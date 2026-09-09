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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीTracker के बिना सामान ढूंढेगा Gemini, Android में आया नया फीचर

Tracker के बिना सामान ढूंढेगा Gemini, Android में आया नया फीचर

Google ने Android यूजर्स के लिए कई नए फीचर्स पेश किए हैं, जिनमें Gemini को Find Hub से जोड़ना सबसे खास है. यूजर अपने सामान की जगह Gemini को बता सकेंगे. जानिए ये फीचर कैसे काम करेगा.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 09 Sep 2026 08:42 AM (IST)
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  • Android 17 में Motion Assist मोशन सिकनेस कम करेगा.

कभी चाबी रखकर भूल जाना, कभी पासपोर्ट की जगह याद न रहना और कभी कोई जरूरी सामान ढूंढने में काफी समय लग जाना, ये डेली लाइफ की ऐसी परेशानियां हैं जिनका सामना अक्सर करना पड़ता है. अब Google ने इन छोटी लेकिन काम की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए Android यूजर्स के लिए कई नए फीचर्स पेश किए हैं.

सितंबर Android Drop के तहत कंपनी ने Gemini को Find Hub से जोड़ने की घोषणा की है, जिससे यूजर्स बिना किसी ट्रैकर के भी अपने जरूरी सामान की जगह याद रख सकेंगे. इसके अलावा चलते वाहन में फोन इस्तेमाल करने के दौरान Motion Sickness कम करने और कैमरे के जरिए चीजों को समझने में मदद करने वाले फीचर्स भी शामिल किए गए हैं.

Tracker के बिना सामान ढूंढेगा Gemini

Google के नए फीचर की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए सामान पर किसी ट्रैकर टैग का लगा होना जरूरी नहीं है. यूजर्स Gemini को बता सकेंगे कि उन्होंने पासपोर्ट, अतिरिक्त चाबी या कोई जरूरी सामान कहां रखा है. जरूरत पड़ने पर उस जगह की फोटो भी Gemini को दी जा सकेगी. यह जानकारी Google के Find Hub में Remembered Items सेक्शन में सेव होगी. बाद में सामान की जरूरत पड़ने पर यूजर Gemini से पूछकर या Find Hub में जाकर उस आइटम की सेव की गई जगह देख सकेंगे. 

Android 16 पर मिलेगी यह सुविधा

यह सुविधा Android 16 या उससे नए वर्जन वाले डिवाइसेज पर उपलब्ध होगी. हालांकि, इसका इस्तेमाल उन्हीं देशों में किया जा सकेगा, जहां Gemini और Find Hub दोनों सपोर्टेड हैं. 

Gemini Live में Guided Vision

दृष्टिहीन और कम दिखाई देने वाले यूजर्स के लिए Gemini Live में अब Guided Vision फीचर जोड़ा जा रहा है. यह फीचर उन्हें आसपास की चीजों को समझने में मदद करेगा. कैमरा शेयर करने के बाद Gemini आसपास की चीजों को देखकर उनकी जानकारी आवाज में बता सकेगा. इसका इस्तेमाल खाने के पैकेट पर लिखे छोटे अक्षर, रेस्टोरेंट मेन्यू या घरेलू सामान को समझने के लिए किया जा सकेगा. यह सुविधा Android 9 और उसके बाद के वर्जन वाले फोन पर उपलब्ध होगी, जहां Gemini सपोर्ट करता है.

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Android 17 में Motion Assist फीचर

Google ने Android 17 के लिए Motion Assist फीचर भी पेश किया है. इसका मकसद चलते वाहन में फोन इस्तेमाल करते समय होने वाली Motion Sickness को कम करना है. फीचर ऑन करने के बाद फोन की स्क्रीन पर ऐसे विजुअल बबल दिखाई देंगे, जो वाहन की गति के साथ मूव करेंगे. यूजर इन संकेतों का साइज, कलर और ट्रांसपेरेंसी भी बदल सकेंगे. Motion Assist को अपने आप एक्टिव होने के लिए सेट किया जा सकता है और इसे क्विक सेटिंग्स से भी ऑन किया जा सकेगा.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 09 Sep 2026 08:42 AM (IST)
Tags :
Gemini TECH NEWS HINDI Find Hub
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