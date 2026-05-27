सिर्फ 200 रुपये में 15 OTT, 1,000 चैनल और 30GB डेटा, इस कंपनी ने करा दी यूजर्स की मौज
Jio Recharge Plan: टेलीकॉम कंपनी 200 रुपये का एक नया रिचार्ज प्लान लेकर आई है. इसे OTT Pass कहा जा रहा है कि और इसमें 15 OTT प्लेटफॉर्म्स और 1,000 टीवी चैनल्स की एक्सेस मिल रही है.
- जियो ने 200 रुपये में 28 दिन की वैधता वाला प्लान लॉन्च किया।
- इसमें 30GB डेटा, 15 OTT प्लेटफॉर्म और 1000+ टीवी चैनल शामिल।
- एयरटेल और Vi के प्लान में कॉलिंग, SMS और कम डेटा मिलते हैं।
- जियो का प्लान केवल डेटा, OTT और लाइव टीवी पर केंद्रित है।
Jio Recharge Plan: देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो ने अपने ग्राहकों की मौज करवा दी है. कंपनी ने 200 रुपये का एक नया प्लान लॉन्च किया है, जिसमें 15 OTT, 1,000 से ज्यादा टीवी चैनल और 30GB डेटा दिया जा रहा है. यह प्लान उन यूजर्स के लिए लाया गया है, जो एक ही रिचार्ज में मनोरंजन, लाइव टीवी और इंटरनेट डेटा की सुविधा चाहते हैं. कंपनी की वेबसाइट के साथ माई जियो ऐप्स से इसे रिचार्ज किया जा सकता है. आइए जानते हैं कि इस रिचार्ज प्लान में क्या-क्या बेनेफिट है और इसकी तुलना में बाकी कंपनियों के प्लान कैसे हैं.
Jio OTT Pass
200 रुपये की कीमत वाले इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है और इसमें 30GB डेटा मिलेगा. इसमें कॉलिंग और SMS बेनेफिट नहीं है. OTT Pass का फायदा उठाने के लिए ग्राहकों के पास पहले से एक एक्टिव जियो बेस प्लान होना जरूरी है. उसके बिना इसे एक्टिवेट नहीं किया जा सकेगा. इसके बेनेफिट की बात करें तो जियो इस पैक में YouTube Premium, JioHotstar Mobile + Hollywood और Prime Video Mobile Edition का सब्सक्रिप्शन दे रही है. इसके अलावा यूजर SonyLiv, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, Sun NXT और FanCode आदि OTT प्लेटफॉर्म को जियोटीवी के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं. जियोटीवी पर ग्राहकों को 1,000 से ज्यादा टीवी चैनल भी मिलेंगे. यह रिचार्ज प्लान आज से अवेलेबल हो गया है.
एयरटेल के 199 रुपये के प्लान में मिलते हैं ये बेनेफिट
एयरटेल के 199 रुपये के रिचार्ज प्लान में 28 दिन की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 SMS दिए जा रहे हैं. इस पैक में ग्राहकों को कुल 2GB डेटा मिलता है. अगर एडिशनल बेनेफिट्स की बात करें तो 12 महीने के लिए एडोब एक्सप्रेस का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, एक महीने के लिए हेलोट्यून और एयरटेल एक्स्ट्रीम प्ले का सब्स्क्रिप्शन फ्री दिया जा रहा है. इसमें ग्राहक फ्री वाला कंटेट देख पाएंगे.
Vi का 202 वाला रिचार्ज भी धाकड़
जियो के 200 रुपये के प्लान में वोडाफोन आइडिया (Vi) के पास 202 रुपये का प्लान है. इसमें एक महीने की वैलिडिटी के साथ 5GB डेटा मिलता है. इसके एडिशनल बेनेफिट्स की बात करें तो जियोहॉटस्टार, सोनी लिव, लायंसगेट, फैनकोड और चौपाल समेत 17 OTT ऐप्स और 350 से ज्यादा टीवी चैनल की एक्सेस ऑफर की जा रही है. जियो के प्लान की तरह इसमें भी कॉलिंग और SMS की सुविधा नहीं दी जा रही है.
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