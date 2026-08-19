क्या है हाइब्रिड सीलिंग फैन? जानें किस टेक्नोलॉजी पर करता है काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कुछ मॉडल इन्वर्टर या सोलर पावर से भी चलते हैं।

Hybrid Ceiling Fan: गर्मियों में घर को ठंडा रखने के लिए ज्यादातर घरों में सीलिंग फैन का ही इस्तेमाल होता है. ये गर्मी से राहत पाने का लोगों के लिए सबसे सस्ता तरीका माना जाता है. लेकिन अब टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है. मार्केट में अब पुराने पंखों के अलावा ऐसे हाइब्रिड सीलिंग फैन भी मौजूद हैं जो बिजली जाने के बाद भी आपको हवा देते रहेंगे. इन पंखों को खास तौर पर बेहतर एयरफ्लो, कम बिजली खपत और एडवांस मोटर टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. आइए जानते हैं कि किस टेक्नोलॉजी पर ये पंखे काम करते हैं.

क्या होता है हाइब्रिड सीलिंग फैन?

दरअसल, हाइब्रिड सीलिंग फैन एक ऐसा पंखा होता है जिसमें एक से ज्यादा पावर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया हो. हालांकि, बाजार में अलग-अलग कंपनियां हाइब्रिड नाम का इस्तेमाल अलग फीचर्स के लिए भी करती हैं. कुछ मॉडल नॉर्मल AC सप्लाई के साथ बैकअप पावर या सोलर सिस्टम के साथ काम करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं जबकि कुछ में एडवांस BLDC मोटर और स्मार्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं. इसलिए किसी पंखे को खरीदने से पहले उसके हाइब्रिड सिस्टम की असली टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी लेना जरूरी होता है.

किस टेक्नोलॉजी पर करता है काम?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई एडवांस हाइब्रिड फैन में BLDC यानी Brushless DC Motor टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है. पुराने इंडक्शन मोटर के मुकाबले में BLDC मोटर इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेशन का इस्तेमाल करती है. इसमें मोटर की स्पीड को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की मदद से कंट्रोल किया जाता है.

BLDC टेक्नोलॉजी का एक बड़ा फायदा इसकी एनर्जी एफिशिएंसी होती है. यही वजह है कि ऐसे पंखे पुराने पंखों के मुकाबले हवा देने के लिए कम बिजली का इस्तेमाल करते हैं.

बिजली की खपत होती है कम

बताते चलें कि हाइब्रिड या BLDC बेस्ड पंखों की सबसे बड़ी खासियत कम बिजली खपत होती है. अगर पंखा लंबे समय तक चलता है तो कम पावर कंजम्पशन का असर आपको अपने बिजली बिल में साफ दिखाई देने लगता है. कुछ मॉडलों में बिजली की खपत काफी कम रखने के लिए मोटर और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि जरूरत के मुताबिक स्पीड को कंट्रोल किया जा सके.

इन्वर्टर और सोलर से भी कनेक्ट होता है

कुछ हाइब्रिड सीलिंग फैन ऐसे सिस्टम के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें इन्वर्टर या सोलर पावर शामिल होती है. ऐसे मॉडल बिजली कटौती के दौरान बैकअप पावर पर भी चल सकते हैं, हालांकि ये सुविधा पूरी तरह मॉडल के डिजाइन पर निर्भर करती है.

अगर किसी फैन को सोलर सिस्टम के साथ इस्तेमाल करना है तो खरीदने से पहले ये देखना जरूरी होता है कि वह सीधे DC पावर सपोर्ट करता है या उसे अलग कंट्रोलर/इन्वर्टर की जरूरत पड़ती है.

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