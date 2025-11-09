Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







GPS Spoofing: 7 नवंबर 2025 की शाम दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI Airport) पर तकनीकी खराबी के कारण एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) सिस्टम प्रभावित हो गया. इस गड़बड़ी की वजह से 800 से अधिक उड़ानों में देरी और रद्दीकरण देखने को मिला जिससे देशभर के हवाई मार्गों पर असर पड़ा. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में दिल्ली एयरपोर्ट पर कई बार GPS Spoofing की घटनाएं सामने आईं जो इस समस्या की एक बड़ी वजह बनीं.

आखिर क्या है GPS Spoofing?

साइबर सुरक्षा कंपनी McAfee के मुताबिक, GPS Spoofing एक ऐसी साइबर तकनीक है जिसमें GPS रिसीवर को धोखे में रखकर झूठे लोकेशन सिग्नल भेजे जाते हैं. इसका मतलब यह है कि डिवाइस को ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे वह किसी दूसरी जगह पर मौजूद हो जबकि वास्तव में वह कहीं और होता है.

यह हमला GPS डेटा की सटीकता पर सीधा असर डालता है जो नेविगेशन, ट्रैकिंग, टाइम सिंक्रोनाइजेशन और एविएशन जैसी कई तकनीकों के लिए बेहद अहम है. पहले यह तकनीक सीमित थी लेकिन अब कम लागत वाले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की उपलब्धता ने इसे एक गंभीर साइबर खतरा बना दिया है.

फ्लाइट्स पर पड़ा भारी असर

एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने बताया कि तकनीकी समस्या को ठीक कर लिया गया है लेकिन फ्लाइट बैकलॉग की वजह से संचालन सामान्य होने में समय लगेगा. रिपोर्ट्स के अनुसार, पूर्वी हवाओं के कारण रनवे की दिशा बदलनी पड़ी विमानों को द्वारका की तरफ से लैंडिंग और वसंत कुंज की तरफ से टेकऑफ करना पड़ा. इससे दिल्ली के ऊपर हवाई जाम की स्थिति बन गई.

द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, बीते हफ्ते कई एयरलाइनों ने दिल्ली के ऊपर उड़ान भरते समय फर्जी नेविगेशन डेटा और गलत लोकेशन अलर्ट जैसी घटनाओं की शिकायत की. इस मामले की जांच अब DGCA (Directorate General of Civil Aviation) कर रही है.

क्या अब ATC सिस्टम को अपग्रेड करने का वक्त आ गया है?

ऑगस्ट 2025 में संसद की स्थायी परिवहन समिति ने भारत के ATC ऑटोमेशन सिस्टम की तुरंत समीक्षा और अपग्रेडेशन की सिफारिश की थी. News18 की रिपोर्ट के मुताबिक, समिति ने चेतावनी दी थी कि पुरानी तकनीक का इस्तेमाल देश के हाई-ट्रैफिक एयरपोर्ट्स जैसे दिल्ली और मुंबई में सुरक्षा और संचालन दोनों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है.

