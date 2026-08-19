पंखे की स्पीड कम करने से होती है बिजली की बचत? जानें सच्चाई

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पंखा धीमी गति पर चलाने से बिजली बचत का सच।

पुराने रेगुलेटर बिजली बर्बाद करते, इलेक्ट्रॉनिक वाले बचत करते हैं।

BLDC पंखे नई तकनीक से बिजली की काफी बचत करते हैं।

बचत पंखे की मोटर, रेगुलेटर और उपयोग पर निर्भर।

Ceiling Fan: गर्मी के मौसम में गर्मी से बचने के लिए लोग तरह-तरह के डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं. एयर कंडिशन से लेकर कूलर तक, गर्मी में इन डिवाइसों का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ जाता है. हालांकि, एसी सभी के घर में नहीं होता है लेकिन Ceiling Fan ऐसा डिवाइस है जो ज्यादातर घरों में देखने को मिल जाता है. गर्मी के मौसम में पंखे का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है. लेकिन अक्सर देखा गया है कि लोग बिजली का बिल कम करने के लिए पंखे की स्पीड को कम कर देते हैं. लेकिन क्या सच में ऐसा करने से बिजली की बचत होती है. आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी सच्चाई.

पंखे की स्पीड कम करने पर क्या होता है?

जानकारी के मुताबिक, जब आप पंखे की स्पीड कम करते हैं तो मोटर के घूमने की स्पीड कम हो जाती है. हालांकि, बिजली की बचत कितनी होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि पंखे की स्पीड किस तरह कंट्रोल की जा रही है.

दरअसल, पुराने जमाने के रेगुलेटर में अक्सर रेसिस्टेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था. इसमें पंखे की स्पीड कम करने के दौरान कुछ बिजली गर्मी के रूप में बर्बाद हो जाती थी. इसलिए ऐसे रेगुलेटर से स्पीड कम करने पर बिजली की बचत नहीं होती है.

इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर में होती है ज्यादा बचत

लेकिन बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ अब कई ऐसे डिवाइस मार्केट में आ चुके हैं जो लोगों के बिजली बिल को कम करने का काम करते हैं. ऐसे में अब कई घरों में इलेक्ट्रॉनिक या एडवांस रेगुलेटर इस्तेमाल किए जाते हैं. ये पंखे की मोटर को अलग तरीके से कंट्रोल करते हैं और कम स्पीड पर चलाने में पुराने तकनीक के मुकाबले ज्यादा बिजली की बचत होती है. इसका मतलब साफ है कि कम स्पीड पर पंखा चलाने के लिए एडवांस रेगुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है.

आज के जमाने के BLDC Fan

अगर आपका मकसद बिजली की बचत करना है तो आज के जमाने के BLDC फैन आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकते हैं. इन पंखों में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है जिससे ये कम बिजली में भी आपको ज्यादा हवा देने में सक्षम होते हैं. BLDC यानी Brushless DC मोटर वाले पंखे पुराने इंडक्शन मोटर वाले पंखों के मुकाबले में काफी कम बिजली में काम कर सकते हैं.

कितनी बिजली बच सकती है?

ये बताना मुश्किल है कि स्पीड कम करने पर हर पंखे में कितनी यूनिट बिजली बचेगी, क्योंकि ये पूरी तरह से पंखे की मोटर, रेगुलेटर, स्पीड और इस्तेमाल के घंटों पर निर्भर करती है. जैसे अगर कोई नॉर्मल पंखा लगभग 70-80 वॉट की पावर का है और उसे कम स्पीड पर चलाया जा रहा है तो उसकी खपत फुल स्पीड से कम होती है. लेकिन इसे सीधे आधा करने का मतलब ये नहीं है कि बिजली की खपत भी आधी हो जाएगी.

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