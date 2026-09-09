आज Apple के फैंस की नजरें पूरी तरह कंपनी के सबसे बड़े लॉन्च इवेंट पर टिकी हैं. Apple आज यानी 9 सितंबर को अपना Surprise and Shine इवेंट आयोजित कर रहा है और दुनियाभर के यूजर्स की एक्साइटमेंट लगातार बढ़ती जा रही है. सबसे ज्यादा इंतजार iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max का है, लेकिन इस बार Apple के पास एक ऐसा सरप्राइज भी हो सकता है, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है. कंपनी का पहला Foldable iPhone लॉन्च किया जा सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह नया फोल्डेबल फोन iPhone Ultra के नाम से एंट्री कर सकता है और Apple के स्मार्टफोन डिजाइन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है.

इसी के साथ Apple Watch Series 12, Watch Ultra 4 और नए AirPods को लेकर भी उम्मीदें बनी हुई हैं. आज का इवेंट सिर्फ iPhone लॉन्च तक सीमित नहीं रहने वाला है. इस लॉन्च को इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि यह John Ternus के CEO बनने के बाद Apple का पहला बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च है. ऐसे में आज नए डिवाइस के साथ Apple के नए दौर की शुरुआत पर भी सबकी नजर रहेगी.

भारतीय समय के अनुसार, यह इवेंट रात 10:30 बजे शुरू होगा, जिसमें कंपनी की आगामी प्लानिंग से लेकर नए ओएस समेत नए आईफोन, फोल्डेबल फोन, स्मार्टवॉच, एयरपॉड आदि का भी खुलासा किया जाएगा.