कई बार बाहर जाने की जल्दी होती है, लेकिन फोन की बैटरी पूरी चार्ज नहीं होती. ऐसे में अगर फोन कुछ ही मिनटों में पूरी तरह चार्ज हो जाए तो मजा आ जाता है. आजकल कई नए स्मार्टफोन्स में फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, लेकिन अगर आपके पास फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाला फोन नहीं है तो भी कुछ हैक्स अपनाकर आप अपने फोन को जल्दी चार्ज कर सकते हैं. आज हम ऐसे ही कुछ हैक्स लेकर आए हैं.

अच्छी क्वालिटी वाले उपकरण यूज करें

फोन को लंबे समय तक सुरक्षित और फास्ट चार्ज करने के लिए हमेशा सर्टिफाइड या अच्छी क्वालिटी वाले एडेप्टर और केबल का यूज करें. साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि चार्जिंग की एक्सेसरीज फोन के कंपेटिबल है या नहीं. अगर आप कम पावर वाले एडेप्टर से फोन यूज करेंगे तो यह बहुत समय ले लेगा और बैटरी लाइफ के लिए भी नुकसानदायक है.

हमेशा वॉल सॉकेट में चार्ज लगाएं

पावर बैंक या लैपटॉप-पीसी जैसे किसी दूसरे डिवाइस से चार्ज लगाने पर फोन स्लो चार्ज होता है. फास्ट चार्जिंग के लिए हमेशा फोन को वॉल सॉकेट में चार्ज लगाएं. USB पोर्ट या सॉकेट में तुलना में वॉल सॉकेट से फोन को अधिक पावर मिलती है और यह जल्दी चार्ज हो जाता है.

एयरप्लेन मोड भी करेगा मदद

अगर आपको तुरंत फोन चार्ज करना है तो चार्जिंग के समय फोन के एयरप्लेन मोड को एक्टिवेट कर दें. इससे फोन में चल रही बैकग्राउंड एक्टिविटी बंद हो जाएंगी और बैटरी को पावर कंज्यूम नहीं करनी पड़ेगी. इसलिए जरूरत देखकर फोन को चार्जिंग के समय एयरप्लेन मोड में डाल दें.

चार्जिंग के समय न करें यूज

कई लोगों की आदत होती है कि वो फोन को चार्जिंग पर लगाकर वीडियो स्ट्रीमिंग या गेमिंग करने लगते हैं. इससे चार्जिंग की स्पीड तो धीमी होती ही है, साथ ही यह फोन के लिए भी खतरनाक हो सकता है. इसलिए जब तक फोन चार्जिंग पर लगा है, इसे यूज करने से बचना चाहिए.

