इसके नाम से लेकर दूसरी डिटेल्स के बारे में कोई आधिकारीक जानकारी शेयर नहीं की है. हालांकि, कई ऑनलाइन लीक्स के अनुसार, इस फोल्डेबल iPhone में कई सारे प्रीमियम फीचर्स मिस हो सकते हैं. आइए जानते हैं विस्तार से.

नहीं मिलेगा फिजिकल SIM

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फोल्डेबल iPhone में कोई भी फिजिकल सिम स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा. लीक्स के अनुसार, इस फोन में केवल eSIM की सुविधा मिलने वाली है. इसके अलावा, अगर डिवाइस में Apple का इन-हाउस C2 मॉडेम इस्तेमाल होता है तो इसमें mmWave 5G सपोर्ट भी नहीं मिलेगा.

मिलेंगी दो स्क्रीन

आपको बता दें कि ऑनलाइन लीक्स के अनुसार, इस फोन में दो डिस्प्ले देखने को मिलेंगी जिसमें अंदर 7.8 इंच का डिस्प्ले होगा तो वहीं, बाहर 5.5 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा. इसके अलावा जब इस फोन को बंद किया जाएगा तो ये फोन नॉर्मल स्मार्टफोन की तरह ही काम करेगा. इतना ही नहीं, फोल्डेबल फोन में सबसे बड़ी समस्या स्क्रीन के बीच दिखाई देने वाली क्रीज होती है. लेकिन कंपनी इस क्रीज को खत्म कर सकती है. कंपनी डिवाइस में लिक्विड-मेटल हिंज का इस्तेमाल कर सकती है.

नहीं मिलेगा ये फीचर

आपको बता दें कि कंपनी के पहले फोल्डेबल iPhone में सबसे बड़ा बदलाव फेस आईडी को लेकर हो सकता है. माना जा रहा है कि कंपनी इस बार इस डिवाइस में फेस आईडी की जगह पर टच आईडी पेश कर सकती है. इसके अलावा फिंगरप्रिंट सेंसर पावर बटन में ही इंटीग्रेट किया जा सकता है.

इतना ही नहीं, इस फोन में अलग कैमरा सेटअप भी देखने को मिल सकता है. लीक हुए डमी यूनिट्स के मुताबिक, इसमें पीछे की तरफ दो कैमरे दिए जा सकते हैं जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा और एक 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर हो सकता है.

कितनी होगी कीमत

फिलहाल तो इस फोल्डेबल iPhone की कीमत के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन ऑनलाइन जितनी डिटेल्स लीक हुई हैं उनके अनुसार, इस फोन को कंपनी 2000 डॉलर से भी ज्यादा कीमत में बाजार में उतार सकती है. इसका मतलब है कि ये फोन भारत में अब तक का सबसे महंगा फोन साबित हो सकता है.

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