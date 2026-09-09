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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे तेज शतक, रोहित नंबर-1

टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे तेज शतक, रोहित नंबर-1

Fastest T20 Century by Indian: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का भारतीय रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है. उनका रिकॉर्ड 9 साल से टूट नहीं पाया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 09 Sep 2026 09:42 AM (IST)
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पिछले 2 दशकों में क्रिकेट का सबसे लोकप्रिय फॉर्मेट टी20 ही रहा है. आज दुनिया में लगभग हर महीने कोई ना कोई लीग खेली जा रही होती है. भारत से भी की धाकड़ बल्लेबाज निकल कर आए हैं, लेकिन टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सबसे तेज शतक वैभव सूर्यवंशी या अभिषेक शर्मा जैसे खूंखार बल्लेबाज के नाम नहीं है. यह रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है, जो 35 बॉल में शतक जड़ चुके हैं.

अब तक टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसे केवल 2 ही बल्लेबाज हुए हैं, जिन्होंने 40 से कम गेंदों में 100 रन पूरे किए हैं. रोहित शर्मा और अभिषेक शर्मा ने यह कमाल किया है. वहीं संजू सैमसन टीम इंडिया के लिए 40 बॉल में सेंचुरी लगा चुके हैं.

रोहित ने 35 गेंद में ठोंकी सेंचुरी

टी20 में भारत के लिए सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड पिछले 9 साल से रोहित शर्मा के नाम है. उन्होंने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ मैच में 35 बॉल में शतक पूरा किया था. फुल मेंबर देशों के आंकड़े उठाएं तो यह दुनिया में तीसरा सबसे तेज शतक है. रोहित से तेज सेंचुरी सिर्फ सिकंदर रजा (33 गेंद) और फिन एलन (33 गेंद) ने लगाई है.

श्रीलंका के खिलाफ 2017 के उस मैच में रोहित शर्मा ने 43 गेंद में 118 रन बनाए थे. इस पारी में उनके बल्ले से 12 चौके और 10 छक्के आए. उस मुकाबले में रोहित शर्मा और केएल राहुल ने पहले विकेट के लिए 12.4 ओवर में 165 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी की थी. यह आज भी भारत के लिए टी20 में सबसे तेज शतक है.

अभिषेक शर्मा सबसे करीब आए

पिछले 9 साल में केवल अभिषेक शर्मा इस रिकॉर्ड को तोड़ने के सबसे करीब पहुंचे हैं. अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ 2025 में 37 गेंद में शतक पूरा किया था. उस मुकाबले में अभिषेक ने 54 गेंदों में 135 रन बनाए, जिनमें 7 चौके और 13 छक्के शामिल रहे. यह टी20 में टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी थी, आज भी यह रिकॉर्ड अभिषेक के ही नाम है.

संजू सैमसन ने 40 बॉल में शतक लगाया. तिलक वर्मा ने 41 बॉल और ईशान किशन ने 42 गेंद में सेंचुरी लगाई है. सूर्यकुमार यादव, केएल राहुल समेत की अन्य भारतीय बल्लेबाज 50 से कम गेंद में शतक लगा चुके हैं, लेकिन रोहित शर्मा का रिकॉर्ड आज तक नहीं टूट पाया है.

यह भी पढ़ें: टीम इंडिया को नहीं मिलेगा VIP ट्रीटमेंट, एशियन गेम्स से आया अपडेट

भारत के लिए सबसे तेज शतक (टी20)

  • 35 गेंद - रोहित शर्मा
  • 37 गेंद - अभिषेक शर्मा
  • 40 गेंद - संजू सैमसन
  • 41 गेंद - तिलक वर्मा
  • 42 गेंद - ईशान किशन

यह भी पढ़ें:

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 09 Sep 2026 09:42 AM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma Rohit SHarma T20 CRICKET
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