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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या होता है NFC? ज्यादातर लोगों को नहीं पता इसका सही इस्तेमाल

क्या होता है NFC? ज्यादातर लोगों को नहीं पता इसका सही इस्तेमाल

What is NFC: NFC यानी Near Field Communication एक ऐसी वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है जिसकी मदद से कोई भी दो डिवाइस में डेटा एक्सचेंज होता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 28 Jun 2026 11:50 AM (IST)
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  • अपने फोन की सेटिंग्स में एनएफसी सुविधा जांचें।

What is NFC: जैसे-जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है वैसे-वैसे स्मार्टफोन भी काफी एडवांस होते जा रहे हैं. आजकल के एडवांस स्मार्टफोन्स में यूजर्स को ऐसे फीचर्स मिलते हैं जिनके बारे में ज्यादातर यूजर्स को पता तक नहीं होता है. आज हम आपको स्मार्टफोन में मौजूद एक ऐसे ही फीचर के बारे में बताने जा रहे हैं. दरअसल, अब लगभग हर नए स्मार्टफोन में NFC (Near Field Communication) का फीचर मिलता है. आइए जानते हैं कि ये फीचर कैसे काम करता है.

क्या है NFC?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि NFC यानी Near Field Communication एक ऐसी वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है जिसकी मदद से कोई भी दो डिवाइस में डेटा एक्सचेंज होता है. हालांकि, इसके लिए दोनों डिवाइसेज के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए (लगभग 4 सेंटीमीटर तक). इस फीचर की मदद से किसी भी दो डिवाइस में आसानी से डेटा एक्सचेंज हो सकता है और वह आपस में बात भी कर सकते हैं.

किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है ये फीचर

जानकारी के अनुसार, ये फीचर रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी पर काम करती है. साथ ही इस फीचर को इस्तेमाल करना भी काफी आसान है. इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए आपके दोनों डिवाइसों में NFC ऑन होना चाहिए और उन्हें एक-दूसरे के करीब लाना होता है.

कहां होता है सबसे ज्यादा इस्तेमाल

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फीचर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए किया जाता है. अगर आपका फोन और बैंक कार्ड NFC सपोर्ट करते हैं तो आप मोबाइल को POS मशीन के पास ले जाकर आसानी से पेमेंट कर सकते हैं. इस फीचर की मदद से आपको अपना कार्ड निकालने या फिर PIN डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती है.

इन कामों में भी होता है यूज

इस फीचर का इस्तेमाल सिर्फ पेमेंट के लिए ही नहीं बल्कि कई और जगहों पर भी होता है. ज्यादातर लोग आज भी यही मानते हैं कि एनएफसी का इस्तेमाल सिर्फ पेमेंट के लिए किया जाता है. लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है. दरअसल, इसके जरिए यूजर एक स्मार्टफोन से दूसरे स्मार्टफोन में छोटी फाइलें या कॉन्टैक्ट भी शेयर कर सकता है. इसके अलावा NFC टैग स्कैन करके Wi-Fi, Bluetooth या और भी दूसरी सेटिंग्स को तुरंत ऑन या ऑफ किया जा सकता है. इसके अलावा NFC सपोर्ट वाले वायरलेस स्पीकर, हेडफोन या और भी दूसरे डिवाइस को बहुत तेजी से पेयर किया जा सकता है.

कैसे चेक करें कि आपके फोन में NFC है या नहीं?

अब आपको बताते हैं कि अपने स्मार्टफोन में कैसे चेक करें कि आपके फोन में ये फीचर है या नहीं. इसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन की Settings में जाकर NFC सर्च करना है. अब अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है आपका फोन ये फीचर सपोर्ट करता है. कई एंड्रॉयड फोन में यह Quick Settings पैनल में भी मिलता है जहां से इसे आसानी से ऑन या ऑफ किया जा सकता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 28 Jun 2026 11:50 AM (IST)
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NFC TECH NEWS HINDI
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