Tracker के बिना सामान ढूंढेगा Gemini, Android में आया नया फीचर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Android 17 में Motion Assist मोशन सिकनेस कम करेगा.

कभी चाबी रखकर भूल जाना, कभी पासपोर्ट की जगह याद न रहना और कभी कोई जरूरी सामान ढूंढने में काफी समय लग जाना, ये डेली लाइफ की ऐसी परेशानियां हैं जिनका सामना अक्सर करना पड़ता है. अब Google ने इन छोटी लेकिन काम की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए Android यूजर्स के लिए कई नए फीचर्स पेश किए हैं.

सितंबर Android Drop के तहत कंपनी ने Gemini को Find Hub से जोड़ने की घोषणा की है, जिससे यूजर्स बिना किसी ट्रैकर के भी अपने जरूरी सामान की जगह याद रख सकेंगे. इसके अलावा चलते वाहन में फोन इस्तेमाल करने के दौरान Motion Sickness कम करने और कैमरे के जरिए चीजों को समझने में मदद करने वाले फीचर्स भी शामिल किए गए हैं.

Tracker के बिना सामान ढूंढेगा Gemini

Google के नए फीचर की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए सामान पर किसी ट्रैकर टैग का लगा होना जरूरी नहीं है. यूजर्स Gemini को बता सकेंगे कि उन्होंने पासपोर्ट, अतिरिक्त चाबी या कोई जरूरी सामान कहां रखा है. जरूरत पड़ने पर उस जगह की फोटो भी Gemini को दी जा सकेगी. यह जानकारी Google के Find Hub में Remembered Items सेक्शन में सेव होगी. बाद में सामान की जरूरत पड़ने पर यूजर Gemini से पूछकर या Find Hub में जाकर उस आइटम की सेव की गई जगह देख सकेंगे.

Android 16 पर मिलेगी यह सुविधा

यह सुविधा Android 16 या उससे नए वर्जन वाले डिवाइसेज पर उपलब्ध होगी. हालांकि, इसका इस्तेमाल उन्हीं देशों में किया जा सकेगा, जहां Gemini और Find Hub दोनों सपोर्टेड हैं.

Gemini Live में Guided Vision

दृष्टिहीन और कम दिखाई देने वाले यूजर्स के लिए Gemini Live में अब Guided Vision फीचर जोड़ा जा रहा है. यह फीचर उन्हें आसपास की चीजों को समझने में मदद करेगा. कैमरा शेयर करने के बाद Gemini आसपास की चीजों को देखकर उनकी जानकारी आवाज में बता सकेगा. इसका इस्तेमाल खाने के पैकेट पर लिखे छोटे अक्षर, रेस्टोरेंट मेन्यू या घरेलू सामान को समझने के लिए किया जा सकेगा. यह सुविधा Android 9 और उसके बाद के वर्जन वाले फोन पर उपलब्ध होगी, जहां Gemini सपोर्ट करता है.

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Android 17 में Motion Assist फीचर

Google ने Android 17 के लिए Motion Assist फीचर भी पेश किया है. इसका मकसद चलते वाहन में फोन इस्तेमाल करते समय होने वाली Motion Sickness को कम करना है. फीचर ऑन करने के बाद फोन की स्क्रीन पर ऐसे विजुअल बबल दिखाई देंगे, जो वाहन की गति के साथ मूव करेंगे. यूजर इन संकेतों का साइज, कलर और ट्रांसपेरेंसी भी बदल सकेंगे. Motion Assist को अपने आप एक्टिव होने के लिए सेट किया जा सकता है और इसे क्विक सेटिंग्स से भी ऑन किया जा सकेगा.

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