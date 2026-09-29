यूपी में आज कहां होगी बारिश, कहां निकलेगी धूप? जानें मौसम अपडेट

उत्तर प्रदेश में मानसून की विदाई से पहले मौसम का मिज़ाज पूरी तरह से बदल गया है. बीते कुछ दिन हुई झमाझम बारिश की वजह से तापमान में कमी आई है और सितंबर महीने में ही लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है. लेकिन अब मानसून की रफ़्तार में काफी धीमी हो गई है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 17 जिलों में बारिश का अनुमान जताया है, जबकि बाकी हिस्सों में मौसम साफ रहेगा.

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के दोनों पश्चिमी और पूर्वी संभागों में आज कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान हैं. कहीं कोई खास चेतावनी या अलर्ट नहीं दिया गया है. जबकि प्रदेश के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा. आज प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में आसमान साफ रहेगा और धूप निकलेगी. यूपी के सभी जिले आज ग्रीन ज़ोन में बने हुए हैं.

आज इन जिलों में होगी बारिश

यूपी में आज सीतापुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, महाराजगंज कुशीनगर, देवरिया, संत कबीर नगर और गोरखपुर में आज एक या दो जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने का अनुमान हैं. प्रदेश के बाकी हिस्सों में आज मौसम शुष्क रहेगा और दिन में धूप निकलेगी.

1 अक्टूबर से बदल जाएगा मौसम

30 सितंबर बुधवार को पूर्वांचल संभाग में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती हैं. जबकि पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा. इसके बाद मानसून ने विदाई लेना शुरू कर दिया है. एक अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक प्रदेश में कहीं कोई बारिश के आसार नहीं दिख रहे हैं.

सितंबर महीने के साथ ही प्रदेश में बारिश का असर काफी कम हो जाएगा. और अक्टूबर से प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में मौसम साफ़ रहेगा. धूप निकलने की वजह से तापमान में भी तेजी आएगी. मौसम विभाग के मुताबिक़ अगले तीन दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 8-10 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होगी. जबकि न्यूनतम तापमान में भी अगले तीन दिनों में धीरे-धीरे 2-4 डिग्री की बढ़ोतरी होगी.