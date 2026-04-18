Google Chrome का नया Skills फीचर क्या है? एक क्लिक में बदल देगा आपका ब्राउजिंग एक्सपीरियंस

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यह फीचर डेस्कटॉप यूजर्स के लिए US इंग्लिश में उपलब्ध है।

Google Chrome Skills Feature: इंटरनेट ब्राउजिंग को पहले से ज्यादा स्मार्ट बनाने के लिए Google ने अपने Chrome ब्राउजर में एक नया AI फीचर Skills पेश किया है. यह फीचर Google Chrome में शामिल किया गया है और इसे Gemini की मदद से तैयार किया गया है. इसका मकसद रोजाना होने वाले ऑनलाइन कामों को आसान और तेज बनाना है.

क्या करता है Skills फीचर?

यह फीचर यूजर्स को बार-बार एक ही तरह के कमांड लिखने से छुटकारा दिलाता है. अगर आप किसी खास तरह का AI प्रॉम्प्ट बार-बार इस्तेमाल करते हैं तो उसे Skill के रूप में सेव कर सकते हैं. इसके बाद आप उसे एक क्लिक में दोबारा चला सकते हैं. सीधे शब्दों में कहें तो यह फीचर आपके पसंदीदा AI टास्क को सेव करके उन्हें तुरंत इस्तेमाल करने की सुविधा देता है.

कैसे काम करता है यह फीचर?

Chrome में मौजूद Gemini पैनल के जरिए आप इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं. जब आप स्लैश (/) टाइप करते हैं तो आपके सामने उपलब्ध Skills की लिस्ट आ जाती है. आप चाहें तो खुद के कस्टम प्रॉम्प्ट बना सकते हैं या पहले से दिए गए रेडीमेड विकल्पों में से चुन सकते हैं.

फिलहाल इसमें 50 से ज्यादा तैयार Skills दिए गए हैं जो अलग-अलग कामों के लिए बनाए गए हैं. ये फीचर आपके खुले हुए टैब्स की जानकारी लेकर तुरंत काम पूरा करता है जिससे आपको अलग-अलग वेबसाइट पर जाकर मेहनत नहीं करनी पड़ती.

यूजर्स के लिए कितना फायदेमंद है?

इस फीचर का सबसे बड़ा फायदा है समय की बचत. लंबे आर्टिकल का सार निकालना, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की तुलना करना या जरूरी जानकारी ढूंढना ये सब काम अब कुछ सेकंड में हो सकते हैं. इसके अलावा, जो लोग AI टूल्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके लिए यह फीचर काम को और आसान बना देता है. जटिल टास्क भी अब एक क्लिक में पूरे किए जा सकते हैं.

सुरक्षा का भी रखा गया ध्यान

Google ने इस फीचर में सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी है. अगर कोई संवेदनशील काम करना होता है जैसे ईमेल भेजना या कैलेंडर में कुछ जोड़ना तो सिस्टम पहले यूजर से अनुमति मांगता है.

कब और कहां मिलेगा यह फीचर?

फिलहाल Skills फीचर Chrome के डेस्कटॉप यूजर्स के लिए जारी किया जा रहा है और शुरुआत में यह US इंग्लिश में उपलब्ध है. आने वाले समय में इसे अन्य भाषाओं और देशों में भी लाया जाएगा. Skills फीचर यह दिखाता है कि Google अब Chrome को एक AI-फर्स्ट ब्राउजर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. इससे न केवल ब्राउज़िंग आसान होगी बल्कि रोजमर्रा के काम भी पहले से कहीं ज्यादा तेज और स्मार्ट हो जाएंगे.

यह भी पढ़ें:

सिर्फ 1 मिनट में पता चलेगा पानी साफ है या गंदा! इस नई टेक्नोलॉजी से स्मार्टफोन करेगा टेस्ट