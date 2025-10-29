हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या होता है स्क्रीन रेजॉल्यूशन और इसके कम या ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है? जानिये इससे जुड़ी सारी बातें

स्क्रीन रेजॉल्यूशन के कारण ही महंगे और सस्ते फोन पर दिख रहे कंटेट में फर्क नजर आता है. बेहतर स्क्रीन रेजॉल्यूशन के कारण कंटेट शार्प नजर आता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 29 Oct 2025 12:28 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

आपने गौर किया होगा कि कुछ स्मार्टफोन की स्क्रीन पर कंटेट एकदम शार्प नजर आता है तो कुछ में क्वालिटी खराब दिखती है. यह सब फोन के स्क्रीन रेजॉल्यूशन पर निर्भर करता है. स्क्रीन का रेजॉल्यूशन जितना ज्यादा होगा, उस पर टेक्स्ट, फोटो, वीडियो और दूसरा कंटेट उतना ही बेहतर और शार्प नजर आएगा. आज जानते हैं कि स्क्रीन रेजॉल्यूशन क्या होता है और फोन खरीदने से पहले इसके बारे में सोचना क्यों जरूरी है. 

क्या होता है स्क्रीन रेजॉल्यूशन ?

फोन के डिस्प्ले में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अरेंज किए छोटे डॉट्स या पिक्सल्स को स्क्रीन रेजॉल्यूशन कहा जाता है. उदाहरण के तौर पर 1920 × 1080 पिक्सल रेजॉल्यूशन का मतलब है कि फोन की स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली 1920 और 1080 पिक्सल लगे हुए हैं. इन पिक्सल से मिलकर ही फोन की स्क्रीन पर दिख रहे टेक्स्ट, फोटो या वीडियो समेत सब कुछ नजर आता है. यह ध्यान रखना जरूरी है कि स्क्रीन रेजॉल्यूशन और स्क्रीन साइज अलग-अलग चीजें होती हैं. दो फोन के डिस्प्ले का एक साइज होने के बाद भी इनमें अलग-अलग रेजॉल्यूशन हो सकता है.

बेहतर स्क्रीन रेजॉल्यूशन होने का क्या फायदा?

बेहतर स्क्रीन रेजॉल्यूशन होने के कई फायदे हैं. इससे स्क्रीन पर टेक्स्ट एकदम क्लीन नजर आता है. फोटो-वीडियो की बात करें तो ये डिटेल्ड और स्मूद दिखते हैं. इसी तरह गेमिंग और स्ट्रीमिंग में भी बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है. ज्यादा रेजॉल्यूशन होने से स्क्रीन पर ज्यादा स्पेस क्रिएट होता है, जिसमें ज्यादा कंटेट फिट हो सकता है. इससे आपको कम स्क्रॉलिंग करनी पड़ती है और मल्टीटास्किंग भी एफिशिएंट होती है.

कॉमन स्क्रीन रेजॉल्यूशन

HD / 720p (1280 × 720 or 1366 × 768): बजट फोन में यह रेजॉल्यूशन दिया जाता है. बेसिक यूज के लिए यह ठीक रहता है.
HD+ (around 1520 × 720 or 1600 × 720): यह स्टैंडर्ड HD से थोड़ा बेहतर होता है और इसे मॉडर्न स्मार्टफोन की स्क्रीन के लिए डिजाइन किया गया है.
Full HD / 1080p (1920 × 1080): दुनियाभर की स्मार्टफोन कंपनियां इसे अपने मोबाइल में यूज करती हैं.
FHD+ (2400 × 1080): यह 1080 पिक्सल का एक लंबा वर्जन है, जो बड़ी स्क्रीन वाले फोन पर भी एफिशिएंटली काम करता है.
QHD / 1440p (2560 × 1440): हाई-एंड और बड़ी स्क्रीन वाले डिवाइस में यूज किया जाता है.
QHD+ (3200 × 1440): इसमें वर्टिकली अधिक पिक्सल एड किए जाते हैं. यह प्रीमियम फोन में मिलता है.
UHD / 4K (3840 × 2160): इसमें फुल HD से चार गुना अधिक पिक्सल होते हैं, लेकिन यह फोन में कम ही यूज किया जाता है.

Published at : 29 Oct 2025 12:27 PM (IST)
