हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीन बम, न मिसाइल! फिर भी ठप हो सकता है पूरा देश! जानिए क्या है Cyber War

न बम, न मिसाइल! फिर भी ठप हो सकता है पूरा देश! जानिए क्या है Cyber War

Cyber War: आधुनिक दौर में युद्ध का तरीका तेजी से बदल रहा है. पहले देशों के बीच जंग टैंक, मिसाइल और सैनिकों के जरिए लड़ी जाती थी लेकिन अब एक नई तरह की लड़ाई सामने आ चुकी है जिसे साइबर वॉर कहा जाता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 07 Mar 2026 04:02 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Cyber War: आधुनिक दौर में युद्ध का तरीका तेजी से बदल रहा है. पहले देशों के बीच जंग टैंक, मिसाइल और सैनिकों के जरिए लड़ी जाती थी लेकिन अब एक नई तरह की लड़ाई सामने आ चुकी है जिसे साइबर वॉर कहा जाता है. इस युद्ध में बंदूक या बम की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि कंप्यूटर, इंटरनेट और हैकिंग तकनीक का इस्तेमाल करके दुश्मन देश को नुकसान पहुंचाया जाता है. कई विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में साइबर वॉर किसी भी पारंपरिक युद्ध से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है.

क्या होता है Cyber War?

साइबर वॉर का मतलब है इंटरनेट और डिजिटल सिस्टम के जरिए किसी देश की महत्वपूर्ण सेवाओं पर हमला करना. इसमें हैकर्स या साइबर एक्सपर्ट्स दुश्मन देश के सरकारी नेटवर्क, बैंकिंग सिस्टम, बिजली ग्रिड, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और सैन्य सिस्टम को निशाना बनाते हैं. अगर ये सिस्टम ठप हो जाएं तो पूरे देश की व्यवस्था कुछ ही समय में बिखर सकती है.

कैसे किया जाता है साइबर हमला?

साइबर वॉर के दौरान हैकर्स कई अलग-अलग तरीकों से हमला करते हैं. इनमें मालवेयर, वायरस, रैनसमवेयर और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस (DDoS) जैसे हमले शामिल होते हैं. इन तकनीकों के जरिए किसी देश की वेबसाइट, सर्वर या नेटवर्क को ओवरलोड कर दिया जाता है या उसमें घुसकर डेटा चुरा लिया जाता है. कई बार महत्वपूर्ण डेटा को डिलीट या लॉक भी कर दिया जाता है जिससे सिस्टम पूरी तरह ठप हो सकता है.

पूरे देश पर कैसे पड़ता है असर?

अगर किसी देश के बिजली सिस्टम, बैंकिंग नेटवर्क या रेलवे कंट्रोल सिस्टम पर साइबर हमला हो जाए तो उसकी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर बड़ा असर पड़ सकता है. बैंकिंग सेवाएं रुक सकती हैं, एटीएम काम करना बंद कर सकते हैं, फ्लाइट और ट्रेन संचालन प्रभावित हो सकता है. यहां तक कि सैन्य संचार प्रणाली भी प्रभावित हो सकती है. इस वजह से बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन देश को भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है.

साइबर वॉर से बचाव क्यों जरूरी है?

आज दुनिया के लगभग सभी देश अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं. सरकारें एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम, फायरवॉल और साइबर डिफेंस टीम तैयार कर रही हैं ताकि ऐसे हमलों को रोका जा सके. आम लोगों के लिए भी जरूरी है कि वे मजबूत पासवर्ड, सुरक्षित नेटवर्क और अपडेटेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें. साइबर वॉर आधुनिक समय की एक ऐसी लड़ाई है जो बिना हथियारों के भी किसी देश को गंभीर नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती है.

टेक लवर्स के लिए खुशखबरी! Amazon सेल में स्मार्टफोन्स से लेकर टीवी तक सब कुछ हुआ सस्ता

Published at : 07 Mar 2026 04:02 PM (IST)
Tags :
Cyber War TECH NEWS HINDI What Is Cyber War
