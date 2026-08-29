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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकिस समय YouTube Shorts पोस्ट करने पर आते हैं सबसे ज्यादा व्यूज?

किस समय YouTube Shorts पोस्ट करने पर आते हैं सबसे ज्यादा व्यूज?

YouTube Shorts पर ज्यादा व्यूज पाने के लिए सही समय पर पोस्ट करना जरूरी होता है. ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि कब पोस्ट करने पर आपको सबसे ज्यादा व्यूज मिलेंगे.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 29 Aug 2026 08:24 AM (IST)
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YouTube Shorts आज के समय में एक चर्चित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका है. ये खासतौर पर युवाओं के बीच सबसे ज्यादा फेमश प्लेटफॉर्म बन चुका है. लेकिन अक्सर देखा गया है कि कई क्रिएटर्स शानदार वीडियो बनाने के बावजूद उम्मीद के मुताबिक व्यूज नहीं ला पाते हैं. इसकी एक वजह वीडियो पोस्ट करने का गलत समय भी हो सकता है. हालांकि Shorts के लिए कोई एक ऐसा समय तय नहीं है, जब हर वीडियो को सबसे ज्यादा व्यूज मिलें. सही समय आपके ऑडिएंस की आदतों और उनके ऑनलाइन रहने पर निर्भर करता है.

शाम का समय माना जाता है सबसे बेहतर

अगर आपके चैनल पर भारतीय ऑडिएंस ज्यादा हैं तो शाम का समय Shorts पोस्ट करने के लिए अच्छा साबित हो सकता है. नॉर्मली शाम 6 बजे से रात 9 बजे के बीच लोग पढ़ाई या काम से फ्री होकर YouTube पर समय बिताते हैं.

इस दौरान यूजर्स प्लेटफॉर्म पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं जिससे नए Shorts को शुरुआती ऑडिएंस मिलने का मौका मिलता है. खासकर मनोरंजन, कॉमेडी, गेमिंग और वायरल कंटेंट के लिए ये टाइम काफी बेहतर माना जाता है.

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दोपहर में भी मिल सकता है अच्छा रिस्पॉन्स

दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच भी Shorts पोस्ट करके अच्छा परफॉर्मेंस हासिल किया जा सकता है. इस समय लंच ब्रेक के दौरान कई लोग सोशल मीडिया और वीडियो प्लेटफॉर्म देखते हैं. अगर आपका कंटेंट स्टूडेंट्स, ऑफिस कर्मचारियों या नॉर्मल मोबाइल यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है तो इस समय को भी टेस्ट किया जा सकता है.

वीकेंड पर बदल जाता है गेम

शनिवार और रविवार को लोगों के पूरी दिन का शेड्यूल अलग होता है. छुट्टी होने के कारण ऑडिएंस दिन में भी YouTube पर ज्यादा समय बिता सकते हैं. ऐसे में सुबह 9 से 11 बजे और शाम 5 से 9 बजे के बीच Shorts पोस्ट करके देखा जा सकता है.

हालांकि हर चैनल की ऑडियंस अलग होती है, इसलिए सिर्फ नॉर्मल टाइमिंग पर निर्भर रहने के बजाय अपने चैनल के आंकड़ों को देखना ज्यादा जरूरी होता है.

सबसे सही समय YouTube खुद बताएगा

YouTube Studio में जाकर क्रिएटर्स अपने ऑडिएंस के व्यवहार से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं. Analytics के Audience सेक्शन में ये पता लगाया जा सकता है कि आपके ऑडिएंस किस समय YouTube पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं.

अगर आपके दर्शक रात में ज्यादा ऑनलाइन रहते हैं तो वीडियो को उसी हिसाब से शेड्यूल करना बेहतर होगा. इसी तरह अगर ऑडियंस दोपहर में एक्टिव है तो पोस्टिंग टाइम भी बदला जा सकता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 29 Aug 2026 08:28 AM (IST)
Tags :
YOUTUBE TECH NEWS HINDI YouTube Shorts
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