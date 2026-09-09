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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीBGMI 4.6 Update में Vampire vs Hunter की जंग, आएंगे ये नए फीचर्स

BGMI 4.6 Update में Vampire vs Hunter की जंग, आएंगे ये नए फीचर्स

BGMI 4.6 Update में इस बार बैटल रॉयल का अंदाज बदलने वाला है. Vampire vs Hunter की जंग के साथ गेम में नए थीम्ड गेमप्ले का मजा मिलेगा. जानिए 4.6 Update में क्या-क्या नया मिलेगा.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 09 Sep 2026 07:20 AM (IST)
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  • रिडीम कोड 25 सितंबर तक मान्य, गेस्ट अकाउंट पर नहीं.

BGMI खेलने वाले प्लेयर्स के लिए 4.6 अपडेट काफी खास होने वाला है. BGMI 4.6 Update में Vampire vs Hunter की जंग एक नए थीम्ड गेमप्ले का हिस्सा होगी. साथ ही इस बार गेम में सिर्फ नए गेमप्ले का मजा ही नहीं मिलेगा, बल्कि बैटल रॉयल में लग्जरी कारों की एंट्री भी होने जा रही है. KRAFTON India ने 4.6 अपडेट के साथ नए रिडीम कोड भी जारी किए हैं, जिनकी मदद से प्लेयर्स नए Lincoln Vehicles और दूसरे इन-गेम रिवॉर्ड्स हासिल कर सकते हैं. इन रिडीम कोड्स की वैलिडिटी 25 सितंबर तक है और इन्हें सिर्फ BGMI की आधिकारिक वेबसाइट से रिडीम किया जा सकता है.

BGMI 4.6 Update में Vampire vs Hunter की जंग

BGMI 4.6 Update में Vampire vs Hunter की जंग एक नए थीम्ड गेमप्ले का हिस्सा होगी, जिसमें बैटल रॉयल का मुकाबला पहले से काफी अलग नजर आएगा. इस मोड में प्लेयर्स को Vampire और Hunter की भूमिका में खेलने का मौका मिलेगा. Vampires को खास सुपरनैचुरल पॉवर मिलेंगी, जबकि Hunters के पास उन्हें रोकने के लिए खास हथियार और क्षमताएं होंगी. इसके अलावा गेम में कुछ PvE दुश्मन और नए थीम्ड एलिमेंट्स भी शामिल होंगे, जिससे Erangel का माहौल भी बदला हुआ नजर आएगा.

Lincoln के साथ BGMI का खास कोलेबोरेशन

BGMI 4.6 अपडेट में अमेरिकी ऑटोमोबाइल कंपनी Lincoln के साथ कोलेबोरेशन किया गया है. इस कोलेबोरेशन के तहत गेम में Lincoln के दो अलग-अलग कार मॉडल शामिल किए जाएंगे. दोनों मॉडल दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में उपलब्ध होंगे.

50 Redeem Codes किए गए जारी

KRAFTON India ने इस अपडेट के साथ कुल 50 Redeem Codes जारी किए हैं. इन कोड्स की मदद से प्लेयर्स Lincoln Vehicles के साथ दूसरे इन-गेम रिवॉर्ड्स भी हासिल कर सकते हैं. हालांकि, हर कोड का इस्तेमाल अधिकतम 10 प्लेयर्स ही कर सकते हैं. यह सुविधा First Come, First Served के आधार पर मिलेगी. इसके अलावा एक प्लेयर एक दिन में सिर्फ एक Redeem Code का इस्तेमाल कर सकता है और एक ही कोड को एक अकाउंट पर सिर्फ एक बार रिडीम किया जा सकता है. ये कोड 25 सितंबर के बाद इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे.

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ऐसे Redeem करें BGMI Codes

रिवॉर्ड पाने के लिए सबसे पहले BGMI के आधिकारिक Redeem Centre पर जाना होगा. इसके बाद गेम प्रोफाइल में मौजूद Numerical Character ID दर्ज करनी होगी. फिर चुना हुआ Redeem Code डालकर Captcha वेरिफिकेशन पूरा करना होगा और Redeem पर क्लिक करना होगा. अगर कोड सफलतापूर्वक रिडीम हो जाता है, तो मिलने वाले रिवॉर्ड गेम के Mailbox में भेज दिए जाएंगे. इन रिवॉर्ड्स को 30 दिनों के अंदर क्लेम करना जरूरी होगा, इसके बाद Mail Expire हो जाएगा.

Guest Account पर नहीं मिलेंगे रिवॉर्ड

BGMI Redeem Codes को Guest Account के जरिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. इसके लिए अकाउंट को किसी स्पोटेड सोशल प्लेटफॉर्म या सर्विस से लिंक करना जरूरी है. वहीं, अगर किसी कोड की इस्तेमाल सीमा पूरी हो जाती है, तो वह कोड एक्सपायर हो जाएगा.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 09 Sep 2026 07:20 AM (IST)
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Technology BGMI BGMI Redeem Codes
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