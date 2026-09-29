Apple iPad 12 में मिलेगी A19 Chip और 8GB RAM की ताकत, Leak में खुला राज

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यह iPad 12 स्प्रिंग 2027 तक लॉन्च होने की उम्मीद है.

Apple अपने किफायती iPad को अगले लेवल पर ले जाने की तैयारी में है. Apple का नया एंट्री-लेवल iPad 12 परफॉर्मेंस और कनेक्टिविटी के मामले में कई बड़े बदलावों के साथ आ सकता है. कंपनी के अगले टैबलेट को लेकर सामने आई नई लीक्स जानकारी से इसके कई जरूरी अपग्रेड का पता चला है. माना जा रहा है कि नए iPad में पहले के मुकाबले ज्यादा दमदार प्रोसेसर, ज्यादा RAM और नई कनेक्टिविटी देखने को मिल सकती है. Apple के कोड में मिले संकेतों ने पहले सामने आ चुकी कई जानकारियों की भी पुष्टि की है. हालांकि इस नए iPad के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. इसका लॉन्च 2027 में होने की उम्मीद है.

Apple के कोड में सामने आई नई जानकारी

MacRumors के लेखक Aaron Perris को Apple के कोड में नए iPad से जुड़ी कुछ जानकारियां मिली हैं. लीक्स और रिपोर्ट के अनुसार, इस डिवाइस में A19 चिपसेट के साथ 8GB RAM मिल सकती है. इसके अलावा C1X मॉडेम और N1 नेटवर्किंग चिप भी इसमें दिए जाने की उम्मीद है. इन फीचर्स में से कुछ की जानकारी पहले भी लीक के जरिए सामने आ चुकी थी.

A19 Chip के साथ बढ़ेगी AI की ताकत

मौजूदा iPad 11 में A16 चिपसेट मिलता है, जबकि नए मॉडल में Apple A19 चिप का इस्तेमाल कर सकता है. A19 चिप Apple Intelligence को सपोर्ट करती है. ऐसे में नए iPad में Apple Intelligence और Siri से जुड़े AI फीचर्स मिलने की संभावना है, जो मौजूदा iPad 11 में उपलब्ध नहीं हैं.

8GB RAM क्यों है खास?

iPad 11 में 6GB RAM दी गई है, जबकि नए मॉडल में इसे बढ़ाकर 8GB किया जा सकता है. Apple Intelligence के लिए कम से कम 8GB RAM की जरूरत होती है. ऐसे में RAM में होने वाला यह अपग्रेड AI फीचर्स को शामिल करने के लिहाज से जरूरी माना जा रहा है.

Wi-Fi 7 और Bluetooth 6 का मिल सकता है सपोर्ट

नए iPad में C1X मॉडेम दिए जाने की उम्मीद है, जो sub-6GHz 5G सपोर्ट कर सकता है. यह मौजूदा iPad में इस्तेमाल Qualcomm मॉडेम की तुलना में ज्यादा बेहतर एफिशिएंसी दे सकता है. वहीं N1 नेटवर्किंग चिप के जरिए Wi-Fi 7, Bluetooth 6 और Thread सपोर्ट मिलने की संभावना है.

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2027 में आ सकता है नया iPad

Apple के कोड में नए रंगों का कोई जिक्र नहीं मिला है, हालांकि लॉन्च के समय नए कलर ऑप्शन आने की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया गया है. कंपनी 2026 में नया लो-कॉस्ट iPad लॉन्च करने की उम्मीद नहीं है. मौजूदा जानकारी के अनुसार iPad 12 को स्प्रिंग 2027 में पेश किया जा सकता है, फिलहाल iPad की शुरुआती कीमत जून 2026 में हुई बढ़ोतरी के बाद अमेरिका में 449 डॉलर यानी करीब 43,100 रुपये है. नए मॉडल की शुरुआती कीमत भी इतनी ही रहने की उम्मीद है.

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