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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या है हाइब्रिड सीलिंग फैन? जानें किस टेक्नोलॉजी पर करता है काम

क्या है हाइब्रिड सीलिंग फैन? जानें किस टेक्नोलॉजी पर करता है काम

हाइब्रिड सीलिंग फैन एक ऐसा पंखा होता है जिसमें एक से ज्यादा पावर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया हो.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 19 Aug 2026 10:58 AM (IST)
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  • कुछ मॉडल इन्वर्टर या सोलर पावर से भी चलते हैं।

Hybrid Ceiling Fan: गर्मियों में घर को ठंडा रखने के लिए ज्यादातर घरों में सीलिंग फैन का ही इस्तेमाल होता है. ये गर्मी से राहत पाने का लोगों के लिए सबसे सस्ता तरीका माना जाता है. लेकिन अब टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है. मार्केट में अब पुराने पंखों के अलावा ऐसे हाइब्रिड सीलिंग फैन भी मौजूद हैं जो बिजली जाने के बाद भी आपको हवा देते रहेंगे. इन पंखों को खास तौर पर बेहतर एयरफ्लो, कम बिजली खपत और एडवांस मोटर टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. आइए जानते हैं कि किस टेक्नोलॉजी पर ये पंखे काम करते हैं.

क्या होता है हाइब्रिड सीलिंग फैन?

दरअसल, हाइब्रिड सीलिंग फैन एक ऐसा पंखा होता है जिसमें एक से ज्यादा पावर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया हो. हालांकि, बाजार में अलग-अलग कंपनियां हाइब्रिड नाम का इस्तेमाल अलग फीचर्स के लिए भी करती हैं. कुछ मॉडल नॉर्मल AC सप्लाई के साथ बैकअप पावर या सोलर सिस्टम के साथ काम करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं जबकि कुछ में एडवांस BLDC मोटर और स्मार्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं. इसलिए किसी पंखे को खरीदने से पहले उसके हाइब्रिड सिस्टम की असली टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी लेना जरूरी होता है.

किस टेक्नोलॉजी पर करता है काम?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई एडवांस हाइब्रिड फैन में BLDC यानी Brushless DC Motor टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है. पुराने इंडक्शन मोटर के मुकाबले में BLDC मोटर इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेशन का इस्तेमाल करती है. इसमें मोटर की स्पीड को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की मदद से कंट्रोल किया जाता है.

BLDC टेक्नोलॉजी का एक बड़ा फायदा इसकी एनर्जी एफिशिएंसी होती है. यही वजह है कि ऐसे पंखे पुराने पंखों के मुकाबले हवा देने के लिए कम बिजली का इस्तेमाल करते हैं.

बिजली की खपत होती है कम

बताते चलें कि हाइब्रिड या BLDC बेस्ड पंखों की सबसे बड़ी खासियत कम बिजली खपत होती है. अगर पंखा लंबे समय तक चलता है तो कम पावर कंजम्पशन का असर आपको अपने बिजली बिल में साफ दिखाई देने लगता है. कुछ मॉडलों में बिजली की खपत काफी कम रखने के लिए मोटर और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि जरूरत के मुताबिक स्पीड को कंट्रोल किया जा सके.

इन्वर्टर और सोलर से भी कनेक्ट होता है

कुछ हाइब्रिड सीलिंग फैन ऐसे सिस्टम के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें इन्वर्टर या सोलर पावर शामिल होती है. ऐसे मॉडल बिजली कटौती के दौरान बैकअप पावर पर भी चल सकते हैं, हालांकि ये सुविधा पूरी तरह मॉडल के डिजाइन पर निर्भर करती है.

अगर किसी फैन को सोलर सिस्टम के साथ इस्तेमाल करना है तो खरीदने से पहले ये देखना जरूरी होता है कि वह सीधे DC पावर सपोर्ट करता है या उसे अलग कंट्रोलर/इन्वर्टर की जरूरत पड़ती है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 19 Aug 2026 10:58 AM (IST)
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