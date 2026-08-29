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फोन अपडेट करने के बाद Restart करना जरूरी है? जानिए पूरी सच्चाई

फोन अपडेट के बाद Restart करने से नए सॉफ्टवेयर बदलाव सही तरीके से लागू हो सकते हैं. लेकिन हर अपडेट के बाद इसे करना जरूरी नहीं होता है. आइए जानते हैं कि कब Restart करना फायदेमंद है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 29 Aug 2026 04:23 PM (IST)
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स्मार्टफोन में समय-समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट आते रहते हैं. इन अपडेट के जरिए कंपनियां नए फीचर्स देने के साथ-साथ सिक्योरिटी कमजोरियों को ठीक करती हैं और फोन की परफॉर्मेंस बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं. लेकिन अपडेट इंस्टॉल करने के बाद एक सवाल अक्सर सामने आता है कि क्या फोन को Restart करना भी जरूरी है? आइए समझते हैं कि अपडेट के बाद फोन रीस्टार्ट करने का क्या फायदा है और किन कंडिशन में ऐसा करना चाहिए.

हर अपडेट के बाद Restart जरूरी नहीं

आपको बता दें कि सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हर सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद फोन को मैन्युअली Restart करना जरूरी नहीं होता है. आज के ज्यादातर Android और iPhone अपडेट इंस्टॉलेशन के दौरान ही जरूरी सिस्टम प्रोसेस को पूरा कर लेते हैं.

कई बार अपडेट इंस्टॉल करने के बाद फोन खुद ही Restart हो जाता है. ऐसी कंडिशन में दोबारा फोन बंद करके चालू करने की जरूरत नहीं होती है.

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फिर Restart करने की सलाह क्यों दी जाती है?

अपडेट के बाद Restart करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि फोन का सिस्टम नए सॉफ्टवेयर के साथ एक बार नए सिरे से लोड हो जाता है. इससे अपडेट के बाद बैकग्राउंड में चल रहे पुरानी प्रोसेस बंद हो सकते हैं और सिस्टम कंपोनेंट्स दोबारा सही तरीके से शुरू हो जाते हैं. अगर अपडेट के बाद फोन में हल्की परेशानी महसूस हो रही है तो Restart करना एक आसान उपाय माना जाता है.

इन समस्याओं में जरूर करें Restart

अगर अपडेट के बाद फोन पहले जैसा काम नहीं कर रहा है तो एक बार Restart करना फायदेमंद होता है.

  • फोन थोड़ा Slow या Lag कर रहा हो.
  • कोई ऐप बार-बार Crash हो रहा हो.
  • Wi-Fi या Bluetooth कनेक्शन में दिक्कत आ रही हो.
  • नोटिफिकेशन समय पर नहीं मिल रहे हों.
  • बैटरी या परफॉर्मेंस में अचानक अजीब बदलाव दिख रहा हो.
  • फोन के किसी नए फीचर ने काम करना बंद कर दिया हो.

अगर अपडेट के बाद आपको भी ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं तो ऐसी कंडिशन में Restart करने से सिस्टम की गड़बड़ियां दूर हो जाती हैं.

बड़े System Update में ज्यादा कारगर

अगर आपने केवल छोटा सिक्योरिटी पैच या मामूली अपडेट इंस्टॉल किया है तो अलग से Restart करने की जरूरत नॉर्मली नहीं होती है. वहीं, Android या iOS का बड़ा वर्जन अपडेट इंस्टॉल करने के बाद फोन को एक बार Restart करना कारगर साबित हो सकता है. खासकर तब जब फोन खुद Restart न हुआ हो.

बड़े अपडेट में सिस्टम के कई हिस्सों में बदलाव होते हैं. ऐसे में एक नया सिस्टम सेशन शुरू करने से ये सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि सभी जरूरी प्रोसेस ठीक से लोड हो गई हैं.

Restart करने से क्या फोन तेज हो जाएगा?

ऐसा बिलकुल भी जरूरी नहीं है. Restart कोई ऐसा जादुई तरीका नहीं है जिससे अपडेट के बाद फोन हमेशा तेजी से काम करने लगेगा. हालांकि, अगर समस्या किसी सिस्टम प्रोसेस, अटके हुए ऐप या बैकग्राउंड सर्विस की वजह से है तो Restart के बाद फोन नॉर्मल हो जाता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 29 Aug 2026 04:23 PM (IST)
Tags :
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