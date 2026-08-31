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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकौन से फीचर्स MacBook को विंडोज Laptop से बनाते हैं अलग, जानें इतना महंगा क्यों?

कौन से फीचर्स MacBook को विंडोज Laptop से बनाते हैं अलग, जानें इतना महंगा क्यों?

MacBook की कीमत भले ज्यादा हो लेकिन Apple Silicon, प्रीमियम डिजाइन, लंबी बैटरी और macOS जैसे फीचर्स इसे Windows लैपटॉप से अलग बनाते हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 31 Aug 2026 06:51 AM (IST)
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टेक्नोलॉजी की दुनिया में अब ज्यादातर लोग स्मार्ट डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन लैपटॉप आज भी मार्केट में अपनी जगह बनाए हुए हैं. हालांकि, आज के एडवांस लैपटॉप में यूजर्स को बेहतरीन फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो उनके काम करने के तरीके को आसान बना देते हैं. इसी कड़ी में बता दें कि मार्केट में विंडोज लैपटॉप और एप्पल मैकबुक जैसे दो ऑप्शन लोगों को मिलते हैं. अब एप्पल मैबकुल नॉर्मल लैपटॉप से महंगा होता है. इसीलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर मैकबुक में ऐसे कौन से फीचर्स होते हैं जो इसे विंडोज लैपटॉप से अलग बनाते हैं.

Apple का खुद का प्रोसेसर

जानकारी के मुताबिक, नए MacBook की सबसे बड़ी खासियत Apple Silicon चिप्स हैं. M-series प्रोसेसर को Apple खुद डिजाइन करता है. इनमें CPU, GPU, Neural Engine और दूसरे कंपोनेंट्स को एक ही चिप में बेहतर तरीके से इंटीग्रेट किया गया है. इससे परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी के बीच अच्छा बैलेंस मिलता है.

वहीं, Windows लैपटॉप में Intel, AMD और Qualcomm जैसे अलग-अलग कंपनियों के प्रोसेसर इस्तेमाल होते हैं. वहीं Apple हार्डवेयर और macOS को एक साथ डिजाइन करता है जिससे सिस्टम का ऑप्टिमाइजेशन बेहतर होता है.

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शानदार बैटरी बैकअप

MacBook की एक बड़ी खूबी इसकी बैटरी लाइफ है. Apple Silicon की पावर एफिशिएंसी के कारण नॉर्मल काम करते समय MacBook लंबे समय तक चलता है. खासकर वे लोग जो लगातार ब्राउजिंग, डॉक्यूमेंट एडिटिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग या हल्का क्रिएटिव काम करते हैं, उनके लिए ये फीचर काफी काम आता है. कई Windows लैपटॉप में भी अच्छी बैटरी मिलती है लेकिन हाई-परफॉर्मेंस मॉडल में ज्यादा पावर की जरूरत पड़ने के कारण बैटरी जल्दी खत्म होने लगती है.

macOS का अलग एक्सपीरिएंस

आपको बता दें कि MacBook में Apple का macOS ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है. इसका इंटरफेस Windows से काफी अलग होता है. macOS को Apple के अपने हार्डवेयर को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है, इसलिए सिस्टम और ऐप्स के बीच अच्छा तालमेल देखने को मिलता है.

साथ ही, Apple समय-समय से सॉफ्टवेयर अपडेट देता है और लंबे समय तक पुराने Mac मॉडल्स को सपोर्ट करता है. यही वजह है कि MacBook खरीदने के बाद कई सालों तक उसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरिएंस एडवांस बना रह सकता है.

iPhone और दूसरे Apple डिवाइस से कनेक्शन

अगर किसी यूजर के पास iPhone या दूसरे Apple डिवाइस हैं तो MacBook का एक्सपीरिएंस और बेहतर हो जाता है. AirDrop के जरिए फाइल शेयर करना, Handoff से एक डिवाइस पर शुरू किया गया काम दूसरे पर जारी रखना और iPhone के साथ कई तरह की Continuity फीचर्स इसका हिस्सा हैं. ये Apple के पूरे इकोसिस्टम की खासियत है जो Windows Laptop में उसी तरह नहीं मिल पाती है.

प्रीमियम डिस्प्ले और डिजाइन

MacBook में Apple नॉर्मली हाई-क्वालिटी डिस्प्ले, मजबूत बॉडी और प्रीमियम डिजाइन पर काफी ध्यान देता है. खासकर MacBook Pro में बेहतर ब्राइटनेस, कलर और हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले प्रोफेशनल यूजर्स के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है. इसके अलावा, पतला डिजाइन और मजबूत बिल्ड क्वालिटी भी MacBook की कीमत बढ़ाने वाले कारणों में शामिल हैं.

वीडियो एडिटिंग और क्रिएटिव काम में फायदा

वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, म्यूजिक प्रोडक्शन और डेवलपमेंट जैसे कामों के लिए MacBook काफी फेमश डिवाइस माना जाता है. Apple Silicon में मौजूद मीडिया इंजन वीडियो प्रोसेसिंग जैसे कामों को तेज और ज्यादा पावर-एफिशिएंट बनाने में मदद करता है. हालांकि, Windows Laptop भी गेमिंग, 3D डिजाइन और दूसरे हाई-परफॉर्मेंस कामों में कई मामलों में बेहतर ऑप्शन होते हैं.

आखिर MacBook इतना महंगा क्यों?

MacBook की कीमत में सिर्फ प्रोसेसर या RAM का खर्च शामिल नहीं होता है. इसके प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी, Apple Silicon, डिस्प्ले, बैटरी एफिशिएंसी, macOS ऑप्टिमाइजेशन, लंबे सॉफ्टवेयर सपोर्ट और Apple इकोसिस्टम से इस डिवाइस की कीमत ज्यादा रहती है. हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि हर यूजर के लिए MacBook ही बेहतर ऑप्शन रहता है. गेमिंग, ज्यादा पोर्ट्स, अपग्रेडेबिलिटी या कम बजट वाले यूजर्स के लिए मार्केट में कई सारे शानदार विंडोज लैपटॉप मौजूद हैं जो उन्हें हाई परफॉर्मेंस देने में भी सक्षम हैं.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 31 Aug 2026 06:51 AM (IST)
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