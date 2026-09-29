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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीApple iPad 12 में मिलेगी A19 Chip और 8GB RAM की ताकत, Leak में खुला राज

Apple iPad 12 में मिलेगी A19 Chip और 8GB RAM की ताकत, Leak में खुला राज

Apple के अगले एंट्री-लेवल iPad 12 को लेकर नई जानकारी सामने आई है, जो इसे मौजूदा iPad 11 से काफी अलग बना सकती है. लीक के मुताबिक, नए iPad में A19 चिप से लेकर 8GB RAM तक कई अपग्रेड मिल सकते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 29 Sep 2026 06:52 AM (IST)
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  • यह iPad 12 स्प्रिंग 2027 तक लॉन्च होने की उम्मीद है.

Apple अपने किफायती iPad को अगले लेवल पर ले जाने की तैयारी में है. Apple का नया एंट्री-लेवल iPad 12 परफॉर्मेंस और कनेक्टिविटी के मामले में कई बड़े बदलावों के साथ आ सकता है. कंपनी के अगले टैबलेट को लेकर सामने आई नई लीक्स जानकारी से इसके कई जरूरी अपग्रेड का पता चला है. माना जा रहा है कि नए iPad में पहले के मुकाबले ज्यादा दमदार प्रोसेसर, ज्यादा RAM और नई कनेक्टिविटी देखने को मिल सकती है. Apple के कोड में मिले संकेतों ने पहले सामने आ चुकी कई जानकारियों की भी पुष्टि की है. हालांकि इस नए iPad के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. इसका लॉन्च 2027 में होने की उम्मीद है. 

Apple के कोड में सामने आई नई जानकारी

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MacRumors के लेखक Aaron Perris को Apple के कोड में नए iPad से जुड़ी कुछ जानकारियां मिली हैं. लीक्स और रिपोर्ट के अनुसार, इस डिवाइस में A19 चिपसेट के साथ 8GB RAM मिल सकती है. इसके अलावा C1X मॉडेम और N1 नेटवर्किंग चिप भी इसमें दिए जाने की उम्मीद है. इन फीचर्स में से कुछ की जानकारी पहले भी लीक के जरिए सामने आ चुकी थी. 

A19 Chip के साथ बढ़ेगी AI की ताकत

मौजूदा iPad 11 में A16 चिपसेट मिलता है, जबकि नए मॉडल में Apple A19 चिप का इस्तेमाल कर सकता है. A19 चिप Apple Intelligence को सपोर्ट करती है. ऐसे में नए iPad में Apple Intelligence और Siri से जुड़े AI फीचर्स मिलने की संभावना है, जो मौजूदा iPad 11 में उपलब्ध नहीं हैं. 

8GB RAM क्यों है खास?

iPad 11 में 6GB RAM दी गई है, जबकि नए मॉडल में इसे बढ़ाकर 8GB किया जा सकता है. Apple Intelligence के लिए कम से कम 8GB RAM की जरूरत होती है.  ऐसे में RAM में होने वाला यह अपग्रेड AI फीचर्स को शामिल करने के लिहाज से जरूरी माना जा रहा है. 

Wi-Fi 7 और Bluetooth 6 का मिल सकता है सपोर्ट

नए iPad में C1X मॉडेम दिए जाने की उम्मीद है, जो sub-6GHz 5G सपोर्ट कर सकता है. यह मौजूदा iPad में इस्तेमाल Qualcomm मॉडेम की तुलना में ज्यादा बेहतर एफिशिएंसी दे सकता है. वहीं N1 नेटवर्किंग चिप के जरिए Wi-Fi 7, Bluetooth 6 और Thread सपोर्ट मिलने की संभावना है. 

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2027 में आ सकता है नया iPad

Apple के कोड में नए रंगों का कोई जिक्र नहीं मिला है, हालांकि लॉन्च के समय नए कलर ऑप्शन आने की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया गया है. कंपनी 2026 में नया लो-कॉस्ट iPad लॉन्च करने की उम्मीद नहीं है. मौजूदा जानकारी के अनुसार iPad 12 को स्प्रिंग 2027 में पेश किया जा सकता है, फिलहाल iPad की शुरुआती कीमत जून 2026 में हुई बढ़ोतरी के बाद अमेरिका में 449 डॉलर यानी करीब 43,100 रुपये है. नए मॉडल की शुरुआती कीमत भी इतनी ही रहने की उम्मीद है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 29 Sep 2026 06:52 AM (IST)
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