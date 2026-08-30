Apple TV हुआ महंगा, फिर भी नहीं देगा Ads का झंझट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Apple One समेत कई अन्य स्ट्रीमिंग सेवाओं की कीमतें भी बढ़ीं.

Apple की स्ट्रीमिंग सर्विस Apple TV, जो Ted Lasso और Severance जैसी लोकप्रिय सीरीज के लिए जानी जाती है, उसने अपनी subscription कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. नई कीमतें तुरंत प्रभाव से लागू हो गई हैं. खास बात यह है कि कीमत बढ़ने के बाद भी Apple TV अपने यूजर्स को कम कीमत वाला ad-supported प्लान नहीं देगा. सब्सक्राइबर्स को पहले की तरह बिना विज्ञापनों के कंटेंट देखने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे.

Apple TV की कीमत कितनी बढ़ी?

Apple TV के मंथली सब्सक्रिप्शन की कीमत अब 14.99 डॉलर यानी करीब 1,433 रुपये प्रति महीना हो गई है. इसमें पहले के मुकाबले 2 डॉलर यानी करीब 191 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. वहीं, इसका सालाना प्लान भी महंगा हो गया है. Annual subscription की कीमत अब 119.99 डॉलर यानी करीब 11,470 रुपये प्रति साल होगी, जो पहले से 20 डॉलर यानी करीब 1,912 रुपये ज्यादा है. यह पिछले चार वर्षों में Apple की ओर से Apple TV की कीमत में की गई चौथी बढ़ोतरी है.

Apple One भी हुआ महंगा

सिर्फ Apple TV की कीमत ही नहीं बढ़ी है. कंपनी के दूसरे बंडल्स प्लान पर भी इसका असर पड़ा है. Apple One के Individual Plan की कीमत अब 21.95 डॉलर प्रति महीना हो गई है, जो पहले के मुकाबले 2 डॉलर ज्यादा है. इस प्लान में Apple Music, Apple Arcade, cloud storage और दूसरी सुविधाओं का access मिलता है.

Apple TV पर नहीं मिलेगा Ad-Supported प्लान

Apple TV की खास बात यह है कि कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स की तरह कोई सस्ता ad-tier नहीं देती है. कई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म कम कीमत वाला सब्सक्रिप्शन ऑफर करते हैं, जिसमें यूजर्स को कंटेंट के दौरान advertisements देखने पड़ते हैं. Apple ने अभी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है. कीमत बढ़ने के बाद भी Apple TV पर विज्ञापनों वाला सस्ता प्लान उपलब्ध नहीं होगा.

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दूसरे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने भी बढ़ाए दाम



Apple TV इस समय अकेली स्ट्रीमिंग सर्विस नहीं है जिसने कीमत बढ़ाई है. इस महीने की शुरुआत में Peacock ने भी अपने स्ट्रीमिंग प्राइज बढ़ाए. NBA और NFL के नए सीजन से पहले इसके ad-tier की कीमत 10.99 डॉलर से बढ़कर 12.99 डॉलर यानी करीब 1,242 रुपये प्रति महीना हो गई है. वहीं, इसके सबसे महंगे प्लान की कीमत अब 19.99 डॉलर यानी करीब 1,912 रुपये प्रति महीना है, जो 3 डॉलर यानी करीब 287 रुपये बढ़ी है. इसके अलावा ESPN भी सितंबर में अपनी स्ट्रीमिंग प्राइज बढ़ाने वाला है. इइस साल Amazon Prime Video, Netflix और YouTube Premium भी अपनी कीमतों में बढ़ोतरी कर चुके हैं.

Apple TV की शुरुआत कितनी कीमत से हुई थी?

Apple TV+ को साल 2019 में 4.99 डॉलर प्रति महीना की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च किया गया था. उस समय इसे Apple यूजर्स के लिए कम कीमत वाली स्ट्रीमिंग सुविधा के तौर पर देखा गया था. कंपनी अभी भी नया Apple डिवाइस खरीदने वाले यूजर्स को तीन महीने का free trial देती है.

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