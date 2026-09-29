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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वबांग्लादेश को PAK ने दिया धोखा, तारिक रहमान को शहबाज ने नहीं ले जाने दी ये खास चीज

बांग्लादेश को PAK ने दिया धोखा, तारिक रहमान को शहबाज ने नहीं ले जाने दी ये खास चीज

बांग्लादेश के रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई पाकिस्तान की वजह से प्रभावित हो गई है. एयर क्लियेंरस नहीं होने की वजह से बांग्लादेश यूरेनियम नहीं पहुंच सका.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 29 Sep 2026 08:59 AM (IST)
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बांग्लादेश को पाकिस्तान ने धोखा दे दिया है. बांग्लादेश के रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई प्रभावित हो गई है. इसकी वजह पाकिस्तान है. पाकिस्तान की ओर से एयरस्पेस क्लियेंरस नहीं मिलने की वजह से यूरेनियम लेकर आने वाला कार्गो विमान बांग्लादेश नहीं पहुंच सका.

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक बांग्लादेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री फकीर महबूब अनाम ने बताया कि रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए यूरेनियम लेकर आने वाले कार्गो विमान के 24 सितंबर को पहुंचने की उम्मीद थी. हालांकि विमान को पाकिस्तानी एयरस्पेस इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं मिली. इसी वजह से यूरेनियम तय समय पर बांग्लादेश नहीं पहुंच सका.

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पाकिस्तान ने क्यों नहीं दिया क्लियरेंस
मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान की ओर से एयरस्पेस क्लियरेंस नहीं देने के पीछे की वजह साफ नहीं है. अब यूरेनियम के बांग्लादेश पहुंचने की नई तारीख दी गई है. रूस की तरफ से इसे अक्टूबर के पहले हफ्ते में बांग्लादेश पहुंचने की बात कही गई है.

कर ली थी पूरी तैयारी

बांग्लादेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त सचिव शेख मोहम्मद तौहिदुल इस्लाम ने भी इस मामले की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि यूरेनियम के बांग्लादेश आने के लिए एयरपोर्ट पर सारी तैयारियां कर ली गई थीं और सभी अधिकारी विमान का इंतजार कर रहे थे.

रोसाटॉम के संपर्क अधिकारी ने बताया कि उन्हें एयरस्पेस क्लियर नहीं है. इस वजह से यूरेनियम को भेजना संभव नहीं हो सका है. अब इसे दोबारा शेड्यूल करना पड़ेगा. हालांकि अधिकारी ने ये साफ नहीं किया कि किस देश ने एयरस्पेस को ब्लॉक किया था.

बांग्लादेश बना रहा प्लांट

रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बांग्लादेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है. इसका निर्माण रूस की स्टेट एटॉमिक एनर्जी कॉरपोरेशन रोसाटॉम की टैक्नोलॉजी की मदद से किया जा रहा है. इसकी निगरानी बांग्लादेश एटॉमिक एनर्जी कमीशन कर रहा है.

बांग्लादेश में ये प्लांट पाबना जिले के ईश्वरडी उपजिला के पाकशी यूनियन में पद्मा नदी के किनारे रूपपुर गांव में बनाया जा रहा है. परियोजना में तीसरी पीढ़ी के दो VVER-1200 रिएक्टर यूनिट बनाए जा रहे हैं. दोनों यूनिट की कुल क्षमता 2,400 मेगावाट बेसलोड बिजली उत्पादन की होगी.

ये भी पढ़ें: ईरान ने अमेरिका से बात करने के लिए इस देश को किया आगे, कब आएगा ट्रंप का जवाब?

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 29 Sep 2026 08:42 AM (IST)
Tags :
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