Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में कमजोर पड़ा मानसून, सताएगी उमस और गर्मी, जानें ताजा अपडेट

दिल्ली में कमजोर पड़ा मानसून, सताएगी उमस और गर्मी, जानें ताजा अपडेट

दिल्ली में मानसून कमजोर पड़ने से उमस और गर्मी बढ़ रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है. IMD अनुसार, आने वाले दिनों में हल्की बारिश से कुछ देर की राहत मिल सकती है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 31 Aug 2026 06:44 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली-एनसीआर में मानसूनी गतिविधियां कमजोर पड़ने से लोगों को उमस और गर्मी ने परेशान कर रखा है. मानसूनी गतिविधियां कमजोर होने के कारण इस हफ्ते भी बारिश की संभावना बहुत प्रबल नहीं है, जिससे गर्मी और उमस में बढ़ोतरी होने वाली है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 1 और 2 सितंबर को बारिश हल्की से मध्यम स्तर की बारिश लोगों को कुछ देर के लिए राहत पहुंचाएगी. 

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में रविवार (30 अगस्त) को आसमान में हल्के बादल छाये रहे, लेकिन धूप ने थोड़ा परेशान किया. इस दौरान न्यूनतम तापमान 28.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक रहा. वहीं, अधिकतम तापमान करीब 35.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.0 डिग्री अधिक रहा. वहीं, गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस और नोएडा में 33.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. 

दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, हिमांशु भाऊ गैंग के 4 बदमाश गिरफ्तार

आज कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम ?

IMD के अनुसार, आज सोमवार (31 अगस्त) को आसमान में हल्के बादल छाये रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना बहुत ही कम है. आज भी दिल्ली की जनता को चिलचिलाती धूप परेशान करने वाली है. इस दौरान शहर में न्यूनतम तापमान 25-27 डिग्री सेल्सियस, जबकि अधिकतम तापमान 35-37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है. 

विभाग के अनुसार, इस दौरान दक्षिण-पश्चिम दिशा से हवाएं चलेंगी, जिनकी गति दिन के समय 20-25 किमी प्रति/घंटा रहेगी. विभाग के अनुसार, अगले 7 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना  नहीं है. 

पिछले 24 घंटों में तापमान में नहीं कोई बदलाव

पिछले 24 घंटों में दिल्ली में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ. इस दौरान शहर का न्यूनतम तापमान 24-28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34-35 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया.  दिल्ली के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम (-1.6°C से -3.0°C) और कुछ इलाकों में सामान्य से अधिक  (1.6°C से 3.0°C) रहा.  

पिछले 24 घंटों में राजधानी में 15-20 किमी/घंटा की गति से पश्चिमी हवाएं चलीं, जबकि पालम में 10:00 बजे हवा की गति 35 किमी/घंटा तक पहुंच गई. IMD के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम नमी का स्तर 74 प्रतिशत और न्यूनतम नमी का स्तर 54 प्रतिशत रहा.

सौर ऊर्जा से दौड़ेगी नमो भारत, जालौन में लगेगा सोलर प्लांट

और पढ़ें

About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
Read More
Published at : 31 Aug 2026 06:44 AM (IST)
Tags :
IMD RAIN DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली में कमजोर पड़ा मानसून, सताएगी उमस और गर्मी, जानें ताजा अपडेट
दिल्ली में कमजोर पड़ा मानसून, सताएगी उमस और गर्मी, जानें ताजा अपडेट
दिल्ली NCR
दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, हिमांशु भाऊ गैंग के 4 बदमाश गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, हिमांशु भाऊ गैंग के 4 बदमाश गिरफ्तार
दिल्ली NCR
दिल्ली के बुजुर्गों के लिए 'वयो आनंद योजना', खुलेंगे खास मनोरंजन केंद्र
दिल्ली के बुजुर्गों के लिए 'वयो आनंद योजना', खुलेंगे खास मनोरंजन केंद्र
दिल्ली NCR
सौर ऊर्जा से दौड़ेगी नमो भारत, जालौन में लगेगा सोलर प्लांट
सौर ऊर्जा से दौड़ेगी नमो भारत, जालौन में लगेगा सोलर प्लांट
Advertisement

वीडियोज

सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का काउंटडाउन शुरू !
180 KM/H की रफ्तार से आई तबाही..नेपाल Flood की पूरी कहानी
अंधेरी सुरंग में जिंदगी की जंग, रेस्क्यू में जुटी टीमें
सैलाब में ताश के पत्ते की तरह सब तबाह हुआ...ये घर कैसे बचा ?
भागवत 'ज्ञान'..हिंदू-मुस्लिम भाईजान! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शराब के नशे में NEET परीक्षा देने पहुंचा कैंडिडेट, अपनी सीट पर जा बैठा, मगर कैसे
शराब के नशे में NEET परीक्षा देने पहुंचा कैंडिडेट, अपनी सीट पर जा बैठा, मगर कैसे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बिरादरी की राजनीति से CM बनने का सपना अब असंभव', BJP का अखिलेश पर हमला
'बिरादरी की राजनीति से CM बनने का सपना अब असंभव', BJP का अखिलेश पर हमला
विश्व
नेपाल बाढ़: करीब 800 मौत, 320 भारतीय अभी भी लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
नेपाल बाढ़: करीब 800 मौत, 320 भारतीय अभी भी लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
भोजपुरी सिनेमा
'मुझे मरवा देगा...', तेजप्रताप यादव का बड़ा दावा, हनी ट्रैप का लगाया आरोप
'मुझे मरवा देगा...', तेजप्रताप यादव का बड़ा दावा, हनी ट्रैप का लगाया आरोप
क्रिकेट
पाकिस्तान के मोहम्मद अब्बास ने रचा इतिहास, लॉर्ड्स में 5 विकेट लेकर बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े
पाकिस्तान के मोहम्मद अब्बास ने रचा इतिहास, लॉर्ड्स में 5 विकेट लेकर बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े
विश्व
मक्का रक्षा समझौते की पहली बैठक, एक टेबल पर होंगे पाक-सऊदी और तुर्की
मक्का रक्षा समझौते की पहली बैठक, एक टेबल पर होंगे पाक-सऊदी और तुर्की
ऑटो
SUV के दौर में भी इन छोटी कारों का जलवा, बिक्री में मचाया धमाल
SUV के दौर में भी इन छोटी कारों का जलवा, बिक्री में मचाया धमाल
ट्रेंडिंग
UK में बीमार पड़ा पति तो महिला डॉक्टर को समझ आई भारत की अहमियत
UK में बीमार पड़ा पति तो महिला डॉक्टर को समझ आई भारत की अहमियत
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget