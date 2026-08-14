iPhone यूजर्स सावधान! 110 देशों में Apple ने जारी किया Spyware अलर्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कंपनी उपयोगकर्ताओं को 'लॉकडाउन मोड' सक्रिय करने की सलाह देती है।

iPhone Sypware Alert: एप्पल आईफोन को पूरी दुनिया में लोग काफी पसंद करते हैं. आईफोन देश में एक स्टेट सिंबल भी बन चुका है. कुछ लोग इसे अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए खरीदते हैं तो कुछ इसमें मिलने वाले प्रीमियम फीचर्स को देखकर खरीदते हैं. इसी कड़ी में बता दें कि एप्पल ने अब दुनियाभर के iPhone यूजर्स के लिए एक गंभीर सुरक्षा चेतावनी जारी की है. ऐसे में अब आईफोन यूजर्स पर साइबर हमला का खतरा बना हुआ है. आइए जानते हैं क्या है खतरा.

110 देशों में जारी हुई चेतावनी

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एप्पल ने हाल ही में करीब 110 देशों में स्पाईवेयर को लेकर आईफोन यूजर्स को चेतावनी जारी की है. कंपनी का मानना है कि आईफोन यूजर्स को एक खतरनाक स्पाइवेयर के जरिए निशाना बनाया जा सकता है.

Apple के मुताबिक, ये कोई नॉर्मल साइबर अटैक नहीं हैं. दरअसल, कंपनी इसे एक बेहद एडवांस स्पाईवेयर के रूप में देख रही है जिन्हें कुछ प्राइवेट कंपनियां तैयार कर सकती हैं और कुछ मामलों में सरकारी एजेंसियों द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है.

आपको बता दें कि इस तरह के स्पाईवेयर को किसी भी आईफोन या दूसरे डिवाइस में सेंध लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इस हमले में काफी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है. साथ ही जब तक यूजर को हमले का पता लगता है तब तक उनका काफी नुकसान हो चुका होता है.

iPhone में कैसे मिलेगा Threat Notification?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर Apple को किसी डिवाइस पर एडवांस Spyware हमले के संकेत मिलते हैं तो यूजर को एक ही जगह नहीं बल्कि कई तरीकों से जानकारी दी जाती है. सबसे पहले iPhone की Lock Screen और Settings में सुरक्षा अलर्ट दिखाई देता है.

इसके अलावा यूजर अपने Apple Account को एक्सेस करके भी इस हमले के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है. कंपनी यूजर्स को उनके ईमेल एड्रेस के जरिए भी चेतावनी भेज सकती है. बता दें कि जब भी चेतावनी भेजी जाती है तब आईफोन यूजर्स को उनकी स्क्रीन पर एक थ्रेट नोटिफिकेशन दिखाई देने लगता है.

ये लोग बन सकते हैं निशान

कंपनी का कहना है कि ऐसे एडवांस स्पाईवेयर का इस्तेमाल ज्यादातर आम इंसान पर नहीं किया जाता है. इनका इस्तेमाल हमलावर पत्रकार, नेता, राजनयिक या कुछ बड़े बिजनेस वाले लोगों पर किया जा सकता है. ऐसे में ये इस स्पाईवेयर से सभी आईफोन यूजर्स को खतरा है, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा. हालांकि, यूजर्स को सावधानी जरूर बरतनी चाहिए जिससे वो किसी भी तरह के नुकसान से बच सकें.

Apple ने यूजर्स को दी ये सलाह

बताते चलें कि जिन भी आईफोन यूजर्स को ऐसी चेतावनी मिलती है, उन्हें एप्पल ने डिवाइस में Lockdown Mode फीचर का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी है. दरअसल, लॉकडाउन मोड फीचर डिवाइस में मिलने वाला एक सेफ्टी फीचर है जो यूजर्स को होने वाले साइबर हमले से बचाने में मदद करता है.

अगर Apple का अलर्ट मिले तो क्या करें?

जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपके iPhone पर ऑफिशियल Threat Notification दिखाई देता है तो उसे नॉर्मल पॉप-अप समझकर नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है.

इसीलिए अगर आपको भी ऐसा अलर्ट मिलता है तो सबसे पहले Apple Account में लॉग इन करके अलर्ट को वेरिफाई करें. इसके बाद Apple ने जो भी सेफ्टी फीचर्स को लेकर सलाह दी है उन्हें फॉलो करें. फिलहाल भारत में कितने यूजर्स को इस नए हमले की चेतावनी मिली है, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है.

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