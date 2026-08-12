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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीView Instagram Stories Anonymously: बिना पता चले कैसे देखें किसी की Instagram Story, ये तरीके आएंगे काम

View Instagram Stories Anonymously: बिना पता चले कैसे देखें किसी की Instagram Story, ये तरीके आएंगे काम

View Instagram Stories Anonymously: अक्सर जब आप किसी की भी Instagram स्टोरी देखते है, तो उसे पता चल जाता है. लेकिन कुछ हैक्स की मदद से आप किसी की भी Instagram स्टोरी उसे बिना पता चले भी देख सकते है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 12 Aug 2026 08:03 AM (IST)
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View Instagram Stories Anonymously: Instagram का स्टोरी फिटर्स Instagram का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले फिचर्स में से एक है. हर दिन लाखों लोग स्टोरी लगाकर अपने जिंदगी के खुशहाल पलों के अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं. लेकिन आप जब भी किसी की स्टोरी देखते है, तो उसे अपनी स्टोरी के नीचे सीनऑप्शन में सब पता चल जाता है कि किसने उसकी स्टोरी देखी है और किसने नहीं. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप सामने वाले की स्टोरी देखना तो चाहते है, लेकिन उसे बिना पता चले. लेकिन क्या ऐसा करना संभव है. 

एरोप्लेन मोड 

अगर आप किसी की Instagram स्टोरी को चोरी-छुपे देखना चाहते है तो इसके लिए इस ट्रिक को सबसे कारगर माना जाता है. इसमें आपको स्टोरी देखने के लिए किसी थर्ड पार्टी या वेबसाइट पर जाने की जरुरत नहीं पड़ती. इसमे सबसे पहले आपको अपने Instagram एप को ऑपन करना होता है. फिर कुछ सेकंड तक रुके रहे ताकि Instagram का होमपेज और स्टोरी लोड हो सके. इसके बाद आपको Instagram एप से बाहर निकले बिना फोन में एरोप्लेन मोड ऑन कर दें.अब इसके बाद आप जिसकी भी स्टोरी देखना चाहते है, उसकी स्टोरी बिना उसे पता चले देख सकते है. इंटरनेट ऑफ होने के कारण उसे पता नहीं चलेगा कि आपने स्टोरी देख ली है. 

हाफ स्वाइप मेथड

यह तरीका थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए इसमें आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरुरत होती है. जब आप Instagram ऑपन करते है, तब ऊपर स्टोरी का कतार नजर आती है. इस ट्रिक में आप जिसकी भी स्टोरी देखना चाहते है, ठीक उसके बगल वाले की स्टोरी को ऑपन कर लें. अब धीरे से स्क्रीन को बाईं और स्वाइप करें, लेकिन उंगली को स्क्रीन से बिल्कुल न हटाएं. ऐसे में आपको बगल वाले यूजर की स्टोरी का पूरा हिस्सा दिखाई देने  लगेगा. आप इसे देख लें, लेकिन स्क्रीन को पूरा स्वाइप न करे. देखने के बाद स्क्रीन को वापस दाईं ओर खींच लें. इस तरह आप स्टोरी बिना व्यू लिस्ट में आए देख सकते है. 

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थर्ड पार्टी वेबसाइट का इस्तेमाल करे

इसके अलावा आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के जरीए भी स्टोरी को देख सकते है बिना उसे पता चले. इसके लिए अपने फोन के ब्राउजर को खोलें और किसी भी Instagram story viewer वेबसाइट पर जाए. वहां सर्चबॉक्स में आप जिसकी स्टोरी देखना चाहते है, उसका यूजरनेम डालकर स्टोरी देख सकते है. अगर इससे भी आसान तरीका खोज रहे है तो, आप एक नया सेकंडरी अकाउंट बना लें. इस नए अकाउंट से आप उस व्यक्ति को फॉलो कर सकते है. इससे आप बिना किसी डर के जितनी बार चाहें, उस इंसान की स्टोरी देख सकते है. 

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Published at : 12 Aug 2026 08:03 AM (IST)
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