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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp में जल्द मिलेंगे नए Themes और Wallpapers! अब और बेहतर होगी चैटिंग

WhatsApp में जल्द मिलेंगे नए Themes और Wallpapers! अब और बेहतर होगी चैटिंग

WhatsApp में जल्द मिलेंगे नए Themes और Wallpapers. यूजर्स अपनी चैट को पहले से ज्यादा पर्सनलाइज कर सकेंगे. आइए जानते हैं इस नए अपडेट में क्या होगा खास.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 20 Sep 2026 09:52 AM (IST)
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WhatsApp लगातार अपने यूजर्स के चैटिंग एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाने के लिए नए फीचर्स पर काम कर रहा है. अब कंपनी Android यूजर्स के लिए चैट को और ज्यादा पर्सनलाइज करने वाला अपडेट टेस्ट कर रही है. इसके तहत यूजर्स को अलग-अलग कैटेगरी में चैट थीम और वॉलपेपर चुनने का ऑप्शन मिल सकता है. फिलहाल यह फीचर सीमित बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है.

Live थीम में दिखेगा चलता-फिरता बैकग्राउंड

इस अपडेट का एक खास हिस्सा Live कैटेगरी है. इसमें ऐसे एनिमेटेड वॉलपेपर मिलने की उम्मीद है जिनमें बैकग्राउंड पर हल्की और धीमी मूवमेंट दिखाई देगी. इन लाइव वॉलपेपर को नॉर्मल फोटो से अलग पहचानने के लिए थंबनेल पर एक अलग बैज भी दिया जा सकता है.

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पांच कैटेगरी में मिल सकती हैं चैट थीम

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक WhatsApp Android बीटा वर्जन 2.26.37.6 में नया थीम एक्सपीरियंस टेस्ट किया जा रहा है. चैट थीम पिकर में Featured, Nature, Live, Minimal और Doodle जैसी कैटेगरी देखने को मिल सकती हैं. Featured सेक्शन में अलग-अलग कैटेगरी से चुने गए खास डिजाइन दिखाए जा सकते हैं. Nature में जंगल, पहाड़, समुद्र और रेगिस्तान जैसे नेचर बैकग्राउंड मिल सकते हैं. वहीं Minimal कैटेगरी में साधारण डिजाइन और Doodle में WhatsApp के जाने-पहचाने डूडल पैटर्न वाले बैकग्राउंड शामिल हो सकते हैं.

गैलरी की फोटो और AI से बना वॉलपेपर

WhatsApp यूजर्स को फोन की गैलरी से अपनी पसंद की फोटो चुनकर चैट बैकग्राउंड लगाने का ऑप्शन भी दे सकता है. इसके अलावा AI की मदद से नया वॉलपेपर तैयार करने का ऑप्शन भी रिपोर्ट में बताया गया है. इससे यूजर्स अपने हिसाब से चैट का लुक तैयार कर सकेंगे.

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सिर्फ वॉलपेपर बदलने का भी मिलेगा ऑप्शन

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नए फीचर में चैट थीम और वॉलपेपर को अलग-अलग कस्टमाइज करने की सुविधा भी दी जाएगी. इसका मतलब है कि अगर यूजर को मौजूदा थीम पसंद है लेकिन उसका बैकग्राउंड बदलना है तो पूरी थीम बदलने की जरूरत नहीं होगी.

थीम के हिसाब से बदलेगा चैट बबल का रंग

बताते चलें कि WhatsApp मैसेज बबल के रंग को भी चुने गए थीम और वॉलपेपर के अनुसार अपने आप सेट कर सकता है. ऐप ऐसा रंग चुन सकता है जिससे मैसेज बैकग्राउंड पर आसानी से पढ़े जा सकें. यूजर को इसे मैन्युअली बदलने का ऑप्शन भी मिल सकता है.

अभी सभी यूजर्स के लिए नहीं आया फीचर

फिलहाल नए चैट थीम और वॉलपेपर की टेस्टिंग सीमित Android बीटा यूजर्स के साथ की जा रही है. इसलिए हर बीटा यूजर को भी यह फीचर तुरंत दिखाई दे, यह जरूरी नहीं है. WhatsApp ने अभी इसके ग्लोबल स्टेबल रोलआउट की तारीख की ऑफिशियल घोषणा भी नहीं की है. लेकिन माना जा रहा है कि कंपनी जल्द ही इस फीचर को रोलआउट कर सकती है. बता दें कि आईफोन यूजर्स को ये फीचर पहले ही मिल चुका है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 20 Sep 2026 09:52 AM (IST)
Tags :
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