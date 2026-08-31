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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब चुनाव: ‘अपने-अपने ही होते हैं’, सुखबीर बादल ने AAP-कांग्रेस को सुनाई खरी-खरी

पंजाब चुनाव: ‘अपने-अपने ही होते हैं’, सुखबीर बादल ने AAP-कांग्रेस को सुनाई खरी-खरी

सुखबीर सिंह बादल ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए अकाली दल की मजबूती और पंजाब से अपने जुड़ाव को लेकर बड़ा बयान दिया. उनका कहना है कि दिल्ली से आईं पार्टियां पंजाब की जरूरत नहीं समझतीं.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 31 Aug 2026 06:42 AM (IST)
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शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत दिल्ली की दूसरी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने अकाली दल और पंजाब के लोगों के बीच रिश्ते को लेकर कहा कि उनकी पार्टी का जुड़ाव पंजाब से है और वह प्रदेश से बाहर जाकर राजनीति करने के बारे में नहीं सोचती.

‘हमारा जीना-मरना आपके साथ ही है’

सुखबीर बादल ने कहा, "मैं वही कहने वाला हूं, अपने-अपने ही होते हैं. हमारा जीना-मरना आपके साथ ही है, आपके परिवार का हिस्सा हैं. कुछ भी हो जाए हमारा निशाना एक ही है. हम पंजाब से बाहर जाते ही नहीं हैं और न ही ऐसा सोचते हैं."

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दिल्ली की पार्टियों पर साधा निशाना

उन्होंने कहा, "आज अगर झाड़ू वाले, कांग्रेसी और दिल्ली की दूसरी पार्टियां पंजाब में नहीं जीतेंगी, तो अपना बोरी-बिस्तर उठाकर राजस्थान चले जाएंगे, हरियाणा चले जाएंगे या दूसरे राज्यों में चले जाएंगे. उन्हें कोई चिंता नहीं है. हमने और आपने 10 साल तक हमें पीछे रखा. हमने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया.

सुखबीर बादल ने अकाली दल और उसकी राजनीतिक ताकत को पंजाब के हितों से जोड़ते हुए कहा, "खालसा जी, जब शिरोमणि अकाली दल और आपकी पार्टी मजबूत थी, आपकी फौज मजबूत थी, तब किसी भी सेंटर की पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आपकी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को तोड़ सके. उस समय किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि तख्त हजूर साहिब पर कब्जा कर सके या तख्त पटना साहिब पर कब्जा कर सके."

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‘सरकारों ने मैनेजमेंट अपने हाथ में ले ली’

उन्होंने आगे तख्त पटना साहिब और हजूर साहिब खालसा पंथ को लेकर कहा, "आज तख्त पटना साहिब और हजूर साहिब खालसा पंथ के नियंत्रण में नहीं हैं. सारी मैनेजमेंट सरकारों ने अपने हाथ में ले ली है, क्योंकि आपने अकाली दल को कमजोर कर दिया."

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 31 Aug 2026 06:42 AM (IST)
Tags :
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