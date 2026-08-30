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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वमक्का रक्षा समझौते की पहली बैठक, एक टेबल पर होंगे पाक-सऊदी और तुर्की

मक्का रक्षा समझौते की पहली बैठक, एक टेबल पर होंगे पाक-सऊदी और तुर्की

इस्तांबुल में पाकिस्तान-सऊदी अरब और तुर्की के बीच हुए मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के तहत पहली रणनीतिक राजनीतिक एवं रक्षा समिति की बैठक होगी. पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार पहुंच चुके हैं.

Written By : शिवांक मिश्रा |  Updated at : 30 Aug 2026 11:46 PM (IST)
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तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में सोमवार (31 अगस्त) को पाकिस्तान-सऊदी अरब और तुर्की के बीच हुए मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के तहत पहली रणनीतिक राजनीतिक एवं रक्षा समिति की बैठक होगी. तुर्की के विदेश मंत्रालय के मुताबिक बैठक में तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान, रक्षा मंत्री याशार ग्यूलर और तुर्किये के सेना प्रमुख जनरल सेल्चुक बायराकतारोग्लू शामिल होंगे.
 
पाकिस्तान और सऊदी अरब के अधिकारी भी बैठक में होंगे शामिल
वही तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के अधिकारी भी बैठक में हिस्सा लेंगे. हालांकि तुर्की के विदेश मंत्रालय ने बैठक में हिस्सा लेने वाले पाकिस्तान और सऊदी अरब के अधिकारियों के नाम नहीं सार्वजनिक किए. साथ ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री एवं उपप्रधानमंत्री डॉ इशाक डार रविवार शाम को ही इस्तांबुल पहुंच चुके हैं.
 
जहां इस्तांबुल एयरपोर्ट पर इशाक डार को तुर्की की सेना के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ब्रिगेडियर जनरल सेनोल वारोल, तुर्किये के विदेश मंत्रालय के अधिकारी सिहाद एर्गिनाय और तुर्किये में पाकिस्तान के राजदूत डॉ. यूसुफ जुनैद ने रिसीव किया.
 
पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी इस्तांबुल पहुंचे
इसके अलावा जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के तीनों सेनाओं के प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी तुर्की की राजधानी इस्तांबुल रात 8 बजे पहुंच चुके हैं और सोमवार को होने वाली बैठक में शामिल होंगे.
 
ये लोग भी शामिल हो सकते हैं, तुर्की की सरकारी मीडिया का दावा
तुर्की की सरकारी मीडिया ने इस बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के भी शामिल होने का अंदेशा जताया है. साथ ही तुर्की की सरकारी मीडिया के मुताबिक़ सऊदी अरब की तरफ़ से सोमवार को होने वाली बैठक में सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान, रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान और सेना प्रमुख जनरल फय्याद बिन हामिद अल-रुवैली भी बैठक में शामिल हो सकते हैं.
 

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
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Published at : 30 Aug 2026 11:46 PM (IST)
Tags :
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