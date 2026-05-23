HDD और SDD में क्या होता है फर्क? बदलने से पहले जरूर पता होनी चाहिए ये चीजें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom SSD, सिस्टम की गति बढ़ाने के लिए बेहतर है, लेकिन HDD बड़ी स्टोरेज के लिए किफायती है।

HDD Vs SDD: आजकल लैपटॉप और कंप्यूटर की स्पीड को लेकर लोग काफी सजग हो गए हैं. अगर सिस्टम धीमा चलने लगे तो सबसे पहले स्टोरेज बदलने की सलाह दी जाती है. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर HDD और SSD में फर्क क्या होता है और कौन-सा विकल्प बेहतर है. अगर आप भी अपने पुराने लैपटॉप या PC की स्टोरेज बदलने की सोच रहे हैं तो पहले इन दोनों तकनीकों को समझना बेहद जरूरी है.

क्या होती है HDD?

Hard Disk Drive यानी Hard Disk Drive एक पुराने स्टोरेज डिवाइस है जो कई सालों से कंप्यूटर में इस्तेमाल की जा रही है. इसमें अंदर घूमने वाली डिस्क और मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं जिनकी मदद से डेटा स्टोर और पढ़ा जाता है.

HDD की सबसे बड़ी खासियत इसकी कम कीमत है. कम बजट में ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो यह अच्छा विकल्प माना जाता है. यही कारण है कि पुराने लैपटॉप और डेस्कटॉप में HDD ज्यादा देखने को मिलती है.

SSD क्या है और क्यों हो रही है इतनी लोकप्रिय?

Solid State Drive नई तकनीक पर आधारित स्टोरेज डिवाइस है. इसमें कोई घूमने वाली डिस्क नहीं होती बल्कि डेटा फ्लैश मेमोरी चिप्स में सेव होता है. इसी वजह से SSD की स्पीड HDD की तुलना में कई गुना ज्यादा होती है. कंप्यूटर जल्दी ऑन होता है, ऐप्स तेजी से खुलते हैं और फाइल ट्रांसफर भी काफी फास्ट हो जाता है. गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और मल्टीटास्किंग करने वाले लोग आजकल SSD को ज्यादा पसंद करते हैं.

HDD और SSD में सबसे बड़ा फर्क

दोनों स्टोरेज डिवाइस का काम डेटा सेव करना है लेकिन काम करने का तरीका पूरी तरह अलग है. HDD मैकेनिकल सिस्टम पर आधारित होती है जबकि SSD इलेक्ट्रॉनिक चिप्स से चलती है. स्पीड की बात करें तो SSD कहीं ज्यादा तेज होती है. वहीं HDD की रीड-राइट स्पीड कम होने के कारण सिस्टम कई बार स्लो महसूस होता है. इसके अलावा SSD कम बिजली खर्च करती है जिससे लैपटॉप की बैटरी लाइफ भी बेहतर हो सकती है.

कौन ज्यादा टिकाऊ होती है?

HDD में मूविंग पार्ट्स होते हैं इसलिए गिरने या झटका लगने पर खराब होने का खतरा ज्यादा रहता है. दूसरी तरफ SSD में कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं होता, इसलिए यह ज्यादा सुरक्षित और टिकाऊ मानी जाती है. हालांकि, लंबे समय तक भारी डेटा राइटिंग करने पर SSD की लाइफ भी धीरे-धीरे कम हो सकती है लेकिन सामान्य इस्तेमाल में यह कई साल आराम से चल जाती है.

स्टोरेज बदलने से पहले किन बातों का रखें ध्यान?

अगर आपका लैपटॉप बहुत स्लो हो गया है तो SSD में अपग्रेड करना अच्छा फैसला साबित हो सकता है. लेकिन बदलने से पहले यह जरूर जांच लें कि आपका सिस्टम SATA SSD सपोर्ट करता है या NVMe SSD. इसके अलावा बजट और जरूरत का भी ध्यान रखें. ज्यादा स्टोरेज कम कीमत में चाहिए तो HDD सही है लेकिन तेज परफॉर्मेंस चाहिए तो SSD बेहतर विकल्प मानी जाती है.

आखिर किसे चुनना चाहिए?

अगर आप सिर्फ फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट स्टोर करना चाहते हैं तो HDD आपके लिए ठीक रह सकती है. लेकिन अगर आपको तेज स्पीड, स्मूथ परफॉर्मेंस और बेहतर अनुभव चाहिए तो SSD पर जाना ज्यादा फायदे का सौदा होगा. आज के समय में ज्यादातर नए लैपटॉप SSD के साथ ही आ रहे हैं क्योंकि यह सिस्टम की परफॉर्मेंस को काफी बेहतर बना देती है.

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