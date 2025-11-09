इंटरनेट नहीं? कोई बात नहीं! अब बिना इंटरनेट के ऐसे भेजें UPI से पैसे, जानिए क्या है पूरा तरीका

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







UPI Without Internet: भारत में UPI (Unified Payments Interface) ने पैसों के लेन-देन को बेहद आसान बना दिया है. आज ज़्यादातर लोग नकद पैसे रखने के बजाय मोबाइल से ही पेमेंट करना पसंद करते हैं. लेकिन कभी-कभी नेटवर्क समस्या या बैंक सर्वर डाउन होने से UPI ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है. ऐसे में सवाल उठता है क्या इंटरनेट के बिना भी UPI से पैसे भेजे जा सकते हैं? जवाब है हां! अब आप बिना इंटरनेट के भी USSD सेवा की मदद से ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं.

ऑफलाइन UPI पेमेंट शुरू करने से पहले ये करें

ऑफलाइन पेमेंट करने के लिए आपका मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से लिंक होना ज़रूरी है. इसके बाद अपने बैंक की ऐप या वेबसाइट से UPI PIN सेट करें. एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आप आसानी से ऑफलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं.

ऐसे करें बिना इंटरनेट के पैसे ट्रांसफर

अपने मोबाइल के *डायलर में 99# टाइप करें और कॉल बटन दबाएं.

स्क्रीन पर एक मेन्यू खुलेगा जिसमें Send Money, Check Balance, Request Money जैसे विकल्प दिखेंगे.

अब उस बैंक अकाउंट को चुनें जिससे आप भुगतान करना चाहते हैं.

इसके बाद प्राप्तकर्ता का मोबाइल नंबर, UPI ID या बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड दर्ज करें.

जितनी राशि भेजनी है वह टाइप करें और अंत में अपना UPI PIN डालें.

कुछ ही सेकंड में आपका भुगतान सफल हो जाएगा वो भी बिना इंटरनेट कनेक्शन के.

लिमिट और चार्जेज

इस सेवा के ज़रिए आप अधिकतम ₹5,000 तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. हर ट्रांजैक्शन पर ₹0.50 का मामूली शुल्क लिया जाता है. यह सुविधा 24×7 उपलब्ध है छुट्टियों में भी काम करती है और सभी मोबाइल नेटवर्क व हैंडसेट्स पर सपोर्टेड है.

