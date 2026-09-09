बाबा बागेश्वर के नॉन वेज वाले बयान पर सियासत! TMC-कांग्रेस ने घेरा, किसने-क्या कहा

दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों के आसपास मांसाहारी भोजन नहीं बेचने की कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की अपील पर पश्चिम बंगाल में सियासत गरमा गई है. बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने हावड़ा में हनुमंत कथा के दौरान बंगाल के हिंदुओं से नवरात्रि के नियमों का पालन करने की अपील की थी. उन्होंने दुर्गा पूजा पंडालों के पीछे या देवी प्रतिमाओं के आसपास नॉन-वेज खाना बनाने और बेचने पर भी आपत्ति जताई. उनके बयान पर तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक मदन मित्रा ने पलटवार किया है. वहीं, पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने इसे व्यक्तिगत पसंद का मामला बताते हुए कहा कि हर व्यक्ति अपनी पसंद के मुताबिक भोजन करने के लिए स्वतंत्र है.

धीरेंद्र शास्त्री ने क्या कहा था?

हावड़ा में आयोजित हनुमंत कथा के दौरान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था कि उन्हें दुर्गा पूजा पंडालों के पीछे नॉन-वेज या दूसरे तरह का खाना बनाया और बेचा जाना पसंद नहीं है. उन्होंने बंगाल के हिंदुओं से नवरात्रि मनाने और इस दौरान धार्मिक नियमों का पालन करने की अपील की थी.

धीरेंद्र शास्त्री ने लोगों से कहा कि दुर्गा प्रतिमाओं और पूजा पंडालों के आसपास नॉन-वेज खाना नहीं बेचा जाना चाहिए. उन्होंने ऐसा करने वाले लोगों के बहिष्कार की भी अपील की. उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसा करते हैं, उन्हें धार्मिक नहीं बल्कि पाखंडी कहा जाएगा.

उनका कहना था कि धार्मिक आयोजन के आसपास इस तरह का काम करने वालों को धार्मिक नहीं कहा जा सकता. उन्होंने बंगाल के हिंदुओं से नवरात्रि के दौरान धार्मिक परंपराओं और नियमों का पालन करने का भी आह्वान किया.

मदन मित्रा का पलटवार- 'ये बंगाल है'

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर टीएमसी के बागी विधायक मदन मित्रा ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले कभी बाबा बागेश्वर का नाम नहीं सुना था. मदन मित्रा ने कहा कि उन्होंने कई देवी-देवताओं के नाम सुने हैं और हो सकता है कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बहुत शक्तिशाली हों. उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने सुना है कि वह युवा हैं.

मदन मित्रा ने आगे कहा कि उनकी धीरेंद्र शास्त्री से एक गुजारिश है कि ये बंगाल है और बंगाल में जो बंगाली चाहेगा वही होगा. बंगाल में जो बागेश्वर बाबा चाहेगा, वो नहीं होगा.

उन्होंने कहा कि बंगाल में लोग मांस जरूर खाएंगे. मदन मित्रा ने कहा, मांस तो मैं खाऊंगा, जरूर खाऊंगा. पूजा मंडप पर नहीं खाऊंगा, लेकिन मंडप के बाहर बैठकर मांस-मछली सब खाऊंगा.

दिलीप घोष ने कहा- हर किसी की अपनी पसंद

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बयान और उनके खिलाफ एफआईआर से जुड़े सवाल पर पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री ने एक खास मुद्दे पर अपनी राय रखी है. अगर कोई व्यक्ति उनकी राय से सहमत है तो वह उसे मान सकता है.

दिलीप घोष ने कहा कि देश में बड़ी संख्या में लोग शाकाहारी हैं, जबकि बंगाल में बहुत से लोग परंपरागत रूप से मांसाहारी रहे हैं. उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की अपनी पसंद होती है और सभी लोग अपनी पसंद के मुताबिक भोजन करने के लिए स्वतंत्र हैं.

उन्होंने कहा, उन्होंने एक खास मामले पर अपनी राय रखी है. अगर कोई इससे सहमत है तो वह इसे अपना सकता है. देश में बड़ी संख्या में लोग शाकाहारी हैं, जबकि यहां बहुत से लोग परंपरागत रूप से मांसाहारी रहे हैं. हर किसी की अपनी पसंद है. हर व्यक्ति अपनी पसंद के मुताबिक चलने के लिए स्वतंत्र है.

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