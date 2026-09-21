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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या Android फोन यूजर्स को खरीदना चाहिए AirPods? जानिए सच्चाई

क्या Android फोन यूजर्स को खरीदना चाहिए AirPods? जानिए सच्चाई

Android फोन के साथ AirPods खरीदना कितना सही फैसला है? जानिए Android यूजर्स को AirPods में कौन-कौन से फीचर्स मिलेंगे और कौन से फीचर्स नहीं मिलेंगे.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 21 Sep 2026 10:04 AM (IST)
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Apple के AirPods को आमतौर पर iPhone और दूसरे Apple डिवाइस के साथ इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया माना जाता है. यही वजह है कि Android फोन इस्तेमाल करने वाले लोगों के मन में अक्सर सवाल रहता है कि क्या उन्हें AirPods खरीदने चाहिए? क्या ये Android फोन के साथ ठीक से काम करते हैं या फिर पैसे खर्च करना बेकार होगा? आइए जानते हैं इसकी पूरी सच्चाई.

Android फोन से कनेक्ट हो जाते हैं AirPods

दरअसल, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि AirPods सिर्फ iPhone तक सीमित नहीं हैं. इन्हें किसी भी Android स्मार्टफोन के साथ Bluetooth के जरिए कनेक्ट किया जा सकता है. इसके लिए फोन की Bluetooth सेटिंग खोलकर AirPods को पेयर करना होता है.

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एक बार कनेक्ट होने के बाद AirPods से म्यूजिक सुनना, वीडियो देखना और फोन कॉल करना संभव है. यानी बेसिक इस्तेमाल में Android यूजर्स को कोई बड़ी परेशानी नहीं होती है.

लेकिन iPhone जैसे नहीं मिलेंगे सारे फीचर्स

AirPods की असली खासियत उनके Apple इकोसिस्टम के साथ जुड़ने में है. Android फोन पर इस्तेमाल करते समय कुछ स्मार्ट फीचर्स उपलब्ध नहीं होते या उनका एक्सपीरिएंस iPhone जैसा नहीं रहता है. जैसे ऑटोमैटिक पेयरिंग, Apple डिवाइस के बीच आसानी से स्विच करना और कुछ खास सेटिंग्स का इस्तेमाल Android पर नहीं हो सकता है.

कुछ मॉडल के एडवांस्ड फीचर्स भी Apple डिवाइस के साथ ज्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं. इसका मतलब साफ है कि AirPods Android के साथ काम जरूर करते हैं लेकिन उनके पूरे फीचर्स का अच्छे से इस्तेमाल नहीं हो पाता है.

Siri का क्या होगा?

आपको बता दें कि AirPods के कई फीचर्स Apple के Siri असिस्टेंट से जुड़े हैं. Android फोन में Siri उपलब्ध नहीं है. इसलिए AirPods के जरिए Siri से जुड़े फीचर्स का इस्तेमाल Android यूजर नहीं कर पाएगा. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि AirPods पर म्यूजिक या कॉलिंग बंद हो जाएगी. Bluetooth ऑडियो और माइक्रोफोन जैसे नॉर्मल फीचर्स काम करती हैं.

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क्या बैटरी और साउंड में फर्क पड़ेगा?

AirPods को Android फोन के साथ इस्तेमाल करने पर ऑडियो सुनने का एक्सपीरिएंस मॉडल और फोन के Bluetooth सपोर्ट पर निर्भर करता है. नॉर्मल म्यूजिक, वीडियो और कॉलिंग के लिए AirPods इस्तेमाल किए जा सकते हैं. हालांकि, Apple के इकोसिस्टम से बाहर निकलते ही कुछ फीचर्स को मैनेज करना मुश्किल होता है. बैटरी स्टेटस जैसी जानकारी देखने के लिए भी Android पर एक्सट्रा ऐप या दूसरे तरीके की जरूरत पड़ती है.

Android यूजर को खरीदना चाहिए या नहीं?

अगर आपको AirPods का डिजाइन, आराम, साउंड क्वालिटी या नॉइज कैंसिलेशन पसंद है और आप सीमित स्मार्ट फीचर्स से समझौता कर सकते हैं तो Android फोन के साथ AirPods इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

लेकिन अगर आपका मकसद Android फोन के साथ ज्यादा से ज्यादा फीचर्स और बेहतर इंटीग्रेशन पाना है तो Android-बेस्ड TWS ईयरबड्स को ही खरीदना ज्यादा बेहतर ऑप्शन माना जाता है. Samsung, Google, OnePlus, Nothing और दूसरे ब्रांड अपने फोन के साथ खास फीचर्स देते हैं.

यह भी पढ़ें: महंगा फोन सिर्फ ब्रांड के नाम पर बिकता है? जानिए बजट और फ्लैगशिप के बीच का असली फर्क

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 21 Sep 2026 10:04 AM (IST)
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