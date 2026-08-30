Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगUK में बीमार पड़ा पति तो महिला डॉक्टर को समझ आई भारत की अहमियत

UK में बीमार पड़ा पति तो महिला डॉक्टर को समझ आई भारत की अहमियत

डॉक्टर शर्मा ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि अगर वह इस वक्त यूके या किसी अन्य पश्चिमी देश में होतीं, तो बात इतनी सिंपल नहीं होती.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 30 Aug 2026 08:35 PM (IST)
Preferred Sources

रात के 10 बज रहे थे और अचानक पति का सिर दर्द से फटने लगा. देखते ही देखते उल्टी शुरू हो गई. अब ऐसी सिचुएशन में कोई भी घबरा जाएगा. लेकिन इंस्टा पर वायरल हो रही इस स्टोरी में डॉक्टर दीपांजलि शर्मा ने पैनिक होने के बजाय तुरंत चाबी उठाई और मेडिकल स्टोर की तरफ दौड़ लगा दी. उन्हें कुछ ही देर में IV इंजेक्शंस और जरूरी दवाइयां मिल गईं, जिससे उनके डॉक्टर पति का टाइम पर इलाज शुरू हो सका. इसी इंसिडेंट ने दीपांजलि को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इंडिया में मिलने वाली ऐसी सहूलियतें सच में किसी 'ब्लेसिंग' से कम नहीं हैं.

"अगर UK या किसी वेस्टर्न कंट्री में होती तो..."

डॉक्टर शर्मा ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि अगर वह इस वक्त यूके या किसी अन्य पश्चिमी देश में होतीं, तो बात इतनी सिंपल नहीं होती. वहां खुद एक डॉक्टर होने के बावजूद रात के टाइम तुरंत दवाइयां अरेंज करना या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में फौरन अटेंशन पाना बहुत मुश्किल हो जाता है. वेस्टर्न कंट्रीज के हॉस्पिटल्स में लंबी-लंबी वेटिंग लाइन्स होती हैं और आप बिना कड़े नियमों के ऐसे ही जाकर ओवर-द-काउंटर मेडिसिन नहीं ले सकते. लेकिन इंडिया में आप देर रात भी घर से निकलकर आसानी से 24x7 मेडिकल स्टोर से दवा ला सकते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dr Deepanjali Sharma, MD | Pulmonologist | (@dr_dpanjali)

'कोई भी देश 100/100 परफेक्ट नहीं होता'

दीपांजलि ने साफ किया कि उनका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इंडियन हेल्थकेयर सिस्टम में कोई कमी नहीं है. देश में सुधार की बहुत गुंजाइश है, लेकिन लोग जो सोचते हैं कि विदेश शिफ्ट होते ही लाइफ 100% परफेक्ट हो जाएगी. यह सोच सही नहीं है. उन्होंने माना कि उनकी सहूलियत उनके प्रिविलेज का हिस्सा हो सकती है, लेकिन जो चीजें हम इंडिया में 'ग्रांटेड' ले लेते हैं, विदेश में वही चीजें बहुत बड़े स्ट्रगल का रूप ले लेती हैं.

यह भी पढ़ें: बाढ़ में बह रहे बच्चे को बचाने के लिए जान पर खेल गई मादा हाथी, देखें प्यार Video

सोशल मीडिया पर पब्लिक की मिली-जुली राय

इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स दो गुटों में बंट गए और अपनी-अपनी राय देने लगे. कई यूजर्स ने एग्री किया कि इंडिया में 24 घंटे फार्मेसी का खुला रहना, आसानी से डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट मिलना और डोमेस्टिक हेल्प जैसी सुविधाएं सच में बाहर नहीं मिलतीं. वहीं कुछ लोगों ने यह भी पॉइंट आउट किया कि बिना सख्त प्रिस्क्रिप्शन के आसानी से दवाइयां मिलना असल में हमारी ढीली मेडिकल रेगुलेशन और हेल्थकेयर सेफ्टी की कमी को भी दिखाता है. ज्यादातर यूजर्स का यही मानना था कि दुनिया का कोई भी देश 'परफेक्ट' नहीं होता. हर जगह की अपनी खूबियां और अपनी परेशानियां होती हैं.

