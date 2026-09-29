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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाभारत आ रहा अमेरिका का लड़ाकू विमान F-35A, US ने IAF को कहा पार्टनर

भारत आ रहा अमेरिका का लड़ाकू विमान F-35A, US ने IAF को कहा पार्टनर

भारत में 'तरंग शक्ति' अभ्यास में पहली बार हिस्सा लेने के लिए U.S. एयरफोर्स के छह F-35A फाइटर जेट आए हैं. यह एक्सरसाइज 12 अक्टूबर तक चलने वाली है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 29 Sep 2026 09:24 AM (IST)
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भारतीय जमीन पर बड़े पैमाने पर होने वाली एक एक्सरसाइज में पहली बार हिस्सा लेने के लिए, 26 सितंबर को U.S. एयरफोर्स के छह F-35A फाइटर जेट और 200 से ज्यादा एयरमैन भारत पहुंचे. ये एक्सरसाइज 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलेगी.

यूएस एंबेसी इंडिया ने सोशल मीडिया पर F-35A लाइटिंग IIs के शामिल होने की जानकारी दी है. उन्होंने लिखा, यूएस एयरफोर्स के F-35A Lightning IIs भारत में 'तरंग शक्ति' अभ्यास में पहली बार हिस्सा ले रहे हैं. स्टेल्थ (छिपकर हमला करने की क्षमता), एडवांस्ड सेंसर और जानकारी साझा करने की क्षमताओं के साथ, F-35s भारतीय वायु सेना और अन्य सहयोगियों के साथ ट्रेनिंग के नए अवसर लाते हैं, जिससे आपसी तालमेल और तैयारी और मजबूत होती है.

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जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित की गई एक्सरसाइज

भारतीय वायुसेना (आईएएफ) की मेजबानी में बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास 'तरंग शक्ति 2026' का दूसरा संस्करण 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक राजस्थान के जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित किया जा रहा है. भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने एक्सरसाइज शुरू होने की जानकारी दी थी.  सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा था कि अमेरिकी वायु शक्ति जोधपुर पहुंच चुकी है. छह एफ-35 लाइटनिंग-द्वितीय विमान और 200 से अधिक वायुसैनिक पहली बार तरंग शक्ति अभ्यास में भाग लेने के लिए भारत में हैं. अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को तरंग शक्ति अभ्यास में पहली बार उड़ान भरते हुए देखना रोमांचक है.

इस महाअभ्यास में भारत सहित 8 देश (अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और यूएई) अपने लड़ाकू विमानों के साथ सीधे तौर पर हिस्सा ले रहे हैं, जबकि 32 अन्य देश बतौर ऑब्जर्वर (प्रेक्षक) शामिल हैं.

इससे पहले भारतीय वायुसेना ने साल 2024 में अपने सबसे बड़े मल्टीनेशनल वायु सैन्य अभ्यास ‘तरंग शक्ति’ की शुरुआत की थी. तरंग शक्ति का पहला संस्करण दो चरणों में आयोजित किया गया था. पहला चरण तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस और दूसरा चरण राजस्थान के जोधपुर एयरबेस में आयोजित हुआ था.

ये भी पढ़ें: भारत समेत कौन-कौन से देश पहुंचे पाकिस्तान, SCO का प्लान क्या?

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 29 Sep 2026 08:57 AM (IST)
Tags :
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