यह भी पढ़ें: छत पर लहराई शर्ट और रेस्क्यू करने पहुंच गया हेलिकॉप्टर- नेपाल का वीडियो वायरल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 30 Aug 2026 08:35 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
UK में बीमार पड़ा पति तो महिला डॉक्टर को समझ आई भारत की अहमियत
UK में बीमार पड़ा पति तो महिला डॉक्टर को समझ आई भारत की अहमियत
ट्रेंडिंग
मां ने बाजू पर बनवा लिया कीबोर्ड, अब बोल न सकने वाला बेटा करता है बात
मां ने बाजू पर बनवा लिया कीबोर्ड, अब बोल न सकने वाला बेटा करता है बात
ट्रेंडिंग
नेपाल की बाढ़ में फरिश्ता बनी भैंस! पीठ पर बैठा युवक को पार कराई नदी
नेपाल की बाढ़ में फरिश्ता बनी भैंस! पीठ पर बैठा युवक को पार कराई नदी
ट्रेंडिंग
80 साल के बुजुर्ग ने पहली बार देखा समुद्र, हाथ जोड़कर किया प्रणाम
80 साल के बुजुर्ग ने पहली बार देखा समुद्र, हाथ जोड़कर किया प्रणाम
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: क्रिसमस पर भिड़ेंगे दो ‘किंग’, SRK-नागार्जुन फैंस में छिड़ी सोशल मीडिया जंग (30.08.26)
DR. Aarambhi: Aarambhi के चरित्र पर उठे सवाल, Aarambhi के थप्पड़ ने सिखाया Vishwas को सबक!
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Nepal Flood Latest Update | Breaking: दुनिया के सबसे 'वायरल घर' का रहस्य क्या है ? | Bhote Koshi
Breaking | Flood Alert | Chitrakoot Flood: कुदरत की निगाह टेढ़ी, चित्रकूट पानी-पानी! | MP News | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP नेताओं के राजनीति में आने पर बोले सोनम वांगचुक, 'वो कोई संत...'
राजनीति में आएंगे अभिजीत दीपके समेत CJP नेता? सोनम वांगचुक ने कर दिया साफ
बिहार
'क्रिमिनल माइंड हैं तेज प्रताप यादव', करीबी रहे जय सिंह राठौड़ का बड़ा हमला
'क्रिमिनल माइंड हैं तेज प्रताप यादव', करीबी रहे जय सिंह राठौड़ का बड़ा हमला
बॉलीवुड
रविवार को 'टॉक्सिक' 207 करोड़ के हुई पार, जानें 7 बजे तक का कलेक्शन
रविवार को 'टॉक्सिक' 207 करोड़ के हुई पार, जानें 7 बजे तक का कलेक्शन
क्रिकेट
इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट की दूसरी पारी में भी बाबर आजम फ्लॉप, बना सके सिर्फ 6 रन
इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट की दूसरी पारी में भी बाबर आजम फ्लॉप, बना सके सिर्फ 6 रन
इंडिया
‘वो गजनी लुक में थे, शायद...’, आमिर खान के बयान पर सोनम वांगचुक का पलटवार
‘वो गजनी लुक में थे, शायद...’, आमिर खान के बयान पर सोनम वांगचुक का पलटवार
ऑटो
SUV के दौर में भी इन छोटी कारों का जलवा, बिक्री में मचाया धमाल
SUV के दौर में भी इन छोटी कारों का जलवा, बिक्री में मचाया धमाल
ट्रेंडिंग
नेपाल की बाढ़ में फरिश्ता बनी भैंस! पीठ पर बैठा युवक को पार कराई नदी
नेपाल की बाढ़ में फरिश्ता बनी भैंस! पीठ पर बैठा युवक को पार कराई नदी
टेक्नोलॉजी
Apple Event से पहले iPhone खरीदना सही या गलत? जानें खरीदने का सही समय
Apple Event से पहले iPhone खरीदना सही या गलत? जानें खरीदने का सही समय
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget